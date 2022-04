Dodik: Šmit da se spusti na zemlju na kojoj nije visoki predstavnik

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je Kristijanu Šmitu da se spusti na zemlju na kojoj inače nije visoki predstavnik.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da Kristijan Šmit nije izabran za visokog predstavnika u skladu sa procedurama koje propisuje Aneks 10 Dejtonskog sporazuma i da ne vidi destinaciju u koju bi mogao otići a da ga to legitimiše.

Na pitanje Srne da prokomentariše Šmitovu izjavu da bi se u svako doba sastao sa Dodikom i da mu može garantovati da, kako kaže, neće preduzeti ništa čime bi mu ograničio slobodu rada i kretanja, srpski član Predsjedništva je kratko odgovorio: "Neka se spusti na zemlju na kojoj inače nije visoki predstavnik".

"Njegova turistička putovanja neće ga legitimisati kao visokog predstavnika. To nije pitanje gdje je on bio, sa kim se sastao ili gdje je govorio. To je pitanje koje se rješava procedurama po kojima su svi visoki predstavnici u BiH dolazili. Savjet bezbjednosti UN nije potvrdio njegovo imenovanje, što ga čini jedinom osobom koja tvrdi da je visoki predstavnik a da se nije našao ni u jednoj rezoluciji Savjeta bezbjednosti", istakao je Dodik.

Na pitanje Srne da prokomentariše susret Šmita sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Dodik je odgovorio da taj susret vidi kao pokušaj vlastite legitimacije kao visokog predstavnika, ali to, kako je već rekao, nije pitanje destinacije u koju će on otići.

"Prije sastanka predsjednika Srbije sa Kristijanom Šmitom razgovarao sam sa predsjednikom Vučićem i ponovio mu naše stavove, ali isto tako razumijem poziciju Srbije", istakao je Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa Kristijanom Šmitom, visokim predstavnikom kojeg Republika Srpska ne priznaje. Tokom sastanka Vučić je izrazio neslaganje sa posljednjim odlukama i primjenom bonskih ovlašćenja.