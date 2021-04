Dodik: Srbija uvijek pomagala Srpskoj

BEOGRAD - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik zahvalio je za podršku Srbije i danas uručene vakcine namijenjene za Republiku Srpsku.

Dodik je istakao da je Srbija uvijek bez oklijevanja pomagala Srpskoj, te da je dokaz za to i 10.000 vakcina kompanije "Astra Zeneka" koje mu je uručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Institutu "Torlak" u Beogradu.

"Ovo nam znači jer smo mi zbog ukupnih odnosa u BiH i na nivou BiH pokazali potpuni neuspjeh oko nabavke vakcina, imajući u vidu i stanje na tržištu proizvođača. Zato zahvalnost za ovu količinu vakcina", rekao je Dodik novinarima.

On je rekao da je Srpska uspijevala da obezbijedi vakcine direktnom nabavkom ili putem određenih donacija, da je oko 50.000 ljudi vakcinisano, te ocijenio da bi "jači proces vakcinacije" trebao biti u narednim sedmicama.

Dodik je istakao da je ovo značajna pomoć koju Srpska dobija od Srbije.

On je rekao da mu je drago što se nalazi na institutu "Torlak" koji je "kultno mjesto srpskih zdrastvenih institucija".

"Drago mi je što Vlada Srbije i predsjednik Srbije Vučić ulažu pažnju da se ovo podigne na mnogo viši nivo, jer mi to posmatramo kao dio nečega što pripada i nama i daje nam mogućnost da lakše obezbijedimo mnoge stvari koje su potrebne za različite zdravstvene opasnosti", rekao je Dodik.

On je ukazao na činjenicu da je Srbija lider u pogledu nabavke vakcina i vakcinaciji stanovništva, te da je pomagala i BiH, Federaciji BiH, Kantonu Sarajevo, Republici Srpskoj.

Dodik je podsjetio da je postojala mogućnosti da svi iz Republike Srpske, pa i BiH dođu i vakcinišu se u Srbiji bez ikakvih usloljavanja, što je omogućilo znatno rastrećenje ne samo u Srpskoj, nego i BiH.

"Vidjeli ste na koji način su neki to propratili, ali širina i veličina Srbije je mogla da istrpi i te kritike i da ostane ono što jeste, a to je da pomaže drugima i da to nesebično uvijek čini“, rekao je Dodik.

On je izrazio uvjerenje da će prozivodnja vakcine u Srbiji riješiti dugoročno problem vakcina u regionu.

"Radujem se svim naporima u upogledu razvijanja kapaciteta za jačanje značaja uloge u prozvodnji vakcina i svih drugih medikamenata u institutu `Torlak`", rekao je Dodik.