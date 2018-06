Dodik: Srbija se neće miješati u izbore u BiH

BEOGRAD - Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je danas u Beogradu da se Srbija neće miješati u izbore u BiH niti je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman da to čini.

Dodik je rekao da "misli da je to dobra mjera, te naglasio da bi on već ovog trenutka mogao da proglasi pobjedu za člana Predsjedništva BiH.

"Srbija želi fer i poštene izbore, što sam mogao da čujem od predsjednika Vučića, i zainteresovana je da rezultati budu brzo sprovedeni", rekao je Dodik novinarima poslije sastanka sa Vučićem.

Predsjednik Srpske istakao je da svi relevantni pokazatelji govore da bi mogao i ovog trenutka da proglasi pobjedu na izborima, te da to "treba samo tehnički završiti i doći do 7. oktobra, kada će se to vidjeti na najbolji način".

Dodik je rekao da očekuje apsolutnu pobjedu na svim pozicijama, ne samo za sebe kao člana Predsjedništva BiH, nego i za Željku Cvijanović kao predsjednika Republike Srpske.

"Ona je pokazala značajno umijeće i odgovornost prema srpskom narodu i Republici Srpskoj, kao i umijeće u komunikaciji sa faktorima koji su odlučivali u procesima u BiH, prije svega evropskim, da na najbolji mogući način pozicionira i brani Srpsku. Vjerujem da će to narod prepoznati", rekao je Dodik.

On je naglasio da ga kao predsjednika SNSD-a posebno raduje što je i anketa opozicionog SDS-a pokazala da bi na izbore izašlo 60 odsto glasačkog tijela, a da bi SNSD imao 49 odsto podrške.

"Znači nedostaje nam još taj jedan procenat, vjerujemo da ćemo ga uspjeti dosegnuti", rekao je Dodik.

On je naveo da se Vučić interesovao i šta se dešava sa Izbornim zakonom i da mu je objasnio da zahtjevane promjene "ne tangiraju Republiku Srpsku u pogledu primjene izbornog rezultata nego da je problem u Federaciji BiH, koja onda proizvodi i problem na nivou BiH iz Federacije u vezi sa formiranjem Doma naroda".

Dodik je istakao da neće biti nikakvih problema u Republici Srpskoj, koja ne želi razgovor niti da učestvuje u tome u smislu prolongiranja izbora i koja ima jasan stav u vezi sa Izbornim zakonom.

"Prema tome, kada budu tražili, bez obzira šta se budu dogovorili partneri u Federaciji, moraće da pitaju nas u Republici Srpskoj. Naš je stav da se tamo moraju potpuno zaštititi autentično pravo Srba, izabrati predstavnici naroda, odbaciti teorije o univerzalnim, građanskim i drugim pravima i afirmisati ustavno pravo o konstitutivnosti naroda na svom prostoru", zaključio je Dodik.

On je ponovio da je BiH po Dejtonskom sporazumu zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda koji su koncentrisani u dva entiteta - "jednom, kao što kažu monoetničkom, kao što je Srpska i dvoetničkom entitetu kao što je Federacija".

"Kasnije je bošnjačka strana, odnosno Alija Izetbegović tražio da se konstitutivnost prizna na prostoru cijele BiH. Pošto je to uradio, sada nek snosi", rekao je Dodik.

On je naglasio da se mora primijeniti rješenje u kojem su Srbi konstitutivan narod i da Srbi mogu da biraju svoje autentične predstavnike u Federaciji.

"I nek se oni nose s tim problemom, glavno je da neće biti izmjena ni privremenih rješenja ni bilo čega drugog ukoliko se ne budu zadovoljili interesi srpske strane u BiH", naglasio je predsjednik Srpske.