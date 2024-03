Dodik: Srbi ne smiju odustati od ideje ujedinjenja

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Srbija najmoćnija zemlja, a Srbi najveći narod na Balkanu, da perspektivno drže najveći dio Balkana, te da ne treba da odustanu od ideje ujedinjenja.

"Republika Srpska i Srbija sa Crnom Gorom, gdje je dominantna srpska zajednica, to je i strateški, i u svakom pogledu, i prostorno, najveći dio Balkana. I zato nama nikada nisu dozvolili kroz istoriju neko ujedinjenje, mada je bilo pristojno da se to uči. Srbi ne smiju da skinu tu ideju iz svog razmišljanja", istakao je Dodik.

On je rekao da se političari iz Sarajeva bave Srbijom i da stalno govore da je BiH njihova.

"A kako je vaša? Gdje ste vi u Trebinju? Gdje ste u Banjaluci, misleći na vršenje vlasti, gdje ste? Da li vi odlučujete o regulacionim planovama? Da li vi odlučujete ili Srbi? Odlučujemo mi. Kako onda može biti vaša? I moj je svijet. Ja isto svijet prihvatam da je moj. I moja je civilizacija u tom pogledu", rekao je Dodik za Televiziju "Prva".

On je naveo da zapadni svijet i dalje drži tu neku navodnu krivicu Srba, da je to ono što su Britanci namjerno nametnuli da Srbi imaju ambicije imperijalističke, maltene, te da su se u Sarajevu tome priklonili.

Dodik je rekao da se često viđa sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da se gotovo svaki dan čuju telefonom, da razgovaraju o nacionalnim, narodnim interesima i da nikada ne prave planove protiv trećih.

"Nikada. Samo kako da odbranimo Srbiju, šta da učinimo u interesu Republike Srpske. A zašto to ne bismo radili? Svako reagovanje bilo je u interesu srpskog naroda i srpske države", naglasio je Dodik.

U tom pogledu, istakao je Dodik, logika Zapada je da bez Vučića i Dodika nema snažnog nacionalnog državnog interesa Srba na Balkanu.

"NJihova logika je - samo da je njih dvojicu nekako srediti, kad njih dvojicu sredimo nema više snažnog nacionalnog državnog interesa Srba na Balkanu. Ko će biti prvi, nije važno. Nekad je Vučić, nekad sam ja", rekao je Dodik.

On je naveo da je Vučić čovjek koji najbolje poznaje situaciju u Republici Srpskoj i da Srpska ne bi imala toliko razumijevanja Srbije, kao što ga ima danas, da je neko drugi na Vučićevom mjestu, koji je pokazao svoj odnos prema Srpskoj na najbolji mogući način.

"Ja sam aktivan još od Miloševića. Ono što meni najviše imponuje, što je najveći doprinos, i Vučiću hvala, zato što je rekao u strategiji odbrane da će Srbija braniti Srbe gdje god budu, da se neće više desiti `Oluje`. To je nešto što mi pamtimo. To nije bilo do sada. Nije bilo do sada ni da u sve ijednoj opštini imamo projekat koji je Srbija sufinansirala ili finansira sa nama. Bilo je uvijek da smo braća, zagrlimo se, ljubimo se, ali ako treba nešto da završiš, onda trebam ovdje da dođem pokunjen, da nešto molim. Sada ne molim ništa. Pokušavamo da riješimo probleme", naveo je Dodik.

On je rekao da je Vučiću zahvalan i za činjenicu da je donio odluku o gradnji mosta na Rači, da Srbija pomaže izgradnju auto-puta do Bijeljine.

"I to moraju da znaju svi ljudi u Republici Srpskoj. Sve su to odluke koje su predsjednik Vučić i njegov tim donijeli. Zahvalan sam za to", rekao je Dodik, a prenosi Srna.

