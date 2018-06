Dodik: Sraman pretres vozila Hitne pomoći

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas sramnim nedavni pretres vozila Hitne pomoći tokom protesta u Banjaluci zbog visokih cijena goriva.

Dodik je naglasio da je bilo sramno da se provjeravaju kola Hitne pomoći.

"To su huligani. Ko su oni da to rade i provjeravaju da li ima neko u kolima Hitne? Ko su oni? LJekari? Taj haos se neće dozvoliti. Poručujem građanima da nećemo dozvoliti zakrčenje ulica. Mi ćemo učiniti sve što budemo mogli, svaku vrstu mjere i neka očekuju to već od danas", rekao je Dodik za RTRS.

On je naveo da očekuje i traži od nadležnih organa države da se poštuju zakoni, te je poručio građanima Srpske da imaju povjerenja u institucije.

"Onaj ko hoće da protestuje, mora da to najavi, onaj ko ne poštuje - mora da snosi sankcije i odgovara za ono što je onemogućio druge u ostvarivanju svojih ciljeva", rekao je Dodik.

Pretres i zaustavljanje vozila Hitne pomoći su se, prema izvještajima medija, desili u nedjelju, 10. juna, kod Prijedorske petlje.