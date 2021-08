Dodik Šmitu: Na osnovu čega ste ovdje došli?

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik upitao je danas Kristijana Šmita na osnovu čega je imenovan za viskog predstavnika u BiH.

"Recite mi na osnovu čega ste postavljeni? Na osnovu čega ste ovdje došli? Koji je dokument predvidio način na koji će te biti visoki predstavnik? Imate li ijednu uzansu koja govori o tome da je poštovano međunarodno pravo? Niste poštovali Dejtonski sporazum, odnosno Aneks 10 u kojem jedino postoji viski predstavnik, a ne postoji i Ustavu, ni u Opštem okvirnom sporazumu. Nigdje se ne pominje, već samo u Aneksu 10 kao visoki predstavnik", rekao je Dodik za "RTRS".

Dodik je istakao da je sve mimo toga "blefiranje, podvala i nezakonito ponašanje koje mogu sebi da priušte veliki, moćni, argonatni i bezobrazni, ali mi koji smo mali moramo podosta da trpimo".

"To može da ima i pokušaje i ubjeđivanje da treba možda da izdržimo i sačekamo neka druga vremena kako bi konačno uvažili ono što smo postigli na međunarodnom planu a to je da smo ravnopravan entitet ravnopravnih konstitutivnih naroda... Međunarodna zajednica sve što čini laže i bori se za koncept BiH koji jedino podržavaju Bošnjaci, s namjerom da se isele i Hrvati i Srbi. Sa Hrvatima i uspjevaju, ali Srbi ostaju značajan faktor i to im postaje problem", naglasio je srpski član Predsjednštva BiH.

Dodik je rekao da ovo što se dašava u BiH sa nelegalnim i nelegitimnim izborom novog visokog predstavnika može nazvati okupacijom.

"Oni kažu da imaju NATO, Alteu... To nema veze se politikom, oni su tu da spriječe neki sukob i incident a ne da se bave politikom... Sad smo vidjeli da je to prijetnja jer je rečeno 'ovdje postoje snage, one će nešto uraditi'", istakao je Dodik.

On je poručio da je spreman da snosi posljedice, te da je najvažnije da nema posljedica po narod.

"Moj način političke borbe je do kraja, neću odustati od borbe za Republiku Srpsku i nikada ne bih sebi dopustio da prihvatim nelegitimnost koja dovodi do ukidanja Republike Srpske", poručio je Dodik.

On je istakao da Srpska ima jedinstven stav, da je Parlament jasno rekao da visoki predstavnik nije legalno izabran i iz toga proizlazi da on ne može da djeluje.

"Što se tiče institucija Republike Srpske, mi ćemo uvijek djelovati kao reakcija, mi nismo preduzeli nijednu akciju već reakciju, to je naše pravo da se branimo. Mi smo ovdje napadnuti jednim besramnim pokušajem satanizacije i kvalifikacija koji treba da uništi naš entitet i identitet", rekao je Dodik.

Dodik kaže da potpuno vjeruje u jedinstvo svih političkih subjekata u Srpskoj, te da je zahvalan liderima i vlasti i opozicije što su o ovom pitanju imali gotovo identične stavove.