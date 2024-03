Dodik: Smanjiti plate sudijama i tužiocima, nisu riješili ni slučaj Dragičević

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske poručio je da svim sudijama i tužiocima u Srpskoj treba da se smanje plate, jer ne rade ništa i da se taj novac preusmjeri na povećanje plate radnicima u pravosuđu koji su u štrajku od kraja februara.

Dodik je na pitanje da li će se on i premijer Radovan Višković odazvati na poziv štrajkača imao šta da kaže pravosudnim rukovodiocima.

"Nepravda prema tim radnicima koji štajkuju. Jedino pravično rješenje je zadržati budžetski okvir za plate, a smanjiti plate sudijama, a povećati osoblju koje tamo radi. I to će se desiti, to je moj prijedlog. Smanjiti im plate 20 odsto, a povećati ostalim radnicima", kazao je Dodik.

"Mi nemamo ništa od tog pravosuđa, oni nam ništa ne isporučuju. Kakav VSTS i njihove priče. Neka im oni riješe probleme, ili Marfi (ambasador SAD u BiH). Oni štampaju dolare. Što se nama obraćaju, šta hoće od nas", pitao je Dodik, misleći na štrajkače.

A onda je nastavio:

"Ako baš hoćete od nas nešto, onda je predlažem sljedeće, a vjerujem da će se Radovan (Višković) složiti, a pričaću i sa čitavom Vladom Srpske, da od postojećeg okvira smanjimo plate. Bez obzira što zakon drugačije predviđa. Promijenićemo i zakon, e to možemo. Zaista nije fer da radnici koji rade 'obične' poslove, da imaju tako ponižavajući status. A sudije su dio jedne od najvećih generisanih korupcija od civilizacije. Čast poštenim ljudima, ali ništa nisu uradili, kako ih nije sramota", poručio je Dodik.

On se potom obrušio na pravosuđe zbog nerazjašnjenog ubistva Davida Dragičevića iz Banjaluke, koji je ubijen prije šest godina.

"Sramota je da ništa nisu uradili u slučaju stradanja mladića Dragičevića. Šta, ko to treba da radi? Iza koga se krijete? Završite to, riješite agoniju čitave jedne porodice i jedne strukture ljudi. Za šta da budete plaćeni, ne radite ništa, samo gledate kako ćete namjestiti presude jedni drugima. Eto to rade. Treba im smanjiti plate i ja ću kao predsjednik insistirati na tome i to je moj prijedlog od danas i već od subote ću tražiti da se to operativno stavi kroz kroz Vladu, pa prijedlog zakona i da usvojimo to u skupštini", poručio je Dodik.

