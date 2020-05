Dodik: Srpska će ispuniti svoja obećanja

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska u regionu ima najmanji broj otpuštenih radnika tokom epidemije virusa korona, što je rezultat povjerenja vlasti i poslodavaca, te naglasio da će Srpska ispuniti svoja obećanja i obaveze prema radnicima.

Dodik je naveo da je broj otpuštenih radnika u Federaciji BiH /FBiH/ nekoliko hiljada, da je samo u jednoj sedmici u Austriji otpušteno 105.000 radnika, dok podaci o broju ljudi koji su ostali bez posla u Republici Srpskoj pokazuju da je Srpska imala koordinaciju po tom pitanju.

"Mi u regionu imamo najmanji broj otpuštenih radnika", rekao je Dodik.

On je istakao da je zahvalan privrednicima što nisu otpuštali radnike i napomenuo da će povjerenje biti izgubljeno ukoliko ne dođu sredstva da radnicima bude isplaćeno što je potrebno.

"Možda to neko i hoće da uradi, ali to je destabilizacija", rekao je Dodik za N1.

On je dodao da je taj novac tu i da će Republika Srpska ispuniti svoja obećanja i obaveze, te da raspolaže novcem da to ostvari u naredna dva mjeseca.

Dodik je naveo da je Republika Srpska još u februaru imala povećanje prihoda i razvoj u kojem se razmišljalo o povećanju plata u javnom sektoru.

"Naš cilj je da imamo prosječnu platu od 1.000 KM, bili smo blizu i već u martu bismo je imali da nije bilo epidemije virusa korona", kaže Dodik.

On je istakao da su i u januaru i u februaru prihodi bili veći, što je bilo gotovo nepojmljivo za uslove iz prethodnih godina da se bilježi toliko povećanje u prva dva mjeseca u godini.

"Dobru situaciju smo imali i kada je riječ o političkoj situaciji. Bili su neupitni i lokalni izbori, a nisu upitni ni sada. Ali, u svakom slučaju, ovo će nametnuti neke nove teme i ljudi će za par mjeseci zaboraviti sve što je bilo u martu i svi će tražiti ono što im pripada", naglasio je Dodik.

On je naveo da BiH nakon borbe sa virusom korona očekuje neizvjesnost i teško vrijeme, zbog čega se mora brzo reagovati i raditi kada je riječ o dolasku nekih evropskih sredstava.

"Ne smije BiH da bude mjesto na kojem se onemogućavaju brze i efikasne mjere na terenu. Ovakvo stanje sigurno nikome ne doprinosi i ne ide u korist nikome", upozorio je Dodik.

On je rekao da se trebaju vidjeti računi u Centralnoj banci BiH koji mogu da se koriste i da se sredstva upute u realni sektor.

"Svako ko održava zaposlenost treba od države da dobije novac", smatra Dodik, napomenuvši da pri tome ne treba da se dijeli javni i privatni sektor.

On je rekao da je na nivou BiH nemoguće dogovoriti deblokadu.

"Mi u Republici Srpskoj imamo fond od 500 miliona. Treba da stignu i sredstva od MMF-a i smatramo da možemo sanirati osnovne gubitke, u kumulativnom smislu da pomognemo privredi i da imamo dobar razvoj", naveo je Dodik.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje kompletiranje Savjeta ministara, s obzirom na činjenicu da je DNS zamijenio kandidata za ministra za ljudska prava i izbjeglice, Dodik je rekao da očekuje da kompletiranje konačno bude završeno.

"/Mlađen/ Božović se povukao i dobićemo neko novo ime za koje mislim da je već danas dato i trebalo bi da bude završena zakonska procedura i prijedlog stigne u Predstavnički dom da bi se to završilo. Vjerujem da će to biti učinjeno, i to nije loša poruka - da smo krenuli nešto da završavamo", rekao je Dodik.

On je napomenuo da mnoga imenovanja koja stoje treba završiti.

"To je pitanje i kredibiliteta samih institucija. Što se nas tiče treba završiti i imenovanja direktora Sipe, RAK-a, Direkcije za evropske integracije... Sprovedene su procedure i treba da bude imenovano sve što pripada Srbima, Bošnjacima Hrvatima", rekao je Dodik i dodao da ne zna zbog kojih razloga je to zaustavljeno.

Govoreći o budžetu institucija za ovu godinu, Dodik je naveo da se mora sačekati da bi se vidjelo kakvi su gubici nastali zbog virusa korona.

