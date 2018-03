Dodik: Spreman sam da zaštitim interese Bošnjaka i Hrvata, mir i stabilno društvo

SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da koristi svoj autoritet da se poboljša položaj Srba u onim dijelovima BiH gdje vlast čini HDZ BiH, te je naveo da je spreman da zaštiti bazične interese svih Bošnjaka i Hrvata, mir i stabilno društvo.

On je izrazio uvjerenje da će u Hercegovačko-neretvanskom kantonu vrlo brzo doći do promjena Ustava u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost, ali da to nije jedini problem u tom kantonu.

"Potrebno je još i to formalno određenje o ravnopravnosti u samom Ustavu i to niko ne spori. Ne spore čak ni Hrvati iz HDZ-a i naprosto bi trebalo da dođe do toga", rekao je Dodik.

On je istakao da je činjenica da je u Mostaru otvoreno predstavništvo Vlade Republike Srpske koje tamo djeluje i da su bitno poboljšali položaj Srba u samom Mostaru.

Hrvati više navijaju za mene nego neki Srbi

Komentarišući izjave banjalučkog biskupa Franje Komarice da 4.000 povratnika čeka da se vrati u Srpsku, ali ne može zbog njega, Dodik je rekao da nije pošteno da Komarica tako priča, jer ako bi se iko vratio u BiH zbog Milorada Dodika vratili bi se Hrvati, jer oni više navijaju za njega nego neki Srbi.

Dodik je naveo da je 1996. godine, kada je izabran za načelnika opštine Laktaši, rehabilitovan jedan katolički samostan, te da je organizovao donatorsko veče za srušenu katolički crkvu na ulazu u Banjaluku na Petrićevcu.

"Pomagao sam da se izgradi dom za stare u okviru katoličke crkve. Ja sam taj koji je dao saglasnost da se finansira katolička gimnazija. Nije fer i nije pošteno da on tako priča", rekao je Dodik, dodajući da se sva hrvatska politička elita gnuša Komaričinih "izmišljotina i podvala".

Na trvrdnju Komarice austrijskom "Standardu" da se izgradnja bogomolja i uništene crkvene imovine odvija sporo zbog birokratije Milorada Dodika koji ne daje dozvole, Dodik je rekao da do njega nije došlo da se traži ijedna dozvola za izgradnju.

"Bez obzira što je čovjek crkve, pitam ga kako ga nije sramota da to iznosi i nanosi štetu ovdje svima", rekao je Dodik i podsjetio da je i za obnovu džamije u Banjaluci kao predsjednik Vlade odobrio 800.000 KM.

Vučić da pitanje Srpske stavi na dnevni red paralelno sa Kosovom

Osvrćući se na nedavne izbore u Beogradu, Dodik je rekao da je iskoristio ustavno pravo koje mu je dato u Srbiji i glasao, da to nije kršenje zakona i da je veoma ponosan što ima tu mogućnost.

"Više je to bilo iz potrebe da pokažemo da ljudi treba to da čine i da iskoriste svoja prava", rekao je Dodik i upitao zašto ne bi mogao da glasa za predstavnike u Srbiji, kada "Muamer Zukorlić može da glasa u Srebrenici, Hrvati u Banjaluci mogu da glasaju za predstavnike u Hrvatskoj?".

Dodik je rekao i da bi volio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pitanje Republike Srpske stavi na dnevni red paralelno sa Kosovom.

"To je emotivno, politički, istorijski i nacionalno za nas isto pitanje", rekao je Dodik, dodajući da je problem Kosova, koje međunarodni faktor pokušava da riješi, ponovo vraćen na dnevni red.

Na pitanje da li bi došao na obilježavanje dana nezavisnosti BiH, ako bi bošnjački član Predsjedništva došao na obilježavanje Dana Republike Srpske, Dodik je rekao da ne bi, dok se ne dogovori šta je to nezavisnost.

"Onog trenutka kad se postigne konsenzus o tome jer ona nije samo bošnjačka nego i Bošnjaka, i Srba i Hrvata, i kada to sve završimo, taj dan spreman sam da bude dan obilježavanja", istakao je Dodik.

Osvrćući se na pitanje jezika Bošnjaka, Dodik je rekao da pokušaj da se napravi bosanski jezik nije odskora jer je još austrougarski namjesnik Benjamin Kalaj pokušao da "napravi bosanski jezik, bosansku naciju, pismo".

"Ako je BiH sastavljena od dva entiteta i tri naroda, onda u svemu što se zove bosanski treba da budu dva entiteta i tri naroda. A ne samo jedan. Nisam stručnjak za jezik, lingvista, neke stvari znam, neke pitam, ali sav princip je da ne možete nešto nazivati bosanskima a da unutra nisu svi", rekao je Dodik.

Nisam protiv Amerike

Govoreći o američkim sankcijama koje su mu uvedene, Dodik je rekao da Republika Srpska nije osjetila to što je on na crnoj listi, a da je njemu lakše raditi ovako jer nema nikakvih pritisaka od američkog ambasadora.

