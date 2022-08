Dodik: Šmit može da bjesni i radi šta hoće, ali nije visoki predstavnik

TREBINJE - Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, izjavio je danas da je Kristijan Šmit nelegalan za obavljanje funkcije visokog predstavnika i da se uzalud upinje svim snagama da to bude.

"Šmit je imao bijesnu i neprimjerenu reakciju. To govori da i oni gube živce. On je nelegalan, može da bjesni, može da radi šta god hoće, ali on nije visoki predstavnik", rekao je Dodik novinarima u Trebinju.

On kaže da je vidio na nekim portalima kako je prevedena Šmitova izjava na njemački jezik.

"Meni je to sasvim asocijativno. U svakom slučaju, on nije visoki predstavnik, ali upinje se svim snagama da jeste. Ali, uzalud je to", istakao je Dodik.

"Izetbegović ruši dejtonsku i ustavnu BiH"

Dodik je danas u Trebinju izjavio da Bakir Izetbegović ruši dejtonsku i ustavnu BiH, te da su njegova definicija suverenosti i pitanje mira i slobode - pitanje dominacije nad drugima.

"To se vidi u odnosu prema Hrvatima, a sada to želi da nametne i Srbima", rekao je Dodik novinarima u Trebinju.

Povodom Izetbegovićeve izjave da će "opet morati da se brani mir i teritorijalni integritet BiH, ali da će to biti lakše nego prije 30 godina", Dodik je rekao da Izetbegović "pokušava da vrati svoju reputaciju dobrog muslimana kod muslimanske populacije".

"Ono što slušamo u kontinuitetu govori o tome da se radi o ozbiljnoj politici i da to više nije samo ekces ili izjava. Mi to znamo", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da Izetbegović uoči izbora koristi ukrajinsku krizu i na bazi patetike koju SDA pokušava da proda posljednjih 30 godina nastoji da ponovo izgradi partiju međunarodnog, prije svega zapadnog faktora.

"To rade smišljeno, organizovano, bez oklijevanja i masovno ruše ustavni poredak. Ako iko ruši ustavni poredak - ruše ga stranci, a onda i muslimanske političke partije i njihovi funkcioneri", naglasio je Dodik i dodao da je sada situacija da Šefik Džaferović pokušava da izigra Predsjedništvo BiH tako što će pokušati da učestvuje na nekoj onlajn konferenciji o Ukrajini bez utvrđivanja stavova.

Dodik kaže da je zatražio održavanje hitne sjednice Predsjedništva BiH i da se vidi ima li Džaferović saglasnost za to ili nema.

Prema njegovim riječima, svaki dan je evidentno rušenje teritorijalnog integriteta BiH za koji se oni zalažu.

Dodik je ponovio da teritorijalni integritet BiH podrazumjeva ključnu stvar, a to je da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, i ako toga nema - nema ni suvereniteta, ni teritorijalnog integriteta.

"Oni to ignorišu i oni su za neku priču o građanskom uređenju koja je antiustavna ideja sve dotle dok se ne promijeni Ustav. Tako je ako pričamo argumentima, ali očigledno ovdje treba da pričamo s nekom dozom bjesnila, kako smo vidjeli kako pobjesni (Kristijan) Šmit, Bakir i drugi kako bjesne", istakao je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska nema namjeru da ratuje i da ugrožava mir.

"Srpska nema namjeru ni da vodi bilo kakve aktivnosti koje bi ugrozile teritorijalni integritet BiH sastavljene od dva entiteta, ali će Republika Srpska braniti sebe, šta god to značilo. Naše strukture nikada neće preći ni centimetar entitetske linije", poručio je Dodik.

Dodik je ukazao da entitetska linija postoji.

"Bakir Izetbegović ako misli da može da pređe u Republiku Srpsku sa svojim nekim imaginarnim snagama, koje ne mogu biti formalne, braneći navodno mir, vidjećemo kako će se provesti", istakao je Dodik i dodao da to ne bi savjetovao Izetbegoviću.

Dodik je pojasnio da upotrebu Oružanih snaga BiH isključivo može da odobri Predsjedništvo BiH i da on to nikada ne bi dozvolio.

Prema njegovim riječima, to niko od Srba ne bi dozvolio, osim predsjednika SDS-a Mirka Šarovića, koji bi, kako je ukazao, dozvolio da Oružane snage urade nešto u Banjaluci ili BiH ili Republici Srpskoj.

"To bi uradio Šarović, to sam sto odsto siguran, i niko drugi", ponovio je Dodik.

Dodik se zapitao kako Izetbegović misli da upotrijebi vojsku kada u Dejtonskom sporazumu piše da oružane formacije, pa i policija, ne mogu da pređu entitetsku liniju bez saglasnosti drugog entiteta.

"Sa kojim je on policijskim snagama mislio da pređe u Republiku Srpsku, ko će komandovati tim snagama? Ja sam uvjeren da to neće dozvoliti ni hrvatska komponenta i onda imamo paravojsku. Eto neka ratuju, pa da vidimo kako će proći", poručio je Dodik.