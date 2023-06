Dodik: Srpska daje rok Ustavnom sudu BiH do petka

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske nakon sastanka sa liderima vladajućkih političkih partija i predstavnicima institucija rekao je da je Ustavnom sudu BiH ostavljen rok do petka do 12 časova da ukine svoju odluku kojom je, kako je rekao iz procesa odlučivanja isključio Srbe.

Dodik je poslije sastanka, na kojem je bilo govora o odluci Ustavnog suda BiH da ukine član 39 Pravila Ustavnog suda, rekao da je ponašanje Ustavnog suda antidejtonsko i antiustavno te da je pokazao da nema dobre namjere prema Republici Srpskoj.

On je rekao da pored zahtjeva da se do petka do 12 časova poništi odluka, zahtjev je i da donese odluka da se neće odlučivati o bilo kom pitanju ili bilo kojoj proceduri sve dok se ne donese Zakon o Ustavnom sudu BiH.

"Te odluke očekujemo do petka, dogovorili smo da će predsjednik Republike zatražiti savjetodavno mišljenje Ustavnog suda Republike Srpske o današnjoj situaciji", rekao je Dodik ističući da će nadležni u Republici Srpskoj zakazati sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske za utorak 27. juna na kojoj će se donijeti Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda i o bezbjednosnoj i pravnoj zaštiti lica koje bi pokrenuli organi za neprovođenje odluke tog suda.

"Mi već imamo izrađen taj zakon i lako ćemo ga donijeti. Drugo da NSRS u utorak usvoji Zakon o Ustavnom sudu BiH i hitno ga dostavi na odlučivanje Parlamenatarnoj skupštini BiH i treća stvar koju ćemo uraditi je pokretanje odluke o izradi novog Ustava Republike Srpske u roku od 90 dana. NSRS potvrdiće sve ranije zaključke i stavove koje se odnose na pitanje Dejtonskog sporazuma, Ustavnog suda", rekao je Dodik dodajući da odluka Ustavnog suda BiH liči na odluku iz 1991. godine kada su muslimani donosili odluke mimo Srba.

Dodik je rekao da će se političkim sredstvima zaštiti prava što ne znači izlazak iz BiH već povratak na Dejtonski mirvni sporazum te da se sve čini sa direktnim uvjerenjem jer sve što se radi je priča da se Republici Srpskoj otme imovina, a bez imovine nema Republike Srpske.

On je rekao da je dogovoreno da će ukoliko se ova situacija ne raščisti da će biti odlučni, te da je razgovarano o tome da Vlada pripremi odluke o isplati plata zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine.

Petar Đokić, predsjednik SP-a, rekao je da Ustavni sud BiH želi krizu i da oslabi Republiku Srpsku te da to traži odgovor i Republika Srpska na to mora da odgovori.

"Ustavni sud BiH je uskratio ravnopravnost i oduzeo prava koja nam po Ustavu pripadaju", rekao je Đokić pozivajući Ustavni sud BiH da do petka u 12 časova ukine tu svoju odluku.

Nedjeljeko Čubrilović, predsjednik DEMOS-a, rekao je da je evidentno da se nadležnosti Republike Srpske oduzimaju te da su to nekada radili visoki predstavnici, a sada Ustavni sud BiH.

"Moramo da stavimo do zannja da to više ne može da se trpi. Žao mi je što nemamo političko jedinstvo i nadam se da će oni uvidjeti da su napravili grešku", rekao je Čubrilović.

Željka Cvijanović, predsjedavajuća Predsjedništva BiH, rekla je da Ustavni sud već dvadeset godina proizvodi pravnu nesigurnost i vodi nas iz jednog u drugi eksperiment.

"Oni ne uživaju bilo kakav kredibilitet i građani tu instituciju ne doživljavaju kao one koji štite Ustav", rekla je Cvijanovićeva pozivajući sve ljude iz Republike Srpske u institucijama BiH da budu oprezni i izražavajući razočaranost u Evropsku uniju.

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je da je najvažnije da Republika Srpska djeluje institucionalno i pravno te da je potpuno jasno da je Ustavni sud BiH banalizovao svoje prisustvo i da se ponaša potpuno nezrelo i da krše pravila koja su sami ustanovili.

"Ne postoji drugi način na koji mi možemo da reagujemo", rekao je Stevandić ističući da kroz odluke Ustavnog suda BiH vidi reakciju međunarodnih snaga koji ovdje ne žele mir.

Goran Selak, predsjednik SPS-a, rekao je da sastanak kod predsjednika Republike Srpske vidi i kao odbranu državne zajednice BiH te da ne treba biti mnogo pametan da se vidi sljedeći korak Ustavnog suda BiH.

"Ovako više ne ide. Imamo iskustva Ustavnim sudom BiH. U svakoj normalnoj zemlji Ustavni sud je tumač Ustava, a kod nas je kreator", rekao je Selak.

Bojan Šapurić, predsjednik NDP-a, rekao je da Ustavni sud BiH treba da ukine svoju odluku jer su je donijeli bez predstavnika sudije iz reda srpskog naroda.

Raovan Višković, premijer Republike Srpske, rekao je da je odluka Ustavnog suda BiH neustavna i da je takva odluka mogla biti donesena tek u ponovljenom procesu.

"Ima strpljena za sve ali je isteklo strpljenje i za vaše odluke. Ne može se više dozvoliti ovakva poruka", rekao je Višković pitajući zbog čega se neko kukavički krije iza ambasada.

On je rekao da se na nepravne odluke Ustavnog suda BiH ne može pravno odgovoriti te da je neko vidio da se na Kosovu zvecka nekim sukobima pa je želja da se to inscenira i na Republiku Srpsku.

"Ne pristajemo na njihove smišljenje akcije. Želimo mirnim putem i razgovoru i dogovoru da idemo u budućnosti. Danas smo mogli donijeti odluku ali pokazali smo fer plej. Sa ovakvim odlukama, dogovora unutar BiH nema", rekao je Višković naglašavajući da je isključivi krivac za budućnost Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Džerard Selman, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, rekao je da će na poziv predsjednika Republike Srpske dati svoje mišljenje o novonastaloj situaciji i predložiti određena rješenja.

"Ovi zaključci koji su nam prezentovani ući će u sferu politčkih ali i pravnih stvari i Ustavni sud Republike Srpske će zaštiti ustavnopravni poredak Republike Srpske, a štiteći taj ustavni poredak štitimo ustavni poredak BiH", rekao je Selman.

Miloš Bukejlović, ministar pravde Republike Srpske, takođe je pozvao predstavnike Ustavnog suda BiH da svoju odluku stave van snage, dok je Željko Budimir, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo rekao je da cilj da se zada konačni udarac Republici Srpskoj.