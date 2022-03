Dodik: Šmitov stav nevažan, Srpska ne može uvesti sankcije Rusiji

BIJELJINA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Kristijan Šmit čovjek čiji stav nije važan, niti relevantan, te poručio da Republika Srpska poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, poziva na mir, ali da nije spremna da uvodi sankcije Rusiji.

Odgovarajući na pitanje novinara u Bijeljini kako komentariše navode Šmita da treba da ćuti i razmisli o neutralnosti BiH u vezi s ukrajinskom krizom, Dodik je istakao da "ne prati tog lika odavno".

"On je na nivou ničega i njegov stav uopšte nije važan, relevantan, ni u čemu bitan za mene. Od vas čujem šta on kaže. On nije taj koji određuje šta je čiji stav, niti taj kojeg sam ja spreman da u bilo kom smislu razumijem ili podržim", rekao je Dodik.

On je naglasio da je Šmit čovjek koji se lažno predstavlja i sve što kaže - ostane sa predzvukom "lažno, šalji dalje".

Dodik je istakao da se u BiH znaju stavovi Republike Srpske, koja je principijelna.

"Mi smo oko ukrajinske krize predložili da se zauzme neutralan stav jer mislimo da je to dobro i za muslimane i za Hrvate. I ukrajinski i ruski narod su za nas bliski i ne možemo tu da pravimo nikakvu diferencijaciju, bar što se nas tiče", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da Republika Srpska poštuje teritorijalni integritet, poziva na mir, ali nije spremna da uvodi sankcije.

"Nismo spremni da od Rusa, gdje god bili, pravimo metu progona, kao što to čine neki na Zapadu, pokazujući svoj fašistički manir i oduzimajući imovinu ljudima, progoneći svakog ko je Rus, pa čak i djecu u vrtićima. Protiv toga sam i ostaću", poručio je Dodik.

On je istakao da, ako neko u Sarajevu želi, a koliko vidi ima ih, onda nisu na istom fonu.

"Ja se zalažem, ako uopšte moj stav može tu da pomogne, a vjerujem da ne pomaže mnogo ni moj, ni (predsjedavajućeg Predsjedništva BiH) Željka Komšića, ni bilo koga iz BiH, onda sam ja za trenutni prekid rata, uspostavljanje mira, pregovora, ali neko bi išao dalje od toga. EU, tražeći sebe, pokušava ovo da iskoristi kao dovoljan razlog za neko navodno objedinjavanje, bez obzira na činjenicu da svi problemi unutar Evrope ostaju isti i biće još više produbljeni", rekao je Dodik.

On je naglasio da razloge zašto se to sve tamo dešava treba čuti sve, pa vidjeti na koji način je Rusija u posljednjih 20 godina provocirana.

"Rusija nije imala nijedan problem sa Ukrajinom dok je ona vodila neutralnu spoljnu i bezbjednosnu politiku. Onda kada je krenulo sve, a krenulo je onda kada su pokušali da kreiraju antiruske političke elite u Ukrajini, moralo se voditi računa i o bezbjednosnim pitanjima. Ovo ne znači da sam ja na nekoj strani, već samo da razumijem o čemu se radi i da su oni koji su podstakli Ukrajinu da se izazivački ponaša prema bilo kome, apsolutno griješili", rekao je Dodik.

On smatra da je, bez obzira na sve, trebalo bez rata rješavati ta pitanja.

"Rat je uvijek situacija koja ne donosi dobro. Što prije treba uspostaviti mir", poručio je Dodik.

"Držanje depozita - zločin prema ljudima u BiH"

Dodik je rekao da Prijedlog izmjena zakona o Centralnoj banci nije dobio podršku druga dva člana Predsjedništva jer su im stranci tako rekli, a da je njegova ideja bila da taj realni novac bude plasiran u Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Brčko distrikt, da mogu da zanove, obezbijede ili formiraju neke robne rezerve koje bi bile dovoljne da sačuvaju stabilnost cijena.

