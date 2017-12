Dodik: Srbi u BiH pokušavaju da se oslobode međunarodnog intervencionizma

SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je večeras da se Srbi u BiH pokušavaju osloboditi međunarodnog intervencionizma, jer je riječ o narodu koji ne gaji podanički pristup i ima svoj kolektivni karakter.

"On /srpski narod/ poštuje strance, ali nije spreman da se povinuje volji stranca pogotovo ako je ta volja nekorektna. Sa druge strane, bošnjački političari sve svoje odluke zasnivaju na tome da će to uraditi stranci", rekao je Dodik za sarajevsku "TV 1".

Govoreći o putu BiH ka članstvu u NATO-u, on je rekao da će se to dogoditi kada odluči narod u Republici Srpskoj.

"Jeste da se mi vežemo za Srbiju, to je tačno, ali Srbija nije kriva zbog toga", istakao je predsjednik Republike Srpske.

Dodik je rekao da je za njega sporno što se NATO miješa u unutrašnja pitanja BiH, te što je, prilikom donošenja odluke o Akcionom planu za članstvo (MAP) u Talinu tražio da se preda vojna imovina Ministarstvu odbrane BiH.

"Rekli su `ako to ne uradite nema MAP-a`, i onda nas to mrcvari sedam-osam godina. Vidimo da je to politički zahtjev koji je došao iz Sarajeva, a koji su prihvatili u centrali NATO-a. Sa druge strane NATO je stao na stranu bosanskohercegovačkog pravosuđa koje je navodno nešto presudilo u vezi sa imovinom u Han Pijesku", naveo je Dodik.

On je napomenuo da su to sve dodatni, suštinski motivi i razlozi što je Republika Srpska izgubila percepciju o objektivnosti NATO-a i onome što ta alijansa treba da bude.

"Pogotovo što smo uvjereni da bi u uslovima ulaska BiH u NATO mi imali ozbiljan problem diskriminacije, koja bi bila vođena od NATO struktura prema Republici Srpskoj. Zašto bismo mi onda ulazili u NATO, to niko normalan ne bi uradio", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je zagovarao ulazak BiH u NATO prije 20 godina, u vrijeme kada je i Rusija sarađivala sa Sjevernoatlantskim savezom.

Odgovarajući na pitanje da li je nekada bio američki čovjek, a danas ruski, Dodik je pojasnio da je čovjek svog naroda.

On je dodao da poštuje druge, da poštuje bošnjački narod, njihovu istoriju i kulturu.

"Isto tako poštujem i Ruse. Rusiju doživljavam objektivno za razliku od bošnjačkih političara jer oni doživljavaju Amerikance objektivno, a ja ih ne doživljavam tako. Priznajem da sam kao mlađi političar imao zabludu i vjerovao da je zapadni svijet pravičan. Potpuno sam se prevario. Ovo što rade, najmanje šteti Srbiji, a dugoročno će najviše štetiti Bošnjacima", rekao je Dodik.

On je poručio da kontinuitet svoje politike nije bitno mijenjao, te da je uvijek bio spreman na razgovore i dogovore s ciljem ekonomskog razvoja zemlje, ali i da i shvatio da to ne ide.

"Neću da trošim svoje vrijeme da sjedim sa nekim Bakirom Izetbegovićem sa kojim ne mogu ništa da dogovorim, kao ni sa Lagumdžijom. Sjećate se Pruda. Sulejman Tihić je pisao sporazum koji smo, takođe, potpisali /predsjednik HDZ-a BiH Dragan/ Čović i ja. Naveče, gledam televiziju, zemlja gori", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je podsjetio da je u to vrijeme na "Federalnoj TV" organizovana vanredna emisija u kojoj su se javili Zlatko Lagumdžija i Haris Silajdžić nakon čega je dogovor propao.

"Šta više da dogovaramo!? Šta da dogovoramo kada ja smatram da ne treba da zaustavimo nijedan projekat u Federaciji, a kad ja dođem na red da pravim `Južni tok` u Republici Srpskoj i kada tražim da u Bijeljini pređemo preko Drine onda Sarajevo ne da i ne daju federalni partneri", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da nikada nije spriječio nijedan projekat u FBiH, a da se istovremeno svaki dan susreće sa opstrukcijama iz Sarajeva za realizaciju bilo kojeg projekta u Republici Srpskoj.

Kao primjer Dodik je naveo rekonstrukciju kliničkih centara u Banjaluci i Tuzli putem donacije holandske Vlade u iznosu od po 40 miliona evra za svaku od bolnica.

"Kad smo mi sredili ovdje i kad smo došli da koristimo istu tu liniju, onda je to spiječeno, mi smo to izgubili. Morali smo da uzmemo 89 miliona kredita", naveo je Dodik.

On je rekao kako ne želi zaustavljati bilo koji od projekata za koje je Federacija BiH spemna.

Dodik: SNSD će ostvariti veliku pobjedu na opštim izborima u BiH

Dodik je, govoreći o partnerstvu nakon izbora, rekao večeras za "TV 1" da se mora ući u vlast na nivou BiH i da će se SNSD opredijeliti u zavisnosti od toga ko će biti u vlasti u Federaciji BiH.

Na pitanje ima li neko sa kim nikada ne bi ušao u vlast kada je riječ o FBiH, Dodik je rekao da ne razmišlja o tome.

"Ako federalna javnost, narod u FBiH, Bošnjaci i Hrvati izaberu partije koje mogu u ime njih da upravljaju društvom, oni su za mene legitimni i legalni. Nemam namjeru da govorim o tome je li neko pogriješio u tome", dodao je Dodik.

Dodik je rekao da se SNSD nikada neće vratiti u Socijalističku internacionalu, "jer to i ne postoji".

On je podsjetio da se 2014. godine SDP žalio Etičkom komitetu Internacionale i da su rekli da je SNSD napravio savez sa ultradesnom politikom.

"Mi smo bili bukvalno primorani da uđemo u zajedničke institucije. Nas ne zanima ko je sa druge strane. Može biti SDA, može biti SDP. Onaj ko je dobio većinsku podršku naroda sa tog prostora, on je za nas legitiman", dodao je Dodik.

Lider SNSD-a je naglasio da je njegovo opredjeljenje socijaldemokratsko te napomenuo nije bio u vlasti od 2001. do 2005. godine jer nije prihvatio međunarodni intervencionizam.

On je rekao da SNSD u vlasti u Republici Srpskoj pokušava da nametne socijalnu dimenziju svoje politike.

"Pokušavamo da upravo tu socijalnu dimenziju naše politike nametnemo ili na neki način provučemo kroz ono što su oficijelne odluke vlasti: od niza stvari koje idu na ruku tome da poboljšaju položaj običnih ljudi, onoga što je veoma važno, a to je da se razvijamo, da rastemo, da smo osjetljivi na svaki pojedinačni izazov, bez obzira na to koliko on bio težak", naveo je Dodik.

Kao posljednji primjer tih aktivnosti, Dodik je naveo nedavni sastanak sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem na kojem je bilo riječi, između ostalog, o akcizama i Izbornom zakonu.

"Razgovarali smo o stanju u BiH. Mislim da smo se saglasili o tome da je stanje u vlasti na nivou BiH u potpunom ćorsokaku, da BiH ima ozbiljnu krizu institucija i da se ne vidi čak neki način da se iz tog ćorsokaka izvuče", dodao je Dodik.