Predsjednik Srpske je istakao da nije protiv Amerike i da nije dovoljno glup da bi bio protiv nje.

"Nisam protiv, bez obzira što mi se ponekad ne sviđa ono što oni rade, kao mnogima u svijetu. Ali isto tako, nisam spreman da zbog podaništva nekim njihovim službenicima, ambasadorima koji ovdje dolaze, da to podaništvo pretvorim u poslušnost", rekao je Dodik i istakao da će se uvijek suprostaviti i Americi i Rusiji ako pokušaju nešto da urade mimo bazičnih interesa Republike Srpske i njenog naroda.

Pobjeda SNSD-a potvrdiće stabilnost Srpske

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će ova stranka, on kao kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, kao i onaj ko bude kandidat SNSD za predsjednik Republike Srpske, uz podršku koalicionih partnera, biti nesumnjivi pobjednici izbora i da će Republika Srpska ostati najstabilniji dio u BiH.

Dodik je naveo da Srbima pripada mjesto predsjedavajućeg Predsjedništva BiH prvih osam mjeseci nakon izbora članova, kao i mjesto predsjedavajućeg Savjeta ministara u naredne četiri godine, te da će imati priliku da nešto uradi, ali da će to zavisiti i od drugih.



"Vidjeću da li će to ići, sve zavisi od drugih. Srbima u naredne četiri godine pripada i mjesto predsjedavajućeg Savjeta ministara i na to mjesto će doći neko iz bloka koji predvodi SNSD", rekao je Dodik za "TV1".

On je naveo da mu je važno da izađe na izbore jer je to najrelevantniji pokazatelj za svakog političara.

"Nisam čovjek koji je spreman da preduzme bilo kakvu mjeru koja bi destabilizovala i dovela do nasilja. Nisam spreman ni da se plašim. Imaću 120.000 glasova više od Mladena Ivanića, kojem ne mogu pomoći ni bošnjački glasovi", istakao je Dodik.

On je naglasio da se kandidovao za člana Predsjedništva jer misli da je SNSD danas najmoćnija politička partija u Republici, ali i u BiH.

"Član Predsjedništva je po značaju manja funkcija od predsjednika Republike i predsjednika Vlade, ali ima neki simbolički značaj. Predsjedništvo uopšte nije organ koji može bilo šta da uradi, ali bi se možda moglo unijeti više koordinacije u rad zajedničkih institucija", kaže Dodik.

Znam ime kandidata SNSD-a za predsjednika Srpske

Na pitanje novinara da li je tačan plan da on postane član Predsjedništva, sačeka da se konstituiše Dom naroda i nakon određenog vremena povuče se na mjesto premijera, a mjesto člana Predsjedništva preuzme potpredjednik SNSD-a Nikola Špirić, Dodik je rekao da će se kandidovati, a to šta će se dogoditi, i da li će se dogoditi, ne može da procijeni.

"Nisam siguran da je najbolje da najjači politički čovjek iz Republike Srpske, a to sam ja, ide u Predsjedništvo, jer mu tako daje na značaju", istakao je Dodik.

On je dodao da zna ime kandidata SNSD-a za predsjednika Srpske na predstojećim izborima, ali da ne želi da ga otkrije dok ne budu završene konsultacije sa koalicionim partnerima.

Dodik je rekao da je uobičajeno da se prvo razgovara u okviru SNSD-a, da se zatim zaključci usaglase sa stavom koalicionih partnera, te da se postigne saglasnost u vezi sa pojedincem koji bi trebalo da ima najbolje rezultate.



Govoreći o Izbornom zakonu, on je istakao da je zainteresovan za njegove ozbiljne izmjene koje bi omogućile transparentniji i pošteniji sistem odlučivanja i glasanja u BiH, ali da je očigledno da to nije moguće.

Dodik je rekao da je SNSD zainteresovan i da se konačno osigura adekvatan način popune mjesta u Domu naroda koja pripadaju Srbima, kao i da bi reagovanje OHR-a značilo vraćanje BiH 20 godina unazad.

"Ranije je postignut opšti konsenzus kada je riječ o Predsjedništvu BiH, ali više nisam siguran da postoji konsenzus u Republici Srpskoj. Čujem da je OHR predložio neka dva modela, ali OHR ne treba da se bavi time, oni treba da nestanu", istakao je Dodik.

Na pitanje da li je "kupio" doskorašnjeg člana SDS-a Borislava Bojića, kako tvrde njegovi politički protivnici, Dodik je naglasio da ako je iko bio u političkom rivalstvu, onda su to bili on i Bojić.

"To nije bio naš dogovor, ali mi je drago što je to uradio. Mogu da zamislim koliko se u sebi lomio - da čovjek koji je godinama bio u istoj političkoj partiji, koji je učestvovao u ratu i bio komandant i jedan od važnijih ljudi na srpskoj strani, da je odlučio da ne prihvata SDS koji samo djeluje na relaciji Marijin dvor - Lukavica", kaže Dodik.