Dodik: Spreman sam razgovarati sa bilo kim i bilo gdje

SARAJEVO - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i mogućim rješenjima spreman razgovarati sa bilo kim i bilo gdje.

Dodik je naveo da bi sjednica Narodne skupštine Republike Srpske trebala da bude održana 1. februara kada će biti razmotrena aktuelna situacija.

On je podsjetio da su na tu sjednicu pozvani predsjednici SDA Bakir Izetbegović i HDZ-a Dragan Čović, da se obrate, odnosno iznesu svoje stavove i viđenja kako će se razvijati politički proces u BiH.

"Mislim da bi trebali obaviti tu debatu. To je jedinstvena prilika da se takav dijalog vodi. Nažalost, Izetbegović je to odbio, kao što sve i odbija. On je zakovan, zarobljen u svojim razmišljanjima", rekao je novinarima Dodik i naglasio da je spreman da sa bilo kim i bilo gdje razgovara o aktuelnoj situaciji i mogućim rješenjima.

Dodik je napomenuo da Republika Srpska i dalje ostaje pri stavu da se povuku izmjene Krivičnog zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.

"Nema dileme da je on za nas neprihvatljiv", kaže Dodik i ističe da je sve što je Incko nametnuo imalo za cilj da se to etablira, prihvati, a onda da krene lavina optužbi da su Republika Srpska i srpski narod navodno genocidni, nakon čega bi se svijetom širila politička platforma - da ono što je genocidno ne može ni da postoji.