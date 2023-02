Dodik: Srpska hoće da bude vidljiva u procesu evropskog pridruživanja

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska hoće da bude vidljiva u čitavom pocesu evropskog pridruživanja i da se na niovu BiH ne donese nijedna odluka bez prethodnog dogovora.

Dodik je istakao da Srpska hoće da se uvaži njen ustavni položaj i mehanizam koordinacije koji ima snagu opšteg akta, gotovo Ustava, u kome nema nijedne odluke na nivou BiH ako nije dogovorena sa sva tri naroda.

"U takvom procesu možemo da učestvujemo. Svaka priča oko nametanja rješenja je zaustavljena", rekao je Dodik za TV Hepi.

On je naglasio da se borio i za interese muslimanskog naroda, da njegova uloga nije bila da dođe do rješenja za Srbe koje bi bilo na štetu muslimana, koji to neće da priznaju.

Prema njegovim riječima, muslimani ne mogu da žive bez dominacije nad drugim narodima, svi industrijski kapaciteti su išli na prostore gdje su muslimani bili domanintni.

"Kada sam prvi put došao u Srebrenicu i krenuo prema Bajinoj Bašti, tamo dokle su muslimanska sela put je bio asfaltiran, šest metara širine, a gdje su srpska sela bio je makadam", ispričao je Dodik, prenosi Srna.

On je rekao da nije postojao nijedan ozbiljan put koji je povezivao Banjaluku sa Srbijom, a da se to sada radi i da to čine Srpska i Srbija, kojoj je za to zahvalan.

"Mi moramo da izgradimo auto-put do Rače, vjerujem da će u narednih četiri-pet godina Banjaluka biti povezana sa Srbijom", rekao je Dodik.

Kada je riječ o razvoju, Dodik je rekao da Republika Srpska sada ima veću prosječnu platu nego u Federaciji BiH, kao i da nije tačno da se ovdje ne investira, navodeći primjer Laktaša gdje Slovenija i Njemačka grade dvije fabrike, a strane investicije su i u Derventi.

"U Federaciji je veća stopa nezaposlenosti nego kod nas, nemamo nekih većih izazova, Republika Srpska je institucionalno stabilna, nema neisplaćenih obaveza", podsjetio je Dodik i dodao da u Srpskoj nema protesta za plate i penzije.

Dodik je rekao da BiH nikada nije bila država, a uporno hoće da je prikažu da jeste.