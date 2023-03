Dodik: Srpska će usvojiti zakon o NVO, saopštenje američke ambasade to neće spriječiti

BIJELJINA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas američkoj Ambasadi u BiH da će Republika Srpska usvojiti zakon o NVO i da njihovo saopštenje to neće spriječiti.

"Zašto njih to toliko boli nemam pojma, ali neka računaju da ćemo mi to uraditi, njihovo saopštenje svakako neće to da spriječi", rekao je Dodik novinarima u Bijeljini, komentarišući saopštenje Ambasade SAD u BiH u kojem su najavljeno usvajanje zakona o NVO nazvali nedemokratskim.

On je naglasio da se očigledno ta vrsta potrebe da stalno nešto nameću zadržava, ali da se vremena mijenjaju i da će ta vrsta bezobrazluka morati jednom da nestane, prenosi Srna.

"Namjerno hoćemo da prepišemo američki zakon", poručio je Dodik i ocijenio da je cinizam, licemjerje i politička pokvarenost tvrdnja da zakon SAD ne mogu koriste druge zemlje.

Dodik je rekao da se zna da su mnoge njihove organizacije ovdje finansirale mnoge političke procese i događanja, zna se i da to nikada nije bilo evidentirano, zna se da je potrebno da se to uradi i Republika Srpska samo želi da to učini.

"Oni se bave unutrašnjim pitanjima. Šta njega (američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija) briga, nije on taj koji govori u ime građana ni Republike Srpske, niti BiH, on govori u ime SAD i može da se bavi pitanjima koja su za SAD direktno važna, a ne za naše građane", poručio je predsjednik Srpske.

Dodik je danas u Bijeljini izjavio da smatra da je uvrštavanjem klevete i uvrede u Krivični zakonik Republike Srpske, važnije zaštititi čovjeka koji je bespravno, lažno oklevetan nego dozvoliti nekom da slobodno laže o nekom.

On je ponovio da ovim zakonskim rješenjem niko nije napadnut, da nije namjera da se neko progoni, te da će svi da egzistiraju i rade slobodno, ali uz odgovornost za ono što čine.

Dodik je naglasio da su i on i svi u Vladi Republike Srpske spremni da razgovaraju sa svima, sa novinarima i svima koji su zainteresovani za ovaj zakon, o svim nejasnoćama.

"Izgubili smo kriterijum i poštovanje za prave novinare koji se bave profesionalno svojim poslom. Sad se samo čeka šta će neka bitanga da kaže i ništa drugo nije važno i neke medijske kuće fosriraju svoje poslovanje na tome", rekao je Dodik novinarima u Bijeljini.

On je naglasio da vlast u Srpskoj ne želi i neće da presuđuje, da ovim zakonskim nacrtom nije predviđena kazna zatvora, nego samo novčana kazna, te da sve mora da bude dokazano na sudu.

"Ako sam i ja taj koji mora da odgovara krivično i politički za ono što radim, zašto ne bi i novinari? Bilo ko formira lažne profile u Federaciji BiH, pa te sadržaje sam plasira, kao što radi BN, pa prenese kao originalno...Zar to treba da bude normalnost?" , upitao je Dodik

Dodik je istakao da se digla galama oko nacrta tog zakona i da ispada da oni koji kritikuju ovo rješenje štite one koji kleveću i lažu.

"Nekoliko njih koji se osjećaju ugroženo, da ne mogu da kleveću, huškaju čitavu novinarsku zajednicu i žele da uvuku u taj svoj tor suprotstavljanja", rekao je Dodik.

On je naglasio da to nije tako, te da je i juče na konferenciji za novinare, u ragovoru sa novinarskom zajednicom govorio o tome i mnoge stvari objasnio.

"Oni se bune oko nečega što se uopšte još nije desilo, radi se o nacrtu zakona, koji ide u javnu raspravu. Rekli smo da ćemo uvažiti svako mišljenje", rekao je Dodik i dodao da je očigledan ogroman strah kod onih koji ne mogu drugačije da egzistiraju nego da iznose laži koje vrijeđaju ljude.

On je pozvao novinare da predlože ako imaju bolja rješenja.

Dodik je rekao da je juče od nekih novinara čuo da je nacrt zakona u redu, te da sve to postoji u EU, ali da tamo postoje sudije.

"Evo (kod nas) sudije kontrolišu Amerikanci, veći dio kontroliše i međunarodna zajednica, svi to znamo. Neki dan kaže američki ambasador 'Avazu' da ima korumpiranih sudija, ali ima i onih sa kojima mi dobro radimo. Šta ima ambasador da radi sa sudjama i tužiocima, osim da ih gura da podmeću, da podižu krivične prijave pred izborne kampanje... Eto šta on radi, ali polako to sve prolazi", kaže Dodik.

Dodik je naglasio da su on kao predsjednik Republike Srpske, kao i Narodna skupština i Vlada jedini koji imaju pravo da govore u ime naroda jer ih je on birao.

"Narod je nama dao mandat, a da li mi to radimo ispravno pokazaće sljedeći izbori, kao i u svim drugim zemljama", rekao je Dodik.