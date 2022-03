Dodik: Srpska neće donositi odluke koje neko očekuje

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je se iz BiH konstantno šalju poruke kako na nivou ne rade institucije, što nije tačno, ali da Republika Srpska neće donositi odluke koje neko očekuje.

Dodik je naveo da je došao na svaku sjednicu Predsjedništva BiH, kao i da rade Predstavnički i Dom naroda.

"Nećemo donositi odluke koje neko očekuje i to je definitivno jasno", poručio je Dodik.

On je ponovio da je problem u BiH što nije sazvana sjednica Predsjedništva o situacija u Ukrajini i ta tema nije bila na dnevnom redu.

"Bio sam spreman da iznesem svoje stavove o tome i javno sam ih govorio", zaključio je Dodik.

"Ne postoji volja za rješenje političke krize"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da ne postoji volja da se riješi politička kriza u BiH.

"Postoje politike koje žele nekome nešto da nametnu, da legalizuju neke stvari koje nisu u skladu sa Ustavom i ta BiH ne može da funkcioniše i opstane", rekao je Dodik novinarima poslije sastanka članova Predsjedništva BiH sa visokim predstavnikom EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Žozepom Borelom.

Dodik je istakao da EU u BiH ima određene stavove u vezi sa potrebom da se stabilizuje situacija u BiH i da se odvija u skladu sa procesom pridruživanja EU i da je na sastanku razgovarano o tome.

"Mislim da Borel i njegovi saradnicima imaju veoma korektan i koristan odnos prema svima nama i očekuju da uložimo napore da do toga dođe. Naprosto u BiH ovo nije jedina kriza", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je u BiH postojala kriza u kojoj godinu i više nije bilo moguće formirati Savjet ministara.

"Ovo sve liči kao kriza u kontinuitetu, u BiH nema političke, ni ljudske, ni bilo koje volje da se nešto na tom planu uradi. Ovdje postoje politike koje žele nekome nešto da nametnu i legalizuju neke stvari koje nisu u skladu sa Ustavom i zakonima i ta BiH ne može ni da funkcioniše, niti da opstane", istakao je Dodik i dodao da je to što je imao priliku da kaže na sastanku.

Kada je riječ o izbornoj reformi u BiH, srpski član Predsjedništva naveo je da svi traže da nešto bude urađeno na tom planu.

"Svi traže tu vrstu priče da se to na neki način uradi", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, tehničke izmjene Izbornog zakona ne mogu se usvojiti bez predstavnika Republike Srpske.

"To su stvari koje je neko izmislio da bi proglasio neki uspjeh. U svim zemljama gdje se održavaju izbori, izborni učesnici razgovaraju o izbornim uslovima i dogovaraju se o konsenzusu za te uslove. Nema države ni u okruženju, ni u Evropi u kojoj se održavaju izbori da neko drugi nameće izborna pravila i to je apsolutno jasno", naglasio je Dodik.

Kada je riječ o Federaciji BiH, Dodik je ponovio da je Republika Srpska spremna da podrži ono što se akteri u ovom entitetu dogovore u vezi sa članom Predsjedništva.

"Računamo da koncept koji bi se dogovorio oko Doma naroda i za nas mora biti prihvatljiv. Za sve ostalo i mi imamo svoje viđenje, kako treba da izgledaju tehnički uslovi za izbore, mi imamo svoje viđenje ko treba da bude vlasnik mandata", rekao je Dodik.

On je naglasio da vlasnik mandata treba da budu političke partije, jer one sprovode izbore, obezbjeđuju materijalne i političke pretpostavke.

"Onda je neko ovdje rekao da mandat pripada pojedincu, a onda je taj pojedinac razlog ogromne političke korupcije koja ovdje postoji na svim nivoima, od najmanjeg do najvećeg nivoa u BiH. Treba to riješiti i reći da mandati pripadaju političkim partijama", istakao je Dodik.

"Ne može se intervenisati u fiskalni sistem bez poštovanja procedura"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da se pokušava intervenisati u fiskalni sistem bez ikakvih konsultacija i nametnuti da se isprazne javni računi na entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou, te poručio da se to ne može učiniti bez stava Narodne skupštine i poštovanja procedura.

"To se pokušava uraditi tako što bi se promptno bez ikakvih obračuna, tehničkih mogućnosti i političke saglasnosti uvela smanjenja stopa PDV-a. To je stvar Republike Srpske i Narodna skupština Republike Srpske će razmatrati to pitanje, usvojiti to i zadužiti svoju delegaciju koja će ovdje doći", poručio je Dodik.

On je upozorio da ne može delegacija Narodne skupštine na nivou BiH raditi onako kako to "nekom pojedincu padne na pamet".

"Nije ovo vrijeme Mladena Ivanića i drugih koji su tako radili. Narodna skupština ima da bude poštovana. To je najviši organ vlasti u Srpskoj i ona će odlučiti koliko treba smanjiti PDV, koliko treba smanjiti akcize na gorivo i to će predložiti delegaciji koja će biti vezana za taj prijedlog", pojasnio je Dodik.

Dodik je konstatovao da su odjedanput predstavnici SDA sa opozicijom iz Republike Srpske donijeli zaključke i pokušavaju da u Domu naroda delegati SNSD-a glasaju za nešto što su oni dogovorili.

"Moraju se poštovati jasne procedure, mora se pitati Narodna skupština i uspostaviti neophodan nivo odgovornosti za donošenje odluka", poručio je Dodik

"Za donošenje odluka mora postojati politička saglasnost"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da za donošenje odluka u institucijama BiH mora da postoji politička saglasnost.

"Ako te saglasnosti nema, nema odluke ni u institucijama. To je tako jednostavno i normalno", rekao je Dodik novinarima.

On je istakao da je to savršeno jasno, svidjelo se to kome ili ne, te dodao da tako nije samo u BiH nego u svim zemljama svijeta.

"U BiH bi bilo optimalno da se poštuje Ustav, ali se to ne čini", istakao je Dodik.

On je ponovio da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik, da ne može da donosi odluke, te da bilo kakva njegova odluka stvorila još veće probleme u BiH.

Dodik je istakao i da se situacija u Ukrajini koristi u BiH da bi se nametnula neka rješenja.