On je naglasio da partneri u Federaciji BiH (FBiH) ne razumiju značaj te doznake, te istakao da se ovaj narod pljačka tako što se depoziti čuvaju vani, čime se jačaju tuđe ekonomije, a svjesno krše domaće perspektive.

Dodik je rekao da BiH ne treba nikakva destabilizacija, pa ni u ekonomskom, trgovinskom ili energetskom smislu, jer bi to izazvalo i političke konsekvence.

On je dodao da bi običnom čovjeku bila vijest kada bi čuo da BiH ima mogućnost da dobije milijardu KM, ali da to u ekonomskom i dugoročnom smislu i nije neka posebna stvar.

Dodik smatra da bi, ipak, trebalo reagovati kada se vidi koliko se dugo drže depoziti i kupuju obveznice, na primjer u Bavarskoj ili drugim razvijenim pokrajinama, a Republika Srpska i FBiH to ne mogu na bazi vlastitog novca.

"To je neka vrsta zločina prema ljudima u Srpskoj i FBiH. Ideja je bila da se samo omogući to da se na bazi realnog pokrića emituje. Dakle, nikakvo nepokriveno emitovanje novca kao što smo vidjeli u Evropi", rekao je Dodik.

On je naveo da je Evropa odštampala 2.700 milijardi bez pokrića. "Inflacija koja se nama dešava dio je upravo tog štampanja evra u Evropi i povećanja cijena, koja su i nas zapljusnula", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

Dodik je najavio da će SNSD putem Kluba poslanika u Predstavničkom domu taj zakon predložiti.

Obuzdati rast cijena

Dodik je izjavio da u Republici Srpskoj neće biti nestašice robe, ali i istakao da će u sadašnjoj situaciji biti važno pokušati obuzdati rast cijena, prvenstveno nafte i naftnih derivata.

Dodik je ukazao da je, nažalost, došlo do određenih poskupljenja, te da je važno pokušati, prije svega, obuzdati cijenu nafte i naftnih derivata.

"Ta akcija je već krenula, budući da postoje razni špekulanti, koji na bazi psiholoških i drugih pritisaka odmah pokušavaju da nešto ušićare. Mi to sagledavamo i tamo gdje je neopravdano povećana cijena biće podignute prekršajne prijave, a već je i oko 30 takvih kažnjeno", naveo je Dodik.

On je dodao da se pokušava i nekim drugim mjerama zauzdati rast cijena, da se razgovara s naftnom industrijom Republike Srpske, da uvijek imaju dovoljne količine.

"Opredijeljeni smo da bude energenata, a cijenu ćemo pokušati da na neki način obuzdamo", rekao je Dodik novinarima u Bijeljini.

Dodik je ukazao da se po ovom pitanju mora zajedno raditi.

"Neki će morati da malo poštede potrošnju. Država će da vidi šta može da uradi da bismo mogli da se zajedno provučemo kroz ovo. U svakom slučaju, ne vidim razlog za bilo kakvu brigu o nestašicama bilo koje vrste robe - imamo dovoljno pšenice, šećera, ulja i nekih drugih stvari", naglasio je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska nastoji da obezbijedi dovoljne količine vještačkog đubriva za predstojeću sjetvu.

"Jesenas smo zasijali 2.000 hektara više pšenice nego u najboljim godinama. Država će svojim mjerama obezbijediti neophodnu količinu pšenice na prostoru Republike Srpske i neće biti nikakvih problema", istakao je Dodik.

Dodik je ukazao da je jedini problem povećanje cijena, koje, u značajnoj mjeri, ne zavisi od nas.

"Nafta poskupljuje jer raste cijena na svjetskoj berzi, a određena roba poskupljuje jer je inflacija u NJemačkoj, koja je nije imala posljednje tri decenije. Kanali snadbijevanja, od Kine prema EU su poremećeni i to sve dovodi do određene vrste inflacije. Moraćemo da vidimo kada ćemo moći da računamo na stabilizaciju", kaže Dodik.