Dodik: Srpska ne priznaje spisak predat njemačkom tužiocu

MODRIČA Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je svim pripadnicima Vojske Republike Srpske čija se imena nalaze na spisku koji je predsjednik Udruženja "Majke Srebrenice" Munira Subašić predala njemačkom tužiocu, da Srpska taj spisak ne priznaje i da njemačko pravosuđe nema nadležnost nad ovim prostorima.

Dodik je rekao da je potez Subašićeve više provokacija, od koje nema ništa.

"Odbacićemo svaku vrstu pribavljanja nestvarne nadležnosti. Smatram da je to iživljavanje nad ljudima koji su na tom spisku, koji je rezultat greške od ranije", rekao je Dodik novinarima u Modriči.

On je ponovio da će okupiti sve političke faktore u Republici Srpskoj u namjeri da Narodna skupština zaduži Vladu da povuče i proglasi ništavnim svoj izvještaj o Srebrenici.

"Očigledno da je to od početka zloupotreba. To je napisala međunarodna zajednica i tadašnju vlast natjerala da to objavi", rekao je Dodik.

On je napomenuo da se u tom dokumentu navode podaci koji nisu tačni i nisu potvrđeni ni u Haškom tribunalu, a koji federalna javnost smatra relevantnim.

"U Haškom tribunalu ima nekoliko presuda koje govore o 3.500 do 5.000 stradalih, a u izvještaju piše da ih je 8.700. Ovi iz Federacije BiH će uvijek reći da je taj maksimalan broj, što nije tačno", rekao je Dodik.

On je ponovio da, zbog netačnih podataka, izvještaj o Srebrenici treba ukinuti i da je predaja spiskova dobar povod za to.

Predsjednik Udruženja "Majke Srebrenice" Munira Subašić predala je juče u Srebrenici njemačkom tužiocu spisak sa 22.000 imena pripadnika Vojske Srpske koje dovodi u vezu sa dešavanjima u ovom gradu u julu 1995. godine.

Od njega je zatražila da, kako je navela, provjeri sve one koji su u Njemačkoj, te da budu privedeni i odgovaraju u ovoj zemlji, dodajući da je ovaj spisak napravila Vlada Republike Srpske 2005. godine.