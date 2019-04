Dodik: Sljedeće sedmice u Mostaru sastanak SNSD-a, HDZ-a BiH i SDA

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi naredne sedmice u Mostaru trebalo da bude održan sastanak delegacija SNSD-a, HDZ-a BiH i SDA, ali da je teško prognozirati šta će "donijeti".

Dodik, koji je i predsjedavajući Predsjedništva BiH, napomenuo je da je vlast na nivou BiH do sada mogla biti formirana da se SDA držala dogovora i poštovala zakon, te da je ta stranka uvijek nešto kalulisala.

"Nakon silnih pokušaja već mi je dosadilo da bilo šta kažem u vezi sa tom klackalicom. Kada budu spremni da formiramo vlast, poznati su principi koje smo prihvatili lider HDZ-a BiH Dragan Čović i ja na sastanku sa liderom SDA Barikom Izetbegovićem", rekao je Dodik za "Glas Srpske".

Prema njegovim riječima, više nema nikakve potrebe za pregovorima.

Govoreći o potpisanom sporazumu SDA i DF-a, Dodik je pojasnio da je riječ o bošnjačkom bloku i da oni sami između sebe treba da se dogovore o pozicijama.

"DF ne može biti u svemu tome samostalan subjekt. U ovom mandatu predsjedavajući Savjeta ministara BiH i tri ministartsva pripadaju Srbima. Po tri ministarstva imaće Hrvati i Bošnjaci, to je jasno", podsjetio je Dodik.

Dodik je ocijenio da je konačno vrijeme da bude formirana vlast i završena cijela ta "trakavica" zbog evropskog puta, ako ga, kako je rekao, oni uopšte hoće.

"EU je, po mom razumijevanju, rekla da, ukoliko formiramo vlast do maja, moguće je da dobijemo mišljenje za kandidatski status u toku tog mjeseca. Ako vlast ne bude formirana, oni to neće razmatrati jer slijede izbori u EU i tada će sve postati veći problem. Valjda ovi u Sarajevu i to imaju u vidu", kaže predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik je ponovio da ne prihvata Akcioni plan za članstvo u NATO-u /MAP/ kao uslov za formiranje Savjeta ministara, te dodao da mu se to sve liči na "Izetbegovićevu podvalu".

On je rekao da aktivna saradnja sa NATO-om već postoji i da treba dalje da jača, ali da MAP ne dolazi u obzir.