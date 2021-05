Dodik: Srpska i njeni predstavnici učinili sve da vakcine budu kupljene

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik zahvalio je Kini za vakcine "sinofarm" koje su danas stigle u Republiku Srpsku čije su institucije i njeni predstavnici na niovu BiH, kako je istakao, učinili sve da one budu kupljene.

"Ponosan sam na ono što smo radili, jer smo uprkos silnim osporavanjima uspjeli da obezbijedimo vakcine. Republika Srpska, da nije sama uradila ovo što je uradila, danas ne bi imala nijednu vakcinu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon što je dočekao kontigent od 80.000 kineskih vakcina.

On je napomenuo da je ovo plaćeno u aprilu, a već danas je stiglo, dok su vakcine iz "Kovaks" mehanizma plaćene u decembru i trebalo je da dođu "fajzerove" i druge, a još ih nema na vidiku.

Dodik je istakao da je riječ o najvećoj isporuci vakcina protiv virusa korona za BiH, pogotovo za Srpsku.

"Siguran sam da u tom pogledu Republika Srpska sada stabilno stoji", dodao je Dodik i napomenuo da je Federacija BiH uporno odbijala da bude dio nabavki ruskih i kineskih vakcina.

On je napomenuo da su Vlada Republike Srpske i njene institucije, kao i svi koji rade u zajedničkim institucijama, učinili sve da u saradnji sa prijateljima obezbijede mogućnost za kupovinu kineske vakcine.

Dodik je napomenuo da je danas razgovarao sa predstavnikom SZO za Evropu koji je rekao da će vakcina "sinofarm" za sedam dana dobiti sertifikat što znači da će biti u upitrebi u cijelom svijetu.

"To je naravno dobra stvar i raduje me što sam u istom danu to saznao i što su stigle vakcine", naglasio je Dodik.

Dodik kaže da ne zna kada će stići "fajzerove" vakcine, a što se tiče ruskih vakcina, rekao je da se radi na tome.

On je istakao efikasnost Srpske u nabavci vakcina, te naveo da već ima više od 200.000 izvjesnih vakcina, a biće, kako je rekao, i više, što će doprinijeti opštoj imunizaciji stanovništva.

"To će doprinijeti da se obezbijedi stabilnost za ekonomiju i ukupne odnose među ljudima", rekao je Dodik i zahvalio svim dosadašnjim donatorima, prije svega, Kini kao jednom od najvećih, ali i Srbiji, Sloveniji koji su dostavljali količinu koju su bili u mogućnost da daju.

Vjeruje, kako je zaključio, da je Srpska sada u jednom stabilnom periodu.