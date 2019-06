Dodik: Savjet ministara nije dostavio izvještaje

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da Savjet ministara u tehničkom mandatu za današnju sjednicu Predsjedništva BiH nije dostavio sveobuhvatne izvještaje ni o migracijama, niti o evropskim integracijama.

Dodik je istakao da je Predsjedništvo zatražilo od Savjeta ministara da dostavi sređen dokument koji će obuhvatiti mjere u vezi sa migrantskom krizom, među kojima neće biti izlaženja vojske na granicu.

On je novinarima, nakon sjednice Predsjedništva BiH, rekao da BiH može sa Srbijom i Crnom Gorom da dogovori mjere za sprečavanje trgovine ljudima, što predstavlja problem.

"Ne mogu da izbjegnu da sa BiH razgovaraju o činjenici da je riječ o krijumčarenju i trgovini. Te ljude neko dovodi i sa jedne i druge strane", naglasio je Dodik i dodao da vlasti u Srbiji i BiH to moraju da spriječe.

On je istakao i da svi znaju kuda migranti prolaze, te da čak postoje i saznanja nekih policijskih snaga, ali da nema akcije.

"Moramo imati efektivne mjere koje može da predloži Savjet ministara, kao pomoćno tijelo Predsjedništva BiH i očekujemo da će to ovih dana učiniti", naglasio je Dodik.

On je dodao da je predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić razumio šta treba da učini.

Dodik je rekao da je Predsjedništvo BiH danas razmatralo niz sporazuma i imenovanja, razriješilo dva člana Upravnog odbora Centralne banke BiH iz reda srpskog naroda i druga dva imenovalo, dati su agremani za nekoliko ambasadora.

Kada je riječ o političkim pitanjima, Dodik je naveo da je glavno - evropske integracije. On je dodao da smatra da su sva pitanja koja su danas u fokusu u BiH u funkciji zaustavljanja evropskih integracija.

Prema njegovim riječima, i izvještaj Evropske komisije i jučerašnji stavovi samoproglašenog i samoorganizovanog tijela koje se zove PIK /Savjet za sprovođenje mira/ govore o tome da je neophodno što prije formirati organe vlasti.

"Neophodno je što prije formirati organe vlasti. Sa naše strane nema nijednog problema ili uslova. Pogrešno je postavljena priča da prvo treba dostaviti plan NATO-u za priključivanje. To je zloupotrijebljeno da bi bilo prepreka bilo čega ovdje. Ja sam spreman da to učinim bez ikakvih uslovljavanja", rekao je Dodik.

On je napomenuo i da, ukoliko neko nije spreman da to učini, on na tome neće insistirati.

Dodik je rekao da je saglasan da novi saziv Savjeta ministara bude formiran u naredna tri dana.

"Postoji zajednička izjava koju je sastavio lider SDA Bakir Izetbegović, ali je nije parafirao, podijeljene su ministarske pozicije, ali ne zna da li sada taj dogovor važi. Ako važi, spreman sam sutra da se vratimo u ovu zgradu i imenujemo predsjedavajućeg pod uslovom da postoji konsenzus da sve bude završeno do kraja", rekao je Dodik.

On je naglasio da je i stav Evropske komisije da vlast treba formirati bez uslovljavanja.

Dodik je napomenuo da nije dobro da što organi vlasti nisu formirani i zbog važnih događaja koji predstoje, kao što je Samit lidera u BiH u okviru Inicijative saradnje u jugoistočnoj Evropi, te da treba objašnjavati zašto to nije učinjeno.

On je istakao da svi znaju da BiH zbog toga trpi, gubi međunarodni ugled i pozicije u vezi sa evropskim integracijama.

Dodik je dodao i da je novi saziv Savjeta ministara formiran u decembru, za šta je bilo uslova, sada bi imali drugu evropsku dinamiku.

Rezervni sastav policije neće zaustaviti investitore

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da uvođenje rezervnog sastava policije neće odvratiti investitore od namjere da ulažu, kao što to smatraju ambasadori zemalja Kvinte.

Dodik je naveo da su članovi Predsjedništva BiH tokom sastanka sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom Delegacije EU u BiH Lars-Gunarom Vigemarkom razgovarali i o evropskim integracijama i o tome kako formirati vlast u BiH.

"Oni smatraju da treba pristupiti odmah formiranju vlasti i to što prije završiti", rekao je Dodik novinarima u Sarajevu.

Na konstataciju da ističe rok za imenovanje delegacije BiH u Savjet Evrope, Dodik je rekao da ističu mnogi rokovi, a da nije trebalo da istekne nijedan.

"BiH treba da ima svoju delegaciju u Savjetu Evrope. To niko ne spori, ali se ovdje pokušava napraviti politika uslovljavanja. Ja sam protiv takve situacije", naglasio je Dodik.

On je rekao da u BiH ima mnogo toga što treba završiti, ističući da BiH nema usvojen budžet iako je prošlo pola godine.

Dodik je ponovio da nema nijednog razloga da ne bude formiran novi saziv Savjeta ministara, izabrana delagacija u Savjet Evrope, usvojen budžet.

"Ako hoće imamo rješenje za sve. Vratimo se u parlament, sjedićemo tri dana i sve završiti", rekao je Dodik.

Govoreći o sankcijama SAD prema njemu, Dodik je istakao da mogu da ih drže stotinu godina i da je to njihovo unutrašnje prepucavanje.