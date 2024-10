Dodik: Srpska će proglasiti dan žalosti zbog stradanja u poplavama u FBiH

​BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, rekao je da će u ponedjeljak, 7. oktobra, Vlada Republike Srpske odrediti koji dan će biti proglašen za dan žalosti u RS zbog poplava i klizišta koji su pogodili dijelove Federacije BiH.

Dodik je rekao da se vrše pritisci da Vijeće ministara donese odluku o danu žalosti, te napomenuo da je to politizacija, za koju u ovim trenucima nema mjesta.

"Vijeće ministara nije za to nadležno, nego je to pitanje vlada RS i Federacije BiH. Vlada RS će to uraditi u ponedjeljak i odrediti koji dan će biti dan žalosti" rekao je Dodik, prenosi "Avaz".

