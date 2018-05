Dodik: Srpska neće dozvoliti formiranje sabirnog centra na svojoj teritoriji

BRATUNAC - Republika Srpska neće dozvoliti da se na njenoj teritoriji formira bilo kakav sabirni centar za migrante, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik.

"Mi razumijemo težinu tog problema, ali mi nemamo resursa da se bavimo tim pitanjem", ponovio je Dodik u izjavi novinarima u Bratuncu.

On je dodao da Republika Srpska migrantima može obezbijediti siguran i što brži prolazak kroz Srpsku, a stacioniranje ne može i neće prihvatiti.

"Ako ovi iz Sarajeva pokušaju da na prostoru Republike Srpske osmisle ili pokušaju da nešto urade u vezi sa nekim sabirnim centrom, ili ne znam kako će oni to nazvati, mi ćemo to odbaciti. Taj centar sigurno neće biti formiran u Republici Srpskoj, pa neka oni pričaju da je to udar na svemir", istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da iz Sarajeva pokušavaju da nametnu priču da je Savjet ministara vlada. "To nije vlada, u Ustavu piše da je to pomoćni organ Predsjedništva i ne može da donosi odluke bez koordinacije i dogovora sa drugim nivoima vlasti, a oni to čine, pokušavaju sada da se nametnu, to je opasna praksa, opasna i mi to odbacujemo", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Vlada Srpske je to prepoznala i donijela odluku da neće prihvatiti nijednu odluku Savjeta ministara ili bilo kog organa BiH koja se ne dogovori na nivou Srpske u vezi sa migrantima.

"Ne može bilo ko u Sarajevu nama odrediti kako ćemo se ponašati u toj politici", poručio je Dodik.