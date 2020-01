Dodik: Savjet ministara da završi imenovanje Ćuluma

BANJA LUKA - Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik potvrdio je danas da očekuje da Savjet ministara Bosne i Hercegovine imenuje Darka Ćuluma za direktora Agencije za istrage i zaštitu (SIPA), da nema zahtjeva za smjenu ministra energetike i rudarstva RS Petra Đokića, kao i da SNSD želi mjesto potpredsjednika Federacije BiH.

Na informacije da je ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić predložio sadašnjeg direktora policije RS Darka Ćuluma za novog direktora SIPA-e, kazao je da je provedena sva potrebna procedura za to imenovanje i sada je na Savjetu ministara da završi to imenovanje.

Dodik je dodao da ni na jednom formalnom sastanku nije bilo riječi o smjeni Đokića, nazvavši to spekulacijama.

Lider SNSD-a je potvrdio i da je ta stranka zainteresovana za mjesto potpredsjednika Federacije BiH.

"Smatramo da smo mi jedini legitimni predstavnici Srba u FBiH. To nije ni SDA, ni Stranka za BiH, ni DF...Mi se približavamo broju od šest poslanika, koji mogu da predlože i to pitanje i mislim da ćemo uspjeti", kazao je on na konferenciji za novinare.

Na pitanje da li SDA osporava imenovanje Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice i da li to ima veze sa mjestom potpredsjednika Narodne skupštine RS iz reda bošnjačkog naroda, Dodik je naveo da je princip da se dogovara za jedan nivo vlasti i da se strukturiše taj dogovor.

"Mi se držimo te vrste priče, da ono što pripada jednoj partiji ili narodu drugi ne trebaju osporavati. Sve što se pojavljivalo u štampi za Božovića se pokazalo da nije tačno", ustvrdio je.

Smatra da sada "SDA želi dogovor na dogovor" te da osporavaju nešto što je već dogovoreno.

"Razgovarao sam telefonom sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem. Ako ćemo razgovarati o entitetskom nivou, nije problem da razgovaramo, ali idemo nivo po nivo", rekao je on.

Na namjere iz Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na Trgovskoj Gori, blizu granice s BiH, ponovio je da je to neprihvatljivo i da će se predstavnici BiH protiv toga boriti politički, pravno i na međunarodnom planu.

Dodik je, nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a, kazao da je bilo riječi o investicijama u RS, kao i o situaciju u Drvaru, gdje će on i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 29. januara otvoriti pogon fabrike "Jumko", kao i da SNSD želi svoja ministarska mjesta i na nivou Livanjskog kantona.

Ponovio je da se u RS zalažu za "ulazak" ruskih lijekova na tržište BiH, koji su, kako je dodao, daleko jeftiniji.