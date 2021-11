Dodik: Srpska neće nestati, a ovakva BiH ne može opstati

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska neće nestati, a da ovakva BiH ne može opstati.

Dodik je ocijenio da se, vjerovatno, traga za nekim događajem koji bi u budućnosti bio inicijalna kapisla da sve propadne, bez obzira na snagu međunarodne intervencije i nasilje kojim pokušavaju da brane, navodno, demokratiju.

"Ovaj eksperiment sa duhom Dejtona me uvjerio da BiH nikako ne može da opstane i da neće ni moći", rekao je Dodik.

Dodik je u Beogradu, na skupu "Inckov zakon - kraj Srpske ili raspad Bosne" u organizaciji informativno-političkih portala "Sve o Srpskoj" i "Fakti", i uz podršku Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, rekao da je nekada mislio da BiH može da opstane i da je pokušao nešto da uradi po tom pitanju.

"Mislio sam da treba da ispošutjemo Dejton kako piše, jer moja politika je uvijek bila da poštujemo slovo Dejtona... BiH ne liči na onu koja je napisana u Dejtonu", rekao je Dodik, koji je ponovio da je BiH eksperiment međunarodne zajednice i da nikada nije bila predmet dogovora strana.

On je rekao da radi protiv takve BiH, koja ne odgovara srpskom narodu, te dodao da je ono kuda se kreće BiH neprihvatljivo za Srbe.

"Nama je bila prihvatljiva ona kakva je pisala u Ustavu. Možemo na nju da se još vratimo, mada nisam siguran. Ali, ovo kud se kreće, više vodi ka raspadu, nego ka nekom očuvanju BiH", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da Republika Srpska neće i ne može da nestane, dok god postoje "političke snage svjesne da koriste mehanizme koji su dobile u Dejtonskom sporazumu".

"Naravno, moguće je da oni, stranci, iskreiraju situaciju u kojoj će dovesti neke ljude koji će pristajati na sve. Sve uz priču - oni su jaki. Nisu jaki. Stranci su jaki onoliko koliko mi njih ovdje pustimo da rade", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je i Srbija prije deset godina bila zemlja kojom su upravljali strani ambasadori, ali da sada ne upravljaju oni, nego demokratski izabrana vlast.

"Stranci mogu da urade onoliko koliko im se pruži, oni su dovoljno bezobrazni. Sarajevo je dosadan grad. Šta oni imaju tamo kad dođu, nakon dva mjeseca obiđu malo Baščaršiju i Jahorinu i kakav je njihov život tamo? Pa naravno da će težiti da upravljaju zemljom", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao da se onda ti stranci sastanu u tom formatu (ambasadora) da pričaju kako je retorika Milorada Dodika pogubna i kako ne valja i da Milorad Dodik treba da ćuti na ono što oni nameću i da kaže "OK".

"Je li tako? Eto, ja ne kažem 'OK'. Ako ne kažeš 'OK' - onda dobiješ sankcije. Pa, kažu sad ćete dobiti sankcije od neke evropske zemlje. Evo, ja sam spreman da se žrtvujem za Republiku Srpsku, da svoj komoditet žrtvujem za Srpsku i to ću uraditi do kraja i neću da prihvatim takvu vrstu priče", istakao je Dodik.

Govoreći o odnosu međunarodne zajednice, odnosno Zapada prema Republici Srpskoj i koliko je smatraju nedostojnom, Dodik je naveo primjere dolaska nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita, ali je dodao da je međunarodna zajednica, gdje god je mogla, prevarila u vezi sa svim postignutim dogovorima sa Srpskom.

On je rekao da Bošnjaci muslimani smatraju da su u BiH "završili priču" sa Hrvatima u nastojanju da sebi stvore državu, te da im je ostala sad "priča" sa Srbima u BiH.

"Prvo su nudili razne stvari, a kada su vidjeli da ne može, onda su krenuli u zajedničku represiju - krše sve što se može prekršiti. Ali, ništa se ne može uraditi, osim ovog što je Srpska koncipirala - da zaustavi odlučivanje", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da je ključno pitanje da predstavnici Srba iz Republike Srpske u Sarajevu, u zajedničkim organima, budu jedinstveni.

"U jednom dijelu nismo imali tu priču, bila je dosta podijeljena politička scena. Sada smo imali priču da su u Predstavničkom domu neki od nas glasali i davali legitimitet nekim stvarima. Ali, ključno pitanje je Predsjedništvo i Dom naroda", rekao je Dodik.

On je naveo da Republika Srpska ima u Domu naroda četiri od pet poslanika koji su joj potpuno lojalni, te da u tom tijelu više ništa ne može da prođe, niti će proći dok se ne sjedne u BiH da se vidi šta da se radi, bez visokog predstavnika, koji ne postoji.

Dodik je ocijenio da, bez obzira na to što su međunarodnom faktoru, prije svega Zapadu, puna usta pravne države i prava, oni ga krše na svakom koraku, a najveći prekršaj je upravo uvođenje Suda i Tužilaštva.

On je podsjetio i na kršenja u vezi sa imovinom, koja ustvari pripada entitetima, ako nije izričito data BiH, o lažiranju popisa da su Bošnjaci većina u BiH, što nije tačno, kao i o pet uslova za ukidanje OHR-a, od kojih je jedan da u BiH vlada povoljna tržišna situacija.

"Pitanje je ko odlučuje da je povoljna? Je li to kada bude potpuno ekonomsko upravljanje od strane muslimana?", upitao je Dodik, koji je ocijenio da to služi tome da bi ostao trajno OHR.

Dodik je ocijenio da nametnutim zakonom prestaje i priča o neispunjavanju zakonskih uslova za direktora OBA za Osmana Mehmedagića Osmicu, koji je bio ratni pratilac i čuvar Alije Izetbegovića i za kojeg je dokazano da nema potrebnu diplomu o visokoj stručnoj spremi.

"I niko ništa, on je i danas direktor, a svi ćute", rekao je Dodik, navodeći da je glavna priča Osmice bila da, "uz asistenciju Srbina koji je takav kakav jeste, prati Milorada Dodika, Aleksandra Vučića i rukovodstvo Srpske i Srbije u njihovom nastojanju da dokažu da rade nešto protiv BiH".

Dodik je ponovio da se neke nametnute stvari moraju dovesti u red, te podsjetio da ne postoji visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH ni formalno, ni suštinski.