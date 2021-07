Dodik: Srpska neće dizati oružanu, već političku pobunu

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska neće dizati nikakvu oružanu, već političku pobunu, nakon odluke odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka da nametne zakon o "kažnjavanju negiranja genocida".

Dodik je rekao da Srpska treba na pravi način da odredi dalje kretanje, te dodao da će predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske da odbije sva nametanja koja su se ikada desila od visokog predstavnika, da se povuče iz sporazuma o vojsci i o Oružanim snagama BiH.

"Mi smo samo na dva sporazum dali saglasnost, a to je vojska i oružane snage. Ostalo je sve nametnuto. Svemu što je nametnuto, kao što su Sud i Tužilaštvo BiH, zabraniti djelovanje na prostoru Republike Srpske i samo prihvatiti ono što tačno piše u Dejtonu", izjavio je Dodik za TV Pink.

U Dejtonu, kako je precizirao, jasno piše da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Ako toga nema, onda nama ovakva BiH i ne treba, koja je puna nasilja međunarodnog faktora, puna mržnje Bošnjaka muslimana prema Srbima", rekao je Dodik, koji je situaciju nakon Inckove odluke ocijenio kao konfuznom.

Prema njegovim riječima, svih ovih godina Srbi su korigovali, htjeli ili ne htjeli, neke svoje političke pristupe samoj BiH, a samo su muslimani jačali unitarizam i centralizam na bazi Islamske deklaracije Alije Izetbegovića.

To je veoma lako dokazati, rekao je on i dodao da se od Švedske do SAD i Japana javljaju oni koji govore o tome na koji način se sve vodilo u nadi da će se slomiti srpski otpor.

"Niste slomili srpski otpor. Srpski otpor će se tek sada manifestovati na pravi način. Naravno, mi nećemo dizati nikakvu revoluciju, ni oružane pobune, ali ćemo podignuti sigurno političku pobunu koja će ići dotle da bi se pokazalo da BiH nikako ne može da funkcioniše", rekao je Dodik.

O sjednici Narodne skupštine o ovom pitanju, kako je organizovati, Dodik je rekao da će sutra razgovarati.

"Što se tiče Skupštine Srpske, mi ćemo razmatrati ukupnu situaciju. Mi nemamo nijednog razloga da vjerujemo međunarodnom faktoru i međunarodnoj zajednici", rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da u Srebrenici "nije bio genocid i da o tome govore mnoge činjenice", te podsjetio da je Srpska prije dvije godine ukinula Vladin izvještaj koji je o tome govorio i formirala međunarodnu komisiju od nezavisnih eksperata, koji su napravili novi izvještaj baziran na činjenicama.

On je rekao da BiH ni 25 godina poslije i uz veliku intervenciju međunarodnog faktora u najmasovnijem vojnom i političkom prisustvu i finansijskom nije uspjela da se konstituiše već se nameće kao neko moranje i kroz ovu odluku u kojoj Srbi treba da ćute i da ih proganjaju.

Prema njegovim riječima, sutra kada ostane ta priča o genocidu, onda će se potezati kako je Republika Srpska genocidna tvorevina, kako je treba ukinuti.

Dodik je istakao da izraz "genocidaši" koji je za Srbe upotrijebio Bakir Izetbegović predstavlja ponovno privođenje Srba na strijeljanje u koncentracione logore i osvetu.

Podsjetio je da su svi srpski učesnici u ratu, i politički i vojni, osuđeni u Hagu i u Sudu BiH, dok sa druge strane posotje ljudi koji su činili ubistva kao što je Naser Orić koji nije osuđen, a osuđena je Biljana Plašvić koja nije ni mrava zgazila.

"To je neki stereotip koji je nama pripremljen i mi treba tome da se suprotstavimo", reka je Dodik.

Na pitanje da li će Republika Srpska proglasili samostalnost, Dodik je odgovorio kako smatra da će se jednog dana završiti samostalnošću, da tu nema tu drugog rješenja, jer je BiH nepodnošljiva i nemoguća zemlja.

"Da li je sada trenutak za samostalnost, to ćemo procijeniti. Ja mislim da jeste i to ću predlagati, jer meni stoje na raspolaganju mnoge stvari koje su drugima možda malo manje dostupne. Ali, mislim da još jednom treba reći da treba da idemo na izvorni Dejton, ako hoćete, ako nećete, onda je to sljedeća faza to", rekao je on.

Dodik je napomenuo da ne postoji novi visoki predstavnik koji je imenovan u skladu s međunarodnim pravom, te podsjetio da je Dejtonskim sporazumom predviđeno da se strane potpisnice dogovore o tome ko bi mogao da bude i zatraže od Savjeta bezbjednosti da ga imenuje relevantnom rezolucijom, ali je dodao da toga nema osim "famoznog PIK-a" za koji je rekao da preuzeo nadležnosti Savjeta bezbjednosti i strana potpisnica Aneksa 10.

On je ponovio da Kristijan Šmit, kojeg predlaže PIC za novog visokog predstavnika, za Srpsku nije legitiman ni legalan i da će ga tako i tretirati.

Dodik je naveo da u suštini BiH više i nema visokog predstavnika, a da Incko sam, koji je navodno podnio ostavku u Savjetu bezbjednosti, gdje je prihvaćena njegova ostavka, pokušao u vremenu poslije da nametne neka odluke.

Dodik je rekao da je velika sila u različitim vremenima implementirala i nametnula niz odluka i ono što nije u skladu sa Dejtonom, a kulminiralo je ovom Inckovom odlukom, koji poslije 12 godina vraća neka ovlašćenja koja nikada nisu ni bila relevantna.

Podsjetio je šta je sve visoki predstavnik radio po BiH - mijenjao ustave entiteta, donosio zakone, te istakao kako je donio više od 280 zakonskih propisa tako što je izblefirao proceduru, a kaže: "Donosim odluku o nametanju zakona".

"Apsurd da bude još veći kaže i da: 'Zakon stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja na sajtu OHR'. To je isto kao da bi neko lovačko društvo donijelo neki zakon i reklo - sada više ne ganjamo životinje, već ganjamo ljudi", rekao je Dodik i dodao da se nešto slično nigdje ne može u pravnoj praksi.

Dodik je napomenuo i da je sada poznato da je Incko sin oficira Gestapoa iz vremena Drugog svjetskog rata, a da je nekadašnji generalni sekretar UN Kurt Valdhajm bio komandant fašističkih jeidnica na Kozari, koje su odvele u Jasenovac 80.000 ljudi, te ocijenio da je to geneza Germana.

Prema njegovim riječima, kad god se Srbi uzdignu, kada počnu ekonomski da rastu i jačaju i u međunarodnom političkom smislu, onda se nađe neko ko to dovede u pitanje.

"Za ovo nije bilo nikakve potrebe. Na kraju krajeva, sve se to svodi na to da li imamo pravo na mišljenje da li jeste ili nije. Koja sudska presuda može mene obavezati da isto mislim o tome", upitao je Dodik.