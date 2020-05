Dodik: Srpska i u vrijeme pandemije ekonomski stabilna

BANJALUKA - Republika Srpska je i u vrijeme pandemije u zadovoljavajućem ekonomskom položaju i potvrdiće to redovnošću svih isplata i proširenjem grupa zanimanja koja će biti novčano nagrađena zbog uspješnog suzbijanja virusa korona, izjavio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Rekao je da Staša Košarac više neće imati podršku SNSD, a da će dužnosti ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara biti razriješen tek kad budu date garancije da će na njegovo mjesto biti izabran kadar bloka koji ima najveću pordšku birača u Srpskoj.

Srpska ima dovoljno vlastitog novca za plate i penzije, podršku subjektima koji su usljed pandemije obustavili rad, a dodatni novčani podsticaj kakav su dobili zdravstveni radici i policajci sljeduje i medijskim radnicima, kaže Dodik.

Građane poziva da se savjeta stručnjaka pridržavaju i po ukidanju vanrednog stanja.

„Vjerujem u to da će ljudi imati dovoljno svijesti da brinu o sebi, da će imati svijesti da učine i dodatnu zaštitu preko one koja je savjetovana i da ćemo biti lišeni potrebe da zbog eventualnog širenja epidemije ponovo uvodimo rigorozne mjere“, istakao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH ne krije da je razočaran zaključcima samita Evropske unije i Zapadnog Balkana. Nije mu, kaže, jasno ni kako su stranci odobrili imenovanje novih članova Centralne izborne komisije BiH, čime je, po Dodikovom mišljenju, bačena sjenka na predstojeće lokalne izbore.

„Kako je moguće da promijene članove Komisije kad piše da dok se ne završi konstituisanje organa po prethodnim izborima, ne može biti promjene članova. Odjednom ništa ne važi. Očigledno ima mjesta razmišljanju da neko planira sve kako bi kreirao izbore kako mu odgovara „, rekao je on.

Dodik ponavlja da je Staša Košarac, kršeći mjere zaštite od pandemije izgubio njegovo povjerenje i naglašava da će ostati ministar samo dok Srpska pronađe način da zaštiti poziciju u Savjetu ministara. Brzopleta odluka bi mogla, kaže, Srpsku svesti na samo jedno ministarsko mjesto na nivou BiH.

„Јa moram biti siguran da Republika Srpska neće ostati deficitarna za kadar. Dakle, ako je moguće da istog časa razriješimo Košarca i dovedemo drugoga koji je lojalan Republici Srpskoj, a da to nije Mirko Šarović koji se bavi samo izdajom, onda bi to i učinili, ali nismo sigurni da to može“, izjavio je Dodik.

On je precizirao da SNSD Košarca više neće podržavati ni na jednim izborima.

(RTRS)