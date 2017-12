Dodik: Sastanak sa Hanom potpuno nefunkcionalan, nije donio nikakva rješenja

ISTOČNO SARAJEVO – Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a rekao je danas novinarima nakon sastanka sa Johanesom Hanom, komesarom za proširenje EU da je sastanak bio deprimirajući i nefunkcionalan i da na njemu nije pokazano ništa više osim deklarativnih zalaganja.

„Sastanak je potpuno bio nefunkcionalan i nije donio nikakva rješenja. Nije jasno manifestovana ni većina za set zakona o akcizama, ni opredjeljenje da se konsenzuom dođe do upitnika“, rekao je Dodik.

Dodao je da se na sastanku vidjelo da BiH nema koncentrisanu vlast na zajedničkom nivou, da nema parlamentarnu većinu, te da je kriza vlasti i institucija opšta.

„Mada je bilo onih koji su na sastanku davali obećanja o nekom laganom i brzom kretanju“, kazao je Dodik.

On je istakao da treba, međutim, biti realan, jer stvari vezane za upitnik koje sada moraju da imaju politički konsenzus kao odgovor podrazumijevaju da se do tog konsenzusa dođe.

„To nije moguće. Vidjeli smo prije dvije godine, kada smo upozoravali na priču o popisu stanovništva, da to nije struktura koja je opšteprihvatljiva. Sada se u upitniku trebaju istaći podaci vezano za popis“, rekao je Dodik.

On je poručio da Republika Srpska ne može da prihvati ono što je lažirano, odnosno da prihvati da to bude zvanično, te da traži razgovor na to pitanje.

U Upitniku, napomenuo je Dodik, stoji i pitanje da li je BiH opredjeljena za NATO.

„Naša pozicija je vojna neutralnost. Razgovora o tome nema. Narodna skupština Republike Srpske je donijela rezoluciju i mi ćemo se u okviru toga ponašati“, rekao je Dodik.

Prema njegovoj ocijeni, olako je data priča kako će Upitnik biti gotov polovinom mjeseca.

„To je samo zamajavanje evropske javnosti, a prije svega komesara Hana. Mislim da je on to dobro shvatio“, ističe Dodik.