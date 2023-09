Dodik: Šmit od sljedeće sedmice neće moći ući u Republiku Srpsku

Milorad Dodik, predsjednik Srpske poručio je da "takozvani visoki predstavnik Kristijan Šmit od sljedeće sedmice neće moći ući u Republiku Srpsku".

Dodik je istakao da je "Šmit došao da razvlasti Republiku Srpsku".

"Zato što njegovi preci 1941. godine to nisu mogli. Šta je Njemačka? Imate situaciju: Njemačka odbacuje podršku Republici Srpskoj, a banka kaže mi ne prihvatamo odluke savezne vlade i ostajemo u tom ugovoru. Mi to nećemo otkazati, a ako oni budu osporavali ugovor, mi ćemo ih tužiti. Oni znaju da će izgubiti", naveo je Dodik.

Govoreći o stranim sudijama istakao je da ne odustaje od zahtjeva za odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, na formiranje višeg suda ne pristaje.

"Vi kažete optuženička klupa ili optužnica tako apstraktno, zanemarujete njenu suštinu. Optužnica je zato što ja neću da poštujem zakon stranca koji je nametnuo da je kažnjivo ne poštovati njega. To je suština BiH", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, to je dokaz da je BiH kolonija, a nije spreman da bude, kako kaže, dio kolonijalnih podanika.

"Јa mislim da je ovo medvjeđa usluga samoj BiH. Niko ne mora da sumnja da će se pružiti snažan otpor jednom takvom nastojanju, da neizabrani stranac dođe i nametne zakon da bi štitio sebe. I da se to smatra reformom i napretkom u BiH, a da oni koji brane BiH smatraju da je to dobrodošlo. Negdje postoji apsurd, ili sam ja apsurd, ili je Šmit apsurd, ili su oni koji brane BiH apsurd. Јa je ne napadam, ja samo pokušavam od nje napraviti uspješnu dogovorenu zajednicu. I ne uspijevam u tome. I postavljam sebi pitanje, zašto da budem tu, ako je to neuspješno", naglasio je Dodik za FTV.

Dodik smatra da "bošnjački političari žele da putem stranaca dođu do mehanizma podređivanja Republike Srpske nekom centralističkom modelu koje zaista nije moguće".

"Јa ne kažem da nije legitimno težiti tome da uredite BiH kao građansku, ali ako smatrate da je to legitimno, to ne znači da je za mene prihvatljivo, odnosno kako neke druge ideje nisu legitimne, federalizacija, konfederalizacija, konsocijacija ili da se, pak, mirno raziđemo", pojasnio je Dodik.