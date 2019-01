Dodik: Srbi da se sklone van udara američkih geostrateških interesa

BEOGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su Sjedinjene Države moćne i da imaju svoje ozbiljne interese, ali da bi jedini interes Srba ovdje trebalo da bude da se sklone izvan glavnog udara američkih geostrateških interesa.

"Mi smo samo imali nesreću što smo se našli na udaru adminstracije Bila Klintona jer je on htio da pravi karijeru, pa je, sada znamo, Amerika stala na stranu muslimana i Hrvata u toku rata", rekao je Dodik.

Navodeći da je od prvog dana označen kao "loš momak" koji pravi probleme, Dodik je rekao da on nikada nije pravio probleme Americi i da se ne miješa u njihova geostrateška pitanja na Bliskom istoku ili bilo gdje u svijetu.

"Ali, ja imam pravo da govorim, nemam pravo da ćutim i da se povučem, pa taman ispred mene stajala moćna Amerika i njen ljudi", rekao je Dodik, podsjetivši da se sukobljavao sa američkim diplomatama koji su htjeli da nametnu zajedničku policiju.

Dodik je u emisiji novosadskog Centra za društvenu stabilnost rekao da vjeruje i očekuje da će predsjednik SAD Donald Tramp zbog unutrašnjih ekonomskih uspjeha ponoviti mandat i da će uspjeti da rasprsne "vašingtonsku močvaru".

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je naveo da je realno bilo da se u SAD poslije izbora Trampa za predsjednika desi više promjena, te da je srušen mit o američko predsjedniku kao o svemoćnom političaru i državniku, čija je volja dominantna.

Prema njegovim riječima, u Trampovom slučaju se pokazuje da to nije američki predsjednik, već da postoji neka "duboka država" koja mu se suprotstavila i nije dozvolila da ima političku i izvršnu ulogu koju treba da ima kao predsjednik.

"Ali, odlična je vijest što je prekinuta ta linija Klintonovih i demokrata, koji su bili veoma loši i rigidni prema Srpskoj, bez obzira što je za vrijeme vladavine američke administracije demokrata u Dejtonu verifikovana Republika Srpska", dodao je on.

Dodik je istakao da je pogrešna predstava da su Amerikanci ponudili Republiku Srpsku, te dodao da je ona formirana mnogo prije Dejtona, 9. januara 1992. godine.

"Mi smo se za nju izborili. Republika Srpska nije u Dejtonu postigla ni međunarodnu verifikaciju, nego ranije, nekoliko mjeseci u Ženevi i Njujorku, gdje je Srpska prihvaćena kao strana u pregovorima o BiH i kao takvu je zastupao Slobodan Milošević u Dejtonu", napomenuo je Dodik.

On je istakao da ga ne zanimaju interesi nijednog drugog naroda u okruženju, nego samo interesi srpskog naroda.

Ocjenjujući da "Srbi pokazuju nesalomivo podaništvo velikim i moćnim", Dodik je istakao da je to nešto što se mora "izbiti" iz kolektivnog ponašanja srpskog naroda i da to "podaništvo mora da prestane".

"I veliki vole kada se sretnu sa nekim ko ima svoj stav, ko nije ljigavac i poltron. Niko ne voli poltrone, niko ne voli `one koji se uvlače`", rekao je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je naveo da je očekivao više od Trampa, možda iz neke političke zablude, ali i želje da se nešto promijeni, te da se obradovao kada je Tramp govorio da američka spoljna politika više neće biti politika miješanja u unutrašnje stvari.

Dodik je rekao da vjeruje da se Trampovi ljudi ne bave Srbima i BiH, nego to rade neki recidivi stare američke administracije, ali da u svakom slučaju treba poštovati veliku Ameriku.

"Svakako, treba poštovati veliku Ameriku, ali ja ne poštujem kod Amerike to miješanje u unutrašnje stvari, to njihovo nasilje", rekao je Dodik.

On je naveo da samo naivni vjeruju da je Velika Britaija izašla tek onako iz EU, te podsjetio da se to desilo u trenutku kada se pojavio Tramp, kada se kao hegemon u EU pojavljuje Njemačka, koja je podredila Evropu svojim interesima.

Navodeći da postoji u EU strah šta će biti sa Unijom kada ne bude više njemačkog kancelara Angele Merkel i kada francuski predsjednik Emanuel Makron gubi kod svog naroda, Dodik je ocijenio da Srbi u vezi sa tim ne treba da imaju bilo kakav sentiment.

On je dodao da se čini da istorija ponovo igra sa Srbima jer se u pristupnim pregovorima EU i kroz izmišljena poglavlja traži "čudo" i nameće priča o Kosovu, te da za neku malu pomoć EU pokušava da modelira Srbe za svoje potrebe.

"O Kosovu potreban opštedruštveni srpski konsenzus"

Dodik smatra da je ključno da se u Srbiji i kod svih Srba postigne opštedruštveni konsenzus o Kosovu i Metohiji i okupi pregovarački kapacitet oko predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Konsenzus mora da bude izgrađen, i da to bude konsenzus i crkve i vlasti i opozicije, pa čak i Srba iz okruženja", rekao je Dodik u emisiji novosadskog Centra za društvenu stabilnost.

Dodik je podsjetio da je Vučić ponovo nametnuo temu Kosova, kada se smatralo da je nezavisnost gotova stvar, te ocijenio da nije fer da se Vučiću to pokušava staviti kao ozbiljan teret umjesto da sva politička javnost u Srbiji i kod Srba uopšte i u Republici Srpskoj pomogne u pronalaženju najboljeg mogućeg rješenja.

