Dodik: Specijalisti za destabilizaciju stigli iz Britanije

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su Britanci koji su stigli u BiH specijalisti za destabilizaciju i da se namjerno pravi zabluda i podmeće kako su to vojnici, a u stvari su to samo formalno.

"Ovdje se radi o jednoj podvali i laži. Oni su specijalisti koji rade na društvenim mrežama, na medijima, na slušanju, prisluškivanju, na stvaranju opšteg haosa i na destabilizaciji, primarno Republike Srpske", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Predsjednik Srpske je istakao da sve što govori ambasador Velike Britanije u BiH Edvard Ferguson nije istina, te podsjetio da je prije godinu dana britanska Vlada odobrila devet miliona funti za programe podrške sprečavanju ruskog uticaja na prostorima Balkana, a ciljne tačke su Republika Srpska i Srbija.

"Vidite na koji način to rade. Ovaj narod mora da bude svjestan da dobronamjernost Britanaca ne može da se računa i da su oni ovdje u funkciji stvaranja unitarne i centralizovane BiH", rekao je Dodik.

Dodik je pozvao ljude da ne nasijedaju na "britanske prljavštine" i da je više nego jasno šta im je cilj - da ukoliko ne mogu da promijene strukturu vlasti u Republici Srpskoj onda bar da smanje njenu snagu.

"Imamo informacije da su njihova dva čovjeka u Banjaluci i da upetljaju u svako okupljanje više od pet ljudi", kaže Dodik.

On je podsjetio da su Britanci preko svog visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna najviše oskrnavili Dejtonski mirovni sporazum.

"Radi se o jednom kriminalcu međunarodnih razmjera koji je zloupotrijebio i kršio međunarodno pravo", naglasio je Dodik i dodao da Republika Srpska, kao entitet, nema snagu da izađe pred međunarodni pravosudni sistem i obračuna se sa Ešdaunom.

On je istakao da Srpska "nije zaboravila ta njegova zla, koja su odobrena u Vladi Velike Britanije i ovdje servirana".

"Političko Sarajevo želi pred izbore da uvuče 150.000 migranata u BiH"

Dodik je izjavio da političko Sarajevo zajedno sa obavještajnom službom, koju vodi SDA, radi na tome da se u BiH prije izbora "uvuče" oko 150.000 migranata i da im se reguliše azilantski status kako bi kasnije mogli da dobiju državljanstvo, prenosi "Srna".

Dodik je poručio da Srpska ne želi da na njenoj teritoriji budu zadržani i stacionirani migranti i da odbacuje bilo kakav plan iz Sarajeva, kao što je to Vlada Republike Srpske i ranije zaključila.

"Oni ne mogu da se bave time, pogotovo bez konsultacija sa Republikom Srpskom. Odbacujemo svako lociranje mjesta kao što su Banjaluka, Trebinje, Prijedor, Gradiška. Sve je to predviđeno da se ovdje stacionira po dvije-tri hiljade migranata. To znači ozbiljan pritisak na naš način života u Republici Srpskoj. Mi to odbacujemo", rekao je Dodik nakon sastanka sa premijerom Srpske Željkom Cvijanović i ministrima finansija Zoranom Tegeltijom i rada i boračko-invalidske zaštite Milenkom Savanovićem.

Dodik je istakao da se javnost dovodi u zaludu o broju migranata u BiH, jer ih je ovdje pet puta više nego što je registrovano.

"Ljudi prelaze na mjestima gdje nema graničnih prelaza, niko ih ne evidentira. Vidjeli smo kako to funkcioniše. Zajedničke institucije su gotovo u rasulu", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska ne prihvata evropske inicijative da problem migranata i njihovog stacioniranja bude riješen u zemljama koje su u dodiru sa zemljama EU.

"Mi to nećemo. Republika Srpska ne može spriječiti da to rade u Federaciji BiH", poručio je Dodik.

On je ocijenio da predstavnici Srpske iz Sarajeva pokušavaju da slome Republiku Srpsku, a ne da rade u njenom interesu, te da je pitanje migranata najbolji dokaz toga.