Dodik: Srpska će izdvojiti 250.000 evra za Hram Svetog Save

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Beogradu da će Republika Srpska izdvojiti 250.000 evra za završetak Hrama Svetog Save na Vračaru.

Dodik je, nakon posjete Hramu Svetog Save zajedno sa starješinstvom na čelu sa starješinom ocem Stefanom, naveo da će taj iznos biti uplaćen u narednih mjesec-dva.

"Ovo će biti naš skromni doprinos da Hram Svetog Save bude završen i da budemo ugrađeni kao oni koji su zaista posvećeni našoj Crkvi i vjeri", rekao je Dodik novinarima.

On je istakao da Republika Srpska zna da se srpski identitet najsnažnije osvjetljava kroz Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC).

"Mi u to vjerujemo i na to smo ponosni. Naš identitet gradimo i razumijemo da on jeste i pismo i jezik, a isto tako naša vjera i krsna slava koju slavi svako srpsko domaćinstvo, gdje god se nalazi u Srpskoj, matici Srbiji i širom svijeta", rekao je Dodik.

On je naveo da će saradnja Srpske sa Hramom Svetog Save biti nastavljena nizom zajedničkih aktivnosti.

Predsjednik Srpske rekao je da je posjetio Hram Svetog Save kako bi se upoznao o toku radova i sa sveštenstvom dogovorio saradnju.

Dodik je izrazio zadovoljstvo što su obezbijeđeni svi preduslovi da ovaj hram bude završen i što se radovi odvijaju u skladu sa planom.

"Ovo je najznačajniji objekat naše Crkve i ponos svih Srba gdje god žive", rekao je Dodik.

Otac Stefan je izrazio zadovoljstvo što je predsjednik Srpske posjetio Hram, navodeći da Dodikov dolazak mnogo znači.

Starješina Hrama Svetog Save napomenuo je da će svi radovi na Hramu biti završeni naredne godine, kada će biti obilježeno 800 godina od samostalnosti SPC.

"Jako je bitno da će Hram biti završen, a još nam je bitnije i draže da nam u goste dolaze važne ličnosti srpskog naroda, kako što je predsednik Republike Srpske", kaže otac Stefan.

Otac Stefan je čestitao Dodiku i slavu Republike Srpske.

"Kada predsednik Srpske slavi slavu Republike Srpske, znamo da je to onda pravi predsednik i znamo da takav predsednik može da ide samo putem koji Sveti Sava vodi. Sveti Sava je vodio putem mira, bratstva, sloge, ljubavi i svega onoga što je najsvetije svakom čoveku", rekao je otac Stefan.

Otac Stefan je napomenuo da je Sveti Sava osnivač svega onoga što je srpsko i najbolja ličnost srpskog naroda, kao i da je ustanovio krsnu slavu.

"Svi znamo da je proslava slave nešto najdraže i najbolje što možemo da ponudimo svima u okruženju, kao i komšijama, prijateljima i gostima. Kada slavimo slavu, mi tada otvaramo kuću", naveo je otac Stefan.

Dodika je jutros, uz zvuke crkvenih zvona, dočekalo starješinstvo Hrama Svetog Save. On je posjetio kriptu Hrama, gdje mu je pokazana crkva u kripti, kao i grobnica za crkvene velikodostojnike.

Predsjednik Srpske je nakon toga prislužio svijeću i posjetio Parohijski dom.