Dodik: Srbi su preživjeli ustaški genocid, preživjeće i Incka

BANJALUKA - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da su Srbi na ovim prostorima preživjeli ustaški genocid, pa će tako i visokog predstavnika u BiH Valentina Incka.

Dodik je naglasio da je Inckov problem to što on vidi BiH kao centralizovanu zemlju bez Republike Srpske.

"Ovdje živi narod koji je preživio ustaški genocid i preživjeće i Valentina Incka", rekao je Dodik.

On je naveo da je Incko činio i legalizovao sve što je antidejtonsko, kršeći međunarodno pravo na bazi političke ideologije koja je tražila da Republika Srpska bude razvlašćena

"To što nije u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom ovdje funkcioniše već 24 godine u liku zlotvora kakav je Incko i drugi koji su ovdje, maltretirajući Srbe, našu Republiku i srpski narod u cjelini, sprovodili separatnu politiku osvete nad nama, kažnjavanja i svega što su činili u proteklom vremenu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je to jedan kontinuitet i da se to vidi.

"Oni su nam podvalili ili pokušavaju podvaliti priču o bonskim ovlaštenjima /donesena 1997. godine na sastanku Savjeta za sprovođenje mira u Bonu/ koja ne postoje. Tamo nikad niko nije dao ovlaštenja, a rekli su da podržavaju napore visokog predstavnika. To je jedna neformalna grupa zemalja koja nije predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, sve to je bio jedan blef i najbolju ocjenu o svemu tome dao je tadašnji visoki predstavnik Karlos Vestendorp koji je rekao da to nije u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Dodik je rekao da se Incko sada /zahtjevom da budu oduzete povelje Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku i Biljani Plavšić/ još jednom na ružan način obračunava sa Republikom Srpskom.

Dodik je podsjetio da su svuda u civilizovanom svijetu osuđene osobe koje odsluže svoje kazne nakon toga slobodne u svemu, te da su prema tome Plavšićeva i pokojni Krajišnik imali sva prava.

On je naglasio da sada Incko drži predavanja Srpskoj, dok u u isto vrijeme toleriše ono što se dešava u Sarajevu, a kao primjer je naveo da se najveći broj zajedničkih institucija nalazi u sarajevskoj Ulici zelenih beretki.

"Zar neko zaista misli da to nama nije podvala i da to za nas nije uvredljivo?", pita Dodik.

Dodik je ponovio stav prema kojem se BiH vidi uređena kao decentralizovana zemlja do maksimuma sa dvije ili tri zajedničke funkcije i kao zemlja sa visokoautonomnom Republikom Srpskom.