"Možete li to (Kosovo) vojnički vratiti? Ne, teško. Možete li to uraditi za sto godina? Nisam siguran. Treba da se izabere", rekao je Dodik, upozorivši da se u slučaju reintegracije Albanaca u Srbiju može desiti da ih u parlamentu bude najmanje 30 odsto i da dobiju tri najvažnije funkcije u Srbiji - mjesto predsjednika države, vlade ili parlamenta.

On je ocijenio da trenutno Srbija u političkom smislu pokazuje podijeljenost i da oni srpski političari koji su ranije imali veliku priliku da nešto riješe o Kosovu, odjednom sada pričaju o sasvim drugim modelima i rješenjima.

"Vjerujem da će se iz toga izaći na najbolji mogući i racionalan način. Ne treba nam se desiti da odlučujemo kada budemo pritisnuti uza zid, to su najgora moguća rješenja", naglasio je Dodik.

On smatra da, bez obzira na sve, Srbija ne treba da se odrekne Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN o Kosovu i Metohiji, pošto u Savjetu bezbjednosti postoji novi odnos snaga.

Dodik je istakao da je stabilna i jaka Republika Srpska najveća pomoć Srbiji, kao i da najvažnije državno pitanje Srbije jeste Kosovo, a nacionalno Republika Srpska.

Navodeći da je Srpska pokazala da može da opstane i da ima egzistencijalnu sposobnost, Dodik je rekao da je jaka Srbija ključ za opstanak Srpske, a nejaka je lak plijen, i da to treba razumjeti i bez oklijevanja saopštavati.

Dodik je rekao da je "nezavisno Kosovo" za njega refleks želje međunarodnog faktora da dodatno ponizi Srbe, jer nije bilo dovoljno što je razbijena Jugoslavija i što su Srbi etnički očišćeni iz Hrvatske i stradali.

"Srbi u Sloveniji čak nemaju ni status nacionalne manjine, postoje progoni u Crnoj Gori, stalni pritisak na Srbe, u Makedoniji su oduzeli objekte Srpske pravoslavne crkve (SPC) i obilježja srpskog naroda. Važan element identiteta kod Srba je crkva i vjera", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, zato nije slučajno što su Šiptari na Kosmetu "skočili" na srpske manastire i crkve, spaljivali ih i rušili, a da je međunarodna zajednica sve to gledala, jer je trebalo razviti novi strah kod Srba da napuste taj prostor.

Na pitanje šta bi učinio kada bi Drina bila vječita granica (između Srbije i Srpske), a sva njena voda u jednoj čaši, Dodik je uzeo čašu i popio vodu, uz riječ "živjeli".

"Drina je prelijepa rijeka i treba da teče, ali ona je srpska rijeka", rekao je Dodik.

On je za Željka Komšića, koji je izjavio da je Drina vječita granica, rekao da je to još jedan recidiv nekog idealiste i jurišanja na vjetrenjače.

"Ovdje je realna situacija na terenu. U Banjaluci je vlast srpska. On (Komšić) može da priča šta hoće, neće uspjeti da je podvrgne ili podmetne toj priči Sarajeva. Šta je Sarajevo? Vještački grad koji je napravljen na eksploataciji i nas ovdje iz banjalučke regije za vrijeme dok je postojala BiH. Sve je bilo centralizovano u Sarajevo. I to hoćete ponovo? Naravno da ne može i neće se desiti", kaže Dodik.

Podsjetivši na jugoslovenstvo kao najveću srpsku zabludu, Dodik je rekao da nikada neće prežaliti istorijski trenutak kada je 17 opština banjalučke regije poslije Prvog svjetskog rata zatražilo od kralja da se Krajina prisajedini Srbiji, a iz Beograda došlo pismo u kojem se kaže da se to mora uraditi preko Sarajeva.

"I eto, poslije sto godina, na istom smo mjestu. Opet mi ovdje želimo što tješnje veze sa Srbijom, a onda se nalaze neki koji misle da treba od Drine da naprave bedem, što je nemoguće. Taj bedem se ne pravi samo da se izgradi zid, nego se gradi kroz istoriju stalnim komunikacijskim omalovažavanjem", rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je jednom u Briselu tražio evropsku pomoć za izgradnju auto-puta Banjaluka-Beograd, te da je dobio novac do Doboja, a za dalje mu je rečeno da će EU finansirati sve što ide prema Savi (Hrvatskoj), ali ne i prema Drini (Srbiji).

"U međuvremenu se pojavila mogućnost da koristimo podršku kineskog kapitala i da pravimo takve stvari. Ključno je uraditi što više komunikacijskih puteva, željeznica koje idu prema Drini (Srbiji)", naveo je on, dodajući da je to Vučić prepoznao.

On je napomenuo da je Sarajevo napravilo problem kada je Banjaluka tražila saglasnost da gradi gasovod iz Srbije do Banjaluke, i da su se umiješali evropski ljudi, koji su rekli da se to ne dozvoli.

"I šta će meni ta Bosna, za šta će mi? U međuvremenu, isti taj gas dolazi iz Srbije u Sarajevo, a ne može do Banjaluke", rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da treba ukinuti Tužilaštvo BiH, jer su ga stranci napravili kao dio okupacionog sistema, da se obračuna sa neposlušni političarima, te podsjetio da je on čovjek koji je posljednjih deset godina dobio stotinu krivičnih prijava i obrađivan kod tog tužilaštva bez dokaza.

"Tužilaštvo BiH je motivisano da nešto nađe u Srpskoj i zatvori sve nas. Ovdje je na sceni BiH savremena priča o 'sječi knezova', ono što su uradili Srbima (Turci). Stalno smo predmet u medijima, nema šta nam ne rade i provlače kroz blato, a kada uzvratite nešto, odmah dobijate tužbu", kaže Dodik.