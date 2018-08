Dodik: Srbija treba da traži sjever Kosova

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, izjavio je da lično misli, rizikujući da bude pogrešno shvaćen jer su ljudi polarizovani po pitanju Kosmeta, da bi trebalo da se četiri opštine sa sjevera Kosova i Metohije reintegrišu u teritorijalni sastav Srbije, da se obezbijedi međunarodni standard srpskog naroda, zaštiti crkvena imovina te da se za nju traži neka vrsta eksteritorijalnosti.

Dodik je naglasio da istorija nekada napravi neke svoje greške, ali da sve zavisi od ljudi.

"U Srbiji se ta polarizacija oko Kosova uvijek svede na to da li dati ili ne dati. Onaj ko daje je izdajnik i tako dalje, onaj ko ne da nema sluha za budućnost i stalno se oko toga lomimo", rekao je predsjednik Dodik u intervjuu za "Blic".

On je naglasio da Srbi treba da koncipiraju jedan svoj plan koji bi podrazumijevao i kratkoročne i dugoročne ciljeve srpskog naroda.

"Za početak bila bi to reintegracija one četiri opštine sjevera Kosmeta. Kada sam strancima u Briselu rekao da su mogli da pokažu dobru volju i da bar te četiri opštine ostanu u Srbiji, a oni mi kažu `ali to niko od nas ne traži`. Dakle, to nikad niko nije tražio", istakao je Dodik.

Dodik je dodao da "problem naše politike i jeste što mi uvijek nešto očekujemo, a ne tražimo".

"To ne ide. Mi smo u Republici Srpskoj iz jedne potpuno nemoguće situacije osporavanja i spoticanja okrenuli i rekli `ne damo više ni zeru naših nadležnosti u BiH`. Oni su krenuli da nas kažnjavaju, čak sam i ja dospio na crnu listu, ali Republika Srpska nije izgubila. Prema tome, mislim da je ovo vrijeme srpskih traženja, a ne očekivanja da vam neko nešto da", naglasio je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da "nema dovoljno dobrih koji bi Srbiji mogli da izađu u susret i da se u tom pogledu ne zanemari ni Republika Srpska koja bi se dovela u poziciju da može da stvara i gaji što labavije i slobodnije odnose sa Srbijom".

Dodik je rekao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uspio da vrati Kosovo i Metohiju kao temu koja je bila izgubljena, skrajnuta i za koju su ljudi bili nezainteresovani.

"Sada smo došli u poziciju da nešto možda i možemo da uradimo. Sretan splet okolnosti je i kretanje političkih procesa u EU i SAD jer su nestale elite koje su obilježile neko prethodno vrijeme i ako je išta tačno onda je tačno da u SAD nije ona Klintonova ekipa", rekao je Dodik.

Može li Srbija podnijeti da joj se vrati Kosovo

On je dodao da, prije svega, treba sebi da odgovorimo na pitanje da li hipotetički Srbija može da podnese da joj se vrati Kosovo i da u politički sistem uđu garantovane kvote za albansku zajednicu.

"O tome malo ko razmišlja. Da biste se legitimisali pred međunarodnom zajednicom vi biste Albancima morali da date 30 odsto mjesta u parlamentu, morali biste da date mjesto ili premijera ili predsjednika države. Morali biste da uvedete njihov jezik, barem u skupštini. Ako neko misli da to može, hajde onda da to guramo. Ja mislim da nema te spremnosti", rekao je Dodik.

On je naglasio da su izdaja, predaja, prekomjerni patriotizam stare srpske teme i boljke i da ovdje treba racionalno sjesti i vidjeti o čemu se radi.

Na podsjećanje da je ranije najavio da će, ukoliko dođe do toga da se za Kosovo obezbijedi stolica u UN, to isto tražiti i za Republiku Srpsku, Dodik je rekao da uopšte ne krije da je njegov politički cilj da se Republika Srpska osamostali i da bude nezavisna država.

Dodik je istakao da srpski narod na to ima pravo.

"Naravno da nisam avanturista i u tom pogledu isključujem svaku vrstu nasilja. Sa druge strane isti oni koji nam brane u Republici Srpskoj, to isto dozvoljavaju Albancima sa Kosova", zaključio je predsjednik Srpske.