"Rekli smo da ćemo pokušati do kraja maja da to vidimo, pa ćemo onda razgovarati. Budžet danas nije najvažnije pitanje jer postoji odluka o privremenom finansiranju i ona ne dovodi u probleme institucije BiH da rade i funkcionišu, čak i u dijelu da se odvoje neophodna sredstva za održavanje izbora", rekao je Dodik.

Dodik: Sporna raspodjela sredstava MMF-a u FBiH

Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik rekao je da sa stanovišta Republike Srpske nema ništa sporno u raspodjeli sredstava Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ od 330 miliona evra, te da je problem između federalnog i kantonalnih nivoa.

"Kad se posmatra sa stanovišta Republike Srpske nema ništa sporno. Na tom sastanku sam i ja bio i postignut je dogovor i tamo precizno piše koliko tog novca dobija Republika Srpska. Mi tražimo naš novac", rekao je Dodik za TV "N1".

On je pojasnio da je BiH ušla u obavezu trajanja kredita onog dana kada je MMF prebacio novac.

"Mi uopšte ne koristimo ta sredstva. To je neprihvatljivo, ako FBiH ima neki problem, neka se taj novac prebaci Republici Srpskoj, a neka Federacija rješava problem. Mislim da bi to bilo fer, a ne ovako, ne može niko ništa da rješava", istakao je Dodik.

On je podsjetio i na problem indirektnog oporezivanja gdje Republika Srpska u kontinuitetu gubi nekoliko desetina miliona KM.

"Mi smo stalno u nekom kolateralu u vezi sa odnosima u FBiH", istakao je Dodik.

On je ponovio da je na sastanku precizirano koliko procenata pripada Republici Srpskoj, koliko FBiH, te da po pola procenta od oba entiteta pripada Brčko distriktu.

"Rečeno je da će od sredstava koja pripadaju FBiH 50 odsto pripasti entitetu FBiH, a 50 odsto kantonima u FBiH, po nekom kriterijumu koji ima u okviru FBiH. Ja ne znam zašto je to sada sve stalo", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva naglasio je da se zbog toga gubi i novac i vrijeme.

"To samo usložnjava probleme u BiH. Mislim da bi bilo fer da ona strana koja ne pravi probleme dobije to što joj je pripalo", smatra Dodik.

On je ocijenio da je nepodnošljivo da BiH ne raspolaže novcem koji je dobila od MMF-a, kao i da se pravi nepotrebna nervoza.

"To nije mali novac. Za nas je to ozbiljan novac. Važan je svaki dan i bilo bi bolje da smo prije sedam dana intervenisali nego da to uradimo za 10 dana", ocijenio je Dodik.

On je podsjetio i na činjenicu da se Republika Srpska sa FBiH ne može dogovoriti ni oko obavezne rezerve u Centralnoj banci i pribavljanja dijela novca koji bi putem poslovnih banaka bio plasiran prema javnim računima i u privredu.

"Mi još nigdje nismo odmakli, niko neće da razgovara na tu temu. Možda je ona nepotrebna, ali, hajde da razgovaramo da vidimo zašto je nepotrebna. Izvucite nam argumente zašto je nepotrebna", poručio je Dodik.

On je istakao da nema zemlje na svijetu kao što je BiH, da ima više rezervisanog novca od onog kojeg koristi.

"BiH ima rezervacija putem obavezne stope rezervi, plus rezervacije što banke drže same od sebe, a ne žele da plasiraju, ima 5,7 milijardi KM, a ukupno je u opticaju 5,6 milijardi. Zar nije logično da izvučete odatle milijardu i po do dvije i ubacite u platni promet? Ovo nije štampani novac, kao što štampa EU ili Amerika, ovo je realni novac", kaže srpski član Predsjedništva.

On napominje da se niko u BiH ne bavi tim pitanjima, već svi nastoje da drže status kvo u kojem nema nikakvog pokreta.

"Banke koje imaju imaju izvornu monetarnu vlast će štampati novac i spašavati svoju privredu, a mi imamo realni novac i ne možemo da uđemo u to. Centralna banka objašnjava da je njima dozvoljeno da na inostranom tržištu kupuju obveznice Baden-Virtemberga u NJemačkoj, a nije im dozvoljeno da kupuju obveznice FBiH i Republike Srpske. To je suludo. To je, naprosto, nemoguće da sebi dozvoli neko ko pretenduje da bude država", ocijenio je Dodik.

Prema Dodikovim riječima, ne treba neki referent MMF-a da određuje šta je korisno za BiH, nego vlasti u BiH treba da sjednu i iznađu korisna rješenja.

"Da nas ne pretekne vrijeme. Otići ćemo dođavola", poručio je Dodik.