Dodik: Srpska će nastaviti da se bori protiv razvlašćivanja

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je nakon razgovora u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da će Republika Srpska nastaviti da se bori protiv razvašćivanja.

"Nisam spreman da za Republiku Srpsku žrtvujem mir", poručio je Dodik, ali je istakao da u BiH traje kulminacija negativnih događaja po Republiku Srpsku i srpski narod, što je izazvalo reakcije iz Srpske.

Dodik je najavio nastavak borbe za ustavna prava Srpske.

Regulisanje pitanja šuma prvi korak za ulazak u organe BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je prvi korak za ulazak predstavnika Republike Srpske u zajedničke organe BiH regulisanje pitanja šuma i poljoprivrednog zemljišta.

"Mi želimo da sjednemo i razgovaramo i da im ukažemo da konačno shvate da je to ozbiljno i da ne možemo da popustimo u smislu da nam se oduzmu poljoprivredno zemljište i šume. Onog trenutka kada to pitanje bude regulisano, stvoriće se prvi korak za to da uđemo u organe BiH", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Dok se to ne desi, kaže Dodik, ne treba niko da očekuje da u Republici Srpskoj slijepo gledaju kako neki visoki predstavnik nameće zakone, a da na to nema pravo, sveteći se ili kažnjavajući samo Srbe.

Dodik je istakao da je situacija sa razvlašćivanjem Republike Srpske u BiH kulminirala i da je došlo do mjere kada to pitanje mora biti riješeno ili će Srpska morati da preduzima mjere za spas njenih prava, ali da neće biti dirnuto ništa što pripada BiH.

Srpski član Predsjedništva BiH je rekao da je veoma zadovoljan i zahvalan Vučiću na razumijevanju i za podršku i pomoć.

"Zahvalam sam Vučiću na prilici da me sasluša i da ga upozna sa situacijom", rekao je Dodik i dodao da sa sastanka sa predsjednikom Srbije nosi uporno zalaganje za mir, koji nema ni cijenu ni alternativu.

Međutim, kaže Dodik, ako neko misli da prijetnjom rata sa druge strane mi treba da predamo Republiku Srpsku, onda se grdno vara.

"Mi nemamo namjeru ni za kakav rat i sukob, ali imamo namjeru da se politički borimo za naša prava zapisana u Ustavu BiH", naglaiso je Dodik.

On je istakao da Srpska neće dirati ništa što pripada BiH.

"I to mi uporno govorimo, samo nas niko ne sluša. Ali ono što ste oteli, gospodo, mi ćemo ili unilateralno vratiti ili ćemo dogovoriti novi aranžan o tim stvarima", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je prije deset godina, kada je trebalo da bude raspisan referendum o pravosuđu, sa tadašnjim predstavnikom EU Ketrin Ešton u Banjaluci potpisana zajednička izjava da se uđe u reforme i odgodi se referendum.

"Jedino što se desilo je da smo mi odgodili referendum, a od reforme ništa nije bilo. I stvari su samo postale još gore. I ovo je došlo do mjere ili da mora biti riješeno ili ćemo morati mi u Srpskoj da preduzimamo mjere koje su za nas spas naših prava, jer mi ništa ne uzimamo od onoga nije napisano u Ustavu", rekao je Dodik.

Dodik: Vučić i ja dijelimo stav da treba produžiti misiju Altea u BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da on i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dijele stav da treba produžiti misiju Altea u BiH.

"Vidimo da su neki naši međunarodni prijatelji mnogo zainteresovani i zabrinuti zbog skorašnjeg odlučivanja u Savjetu bezbjednosti UN u vezi sa statusom misije Altea u BiH, koji se svake godine definiše na tim sjednicama. Dijelimo stav da tu misiju treba produžiti i odobriti na Savjetu bezbjednosti njeno dalje funkcionisanje", rekao je Dodik.

On je nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu rekao novinarima da su o tome upoznati prijatelji i ranije, kao i svi oni koji su zainteresovani za tu situaciju, ali da će odluka na Savjetu bezbjednosti biti onakva kako odluče njegove članice.

"Ja ih upućujem na međusobni dogovor. I nemamo ništa protiv da ta odluka bude ista kao i prošle godine, samo za sljedeću godinu", rekao je Dodik.

Dodik je ponovo dao podršku inicijativi Srbije za "Otvoreni Balkan", te dodao da vjeruje da će neki ljudi u Sarajevu prihvatiti da se pristupi toj inicijativi na pravi način.