Dodik: Srpska će podržati sve što čini Srbija o pitanju Kosova

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da vjeruje u državnu politiku Srbije i da će Srpska pratiti i podržati sve ono što Srbija i njeno rukovodstvo čine o pitanju Kosova.

Dodik je iskazao podršku Srbiji u nastojanju da očuva svoj teritorijalni integritet i dijalogom pokuša da riješi pitanje odnosa sa Prištinom.

"Osjećam se veoma poniženim činjenicom da su oni /Albanci/ upotrijebili nasilje nad jednim čovjekom /Markom Đurićem/, koji nije bio ni naoružan, kao i nad grupom naših ljudi koji su tamo /na Kosmetu/. To će ostati pečat ovog vremena i tražiće adekvatnu mjeru", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

Dodik je ocijenio da su Albanci pretjerali i da je ono malo nekog povjerenja prema njima potpuno izgubljeno.

Prema njegovim riječima, bez obzira što je Kosovo državno pitanje Srbije, u emotivnom i pojmovnom smislu je i pitanje svakog Srbina gdje god se nalazi.

"U tom pogledu smatramo da imamo oko toga šta da kažemo", istakao je Dodik.

On je podsjetio na stav Narodne skupštine Republike Srpske da Srpska ima pravo na nezavisnost, ako UN prizna nezavinost Kosova, jer gotovo identične situacije ne mogu da imaju različita rješenja.

"Taj skupštinski zaključak je veoma aktuelan i nikada nije stavljen van snage. U svakom slučaju, vidjećemo u narednim danima na koji način ponovo se baviti tim pitanjem i zaključkom Narodne skupštine", rekao je Dodik.

Dodik je izrazio uvjerenje da će Srbija svojom aktivnošću na regionalnom i globalnom planu obezbijediti pravi i adekvatan odgovor u vezi sa Kosovom.

On je rekao da je Kosovo gotovo bilo izgubljeno do prije nekoliko godina na šta je ukazivalo i ono što se dešavalo na međunarodnom planu, ali da je aktuelna vlasti u Srbiji predvođena Aleksandrom Vučićem vratila to pitanje na međunarodnu scenu u okvire međunarodnog dijaloga.

"Gotovo je bilo definitivno prije pet do šest godina da se Kosovom niko nije ni bavio u Srbiji. Ja vjerujem u državnu politiku Srbije i mi ćemo pratiti i podržati sve ono što Srbija, njeno rukovodstvo, predsjednik i Vlada čine na tom pitanju", istakao je Dodik.

U ovom vijeku definisati srpske interese

Dodik je ocijenio da je došlo vrijeme da se u ovom vijeku definišu srpski nacionalni interesi i ciljevi i da dođe do homogenizacije i integracije, prije svega Srbije i Republike Srpske.

"Ciljevi su integracija u ovom vijeku. Moraju da se integrišu Republika Srpska i Srbija, mora da se riješi status i pitanje Srba na Kosovu, odnosno sjevernog dijela. Moramo da vidimo na koji način će se riješiti srpsko pitanje i u Crnoj Gori, gdje mora da se adekvatno zaštiti srpski nacionalni interes", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

On smatra da je ovo vijek koji sigurno traži odgovore na srpske nacionalne izazove, te da to podrazumijeva integraciju i okupljanje oko srpskog nacionalnog pitanja.

"Pretpostavka je da postoji Srbija kao država, postoji Republika Srpska kao država. To nije malo za početak, ali mi moramo da radimo na zaštiti srpskih nacionalnih interesa otvoreno, kao što to čine i drugi narodi u regionu, bez oklijevanja", istakao je Dodik, napominjući da hrvatski narod nikada nije odustao od onoga što traži.

Dodik je naglasio da srpski narod mora da istakne zahtjeve za ovaj vijek i ocijenio da dolazi vrijeme kada će se desiti jedna, prije svega, politička homogenizacija koja treba da okupi intelektualne, političke i društvene krugove - srpske predstavnike gdje god se nalaze da definišu srpske ciljeve.

On je ocijenio da srpsko pitanje ne stoji dobro ni u drugim dijelovima bivše Jugoslavije, te naveo da se u Hrvatskoj teško ide sa afirmacijom srpskih nacionalnih prava, a u Sloveniji Srbi čak nemaju ni status manjine.

"To sve govori da treba jedna energična akcija. Dakle, mi se moramo izvući iz one situacije u kojoj je pretpostavka da smo mi krivci i da moramo nešto da uradimo na svoju štetu. Sada moramo da kažemo - ne, mi nismo krivci, mi imamo naš interes i šta nas interesuje", rekao je Dodik.

Za Srpsku važna velika pobjeda koalicije SNSD-DNS-SP

Dodik je ocijenio da je za rješavanje iskušenja koja stoje pred Republikom Srpskom važna jaka koalicija SNSD-DNS-SP i njena velika pobjeda na izborima, jer će vlast od 2018. do 2022. godine vjerovatno dugoročno definisati pitanje statusa Srpske.

Dodik je istakao da je veoma važno da sistem vlasti bude kompaktan na nivou zajedničkih institucija i na nivou Republike Srpske, te ocijenio da je koalicija okupljena oko SNSD-a najdugovječnija.

"Koliko je to važno govori činjenica da stranci predvođeni zapadnjacima, prije svega Britancima i Amerikancima, finansiraju impotentnu opoziciju Republici Srpskoj, koja je njima servilna na nivou BiH. Mi tačno znamo odakle dolaze podrške", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

On rekao da nisu sve podrške samo verbalne, nego i konkretno finansijske za izbore "u pokušaju da se smanji snaga Republici Srpskoj".

Dodik je ocijenio da nije upitna pobjeda SNSD-a, njenih kandidata, koalicionih partnera DNS-a i SP-a, već obim te pobjede, koja, kako je naglasio, treba da bude masovna i velika.