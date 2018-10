Dodik: Srbe interesuje samo slovo Dejtona i Ustav

BEOGRAD - Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da Srbe u BiH interesuje samo slovo Dejtonskog sporazuma i Ustav BiH, napominjući da neko ko se zalaže za Ustav ne može biti za destrukciju.

"Ako obezbijede naš dejtonski položaj, mi nećemo imati nijedan razlog da mijenjamo Ustav, u suprotnom, imaćemo veliki problem", rekao je Dodik za "Kurir", reagujući na izjavu bivšeg muftije Islamske zajednice u Srbiji, a sada poslanika u Skupštini Srbije Muamera Zukorlića da je "neprihvatljivo Dodikovo insistiranje na destrukciji BiH".

Na Zukorlićevu prozivku da on koketira sa Beogradom i da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne smije dozvoliti da ga "Dodik svađa sa Bošnjacima", aktuelni predsjednik Republike Srpske je rekao da to nije koketiranje, već da je Beograd njegova iskrena ljubav.

On je naglasio da predsjednik Srbije Vučić vodi odgovornu politiku kroz koju pozicionira mir u regionu kao glavno pitanje.

"Mi poštujemo muslimane onoliko koliko oni poštuju nas ovdje i to je to. Dakle, Republika Srpska, Dejtonski sporazum, slovo Dejtonskog sporazuma, Ustav BiH, ako imamo to, imamo saradnju, ako nemamo, nema potrebe za saradnjom", istakao je Dodik.

On je poručio da niko od njega ne može da očekuje da se degradira Republika Srpska i položaj Srba.

Dodik je ponovio da kancelarije u Predsjedništvu BiH neće biti njegovo radno mjesto, ali da će ih zadržati za svoje saradnike.

"Moje radne kancelarije biće u Istočnom Sarajevu. Te kancelarije su već osveštane, ali što da ne, osveštaćemo i te kancelarije za moje saradnike u Predsjedništvu, da istjeramo zle duhove", rekao je Dodik.

On kaže da će insistirati da na sastancima na kojim on učestvuje bude istaknuta i zastava Republike Srpske.

"Ako te zastave nema, ja tamo neću biti. Može da dođe ko god hoće", zaključio je Dodik.