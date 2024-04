Dodik: Srpska i Srbija stalne mete specijalnog hibridnog rata Zapada

SANKT PETERBURG - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je na Međunarodnom sastanku visokih predstavnika zaduženih za pitanja bezbjednosti u Sankt Peterburgu da su Republika Srpska i Srbija stalne mete specijalnog hibridnog rata Zapada predviđenog SAD s ciljem da porobe i ukinu cijeli srpski narod.

Dodik je istakao da je jedan od prioritetnih zadataka u procesu formiranja policentričnog svjetskog projekta izgradnja novih okvira za međunarodnu i državnu informacionu bezbjednost.

"Republika Srpska prepoznaje važnost tih procesa i spremna je da sve naučene lekcije i kapacitete stavi na raspolagenje partnerima", istakao je Dodik koji se prvi obratio na Sastanku o bezbjednosti u okviru prve plenarne sjednice "Obezbjeđenje informacione bezbjednosti u uslovima formiranja policentričnog svjetskog poretka: izazovi i mogućnosti".

On je napomenuo da će to imati direktan uticaj na djecu, stanovništvo privredne subjekte, kritične infrastrukture i same države.

Dodik je istakao da je digitalizacija donijela osjetljivost institucija na ugrožavanje njihovih vitalnih funkcija, te dovelo do nove realnosti zbog čega bi trebalo razmotriti osnovne grupe problema.

On je naveo da je ukazao na primjetan trend upotrebe internet platformi onih država u kojima su njihova sjedišta, istakavši da su globalni servisi Gugl, Amazon, Majkrosoft, Tviter, Instagram ekpresno stavljeni u službu hibridnog rata.

"Ponašanje ovih globalnih prižaoca usluga krši zakone država ne pružajući ni osnovno objašnjenje", istakao je Dodik, prenosi Srna.

Dodik je istakao da se Republika Srpska i Srbija direktno suočavaju s tim problemom, pojasnivši sa Srbiji otimaju teritoriju Kosova i Metohije, a Republici Srpskoj ustavna prava. Prethodno su to radili sa NATO bombama sa osiromašenim uranijumom, a danas je to vidljivo zloupotrebnom ovih globalnih platformi pogotovo u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini gdje se ove platforme koriste protiv Rusije", istakao je Dodik.

On je naveo da su registri sa sjedištem u SAD ukinuli domene Vlade Srpske i predsjendika Srpske.

"Odogovor na ovaj izazov leži upravo u policentričnoj organizaciji 'DNS' klastera koji će kroz međudržavnu saradnju obezbjediti neprekidnost pristupa internetu", rekao je Dodik.

Sjednicom na kojoj se obratio Dodik predsjedava sekretar Savjeta Bezbjednosti Ruske Federacije Nikolaj Patrušev.

Sa Dodikom na sjednici je i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir.

Međunarodnom sastanku prisustvuju i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin i ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić.

