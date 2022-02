Dodik: Srbi pristaju samo na dejtonsku BiH

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Srbi neće pristati ni na jednu drugu osim na dejtonsku BiH, dok se istovremeno pokušava stvoriti islamska država.

Dodik je "i znance i neznance" upitao zašto Srbi ne mogu da dobiju prava koja su im garantovana Dejtonskim sporazumom i Ustavom te dodao da je ključno pitanje derogacija dejtonskih prava i ovlašćenja.

"Mi smo, bez obzira ko bio na vlasti u Republici Srpskoj, ponekad naivno vjerovali u dobre namjere međunarodnog faktora. Sada smo naučili da oni imaju svoje interese", rekao je Dodik u dokumentarno-televizijskoj emisiji pod nazivom "U srcu velika moja Republika" koja je povodom 30 godina donošenja Ustava Republike Srpske emitovana na RTRS-u.

Prema njegovim riječima, demokratska administracija SAD i Velike Britanije ovdje podrivaju institucionalnu i svaku drugu moć same Republike Srpske i srpskog naroda u poznatoj koncepciji od ranije da Srbima ne treba dozvoliti da stvore jaku zajednicu ili, pak, državu.

On ističe da je protiv takve antiustavne BiH, isto kao i hrvatski narod.

"Jasno da Srbi i Hrvati ovdje nisu spremni da prihvate nijednu drugu BiH osim, naravno, dejtonske, ustavne BiH", rekao je Dodik.

On je ukazao da je Republika Srpska formirana kao entitet srpskog naroda na ovim prostorima i da je čak i u svim papirima iz vremena kada se sporazum radio rečeno da je Republika Srpska monoetnički, a Federacija BiH dvoetnički entitet te da su u tom pogledu mislili da riješe probleme BiH.

To je, smatra, bilo na fonu ispravnog pristupa, a onda se uplelo mnogo čega drugog - visokih predstavnika, politika...

On je napomenuo da je cilj Deklaracije o ustavnim principima, koju je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u decembru, da se otvori rasprava o novom Ustavu, da se postojeći Ustav modernizuje i da se nakon 30 godina života vidi na koji način regulisati neke životne realnosti.

Dodik je rekao da je Ustav Republike Srpske nastao u veoma kompleksno vrijeme i u vrijeme kada je i on sam bio na apsolutnoj poziciji podržavanja Jugoslavije, ali je shvatio opasnost za srpski narod i bio učesnik prve skupštine srpskog naroda još u oktobru 1991. godine.

"Secesija Hrvatske i Slovenije apsolutno je doprinijela nacionalnoj homogenizaciji svih političkih faktora na ovim prostorima", podsjetio je Dodik.

On je naveo da se Srbi u tom vremenu nisu snašli u medijskoj prezentaciji svog položaja, pa je bilo olako svrstati ih u poziciju onih koji su navodno krivci za sve.

"Obično na svim drugim paralelama svijeta to su oni koji ti razbiju zemlju, a to Srbi sigurno nisu bili. Tako da je naše nesnalaženja ili ona naša priča `mi smo u pravu, ne moramo nikom ništa objašnjavati`, dovela do toga da je snažna satanizacija napravila ozbiljne štete našem položaju i da se u tom pogledu tih prvih godina nismo snašli, legalizujući naše pravo koji svi drugi narodi imali", rekao je Dodik.

On kaže da je apsurdno da zapadni svijet koji je sve uložio da se bori protiv socijalizma i komunizma na istoku došao na ove prostore devedesetih i rekao da se te socijalističke granice ovdje moraju priznati kao definitivne, što je unijelo ozbiljne probleme u raspadu bivše Jugoslavije.

"Umjesto da su to pravili po principima etničkih ili pretežno etničkih prostora gdje žive te većine, napravili bi trajni dugoročni mir ovdje, oni su unoseći socijalističke zablude u rješenja, koja su došla kasnije, napravili još veće probleme. Danas imamo te iste probleme. To je kontinuirana borba za naša prava", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao da su oni koji su vodili Republiku Srpsku u to vrijeme veoma jasno znali da je potrebno donijeti demokratski Ustav i to je učinjeno 28. februara 1992. godine, tek nešto više od mjesec dana od formiranja Republike Srpske 9. januara.

"On je u suštini i u principu apsolutno demokratski, odražava tradiciju najboljih Ustava ovog vremena i svakako favorizuje demokratske slobode, demokratske institucije i sve ono što je dao Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

On je posebno naglasio da mu je čast što je u parlamentu učestvovao u donošenju tih najvažnijih odluka, Ustava 28. februara i Zakona o Vojsci Republike Srpske 12. maja 1992. godine.

"To je bio odgovor na sve češće napade i ubistva Srba od Broda do srpskog svata u Sarajevu. Sve ono što se dešavalo, Srbi su uvijek bili u nekoj vrsti reakcije. Bili smo prisiljeni da se borimo za slobodu i da donesemo Ustav, koji u osnovnim elementima i dan-danas živi u Republici Srpskoj", zaključio je Dodik.