Dodik: Srpska neće prihvatiti nijednu odluku visokog predstavnika

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da Srpska neće prihvatiti nijednu odluku visokog predstavnika u BiH koja se odnosi na Izborni zakon BiH, pa makar se ona odnosila isključivo na Federaciju BiH.

"Ovde su stranci mešetari. Visoki predstavnik ne može ništa da nametne", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

Dodik je istakao da nikada nije bilo ozbiljne priče o tome i da se to neće prihvatiti, te da mora da prestane da se to radi.

"Ovo je isti scenario koji smo gledali prethodnih 20 godina. Bošnjaci hoće nešto da provedu, onda se razgalame pred izbore, uvučemo se u cajtnot, a onda se traži visoki predstavnik da nešto nametne", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ako BiH ne može da funkcioniše onda treba da se "sjedne" i vidi kako se razići ili se dogovoriti kako će funkcionisati.

"Prošlo je vrijeme nametanja. Mi odbacujemo bilo kakvo nametnuto rješenje", poručio je Dodik.

On je ponovio da u BiH ništa ne funkcioniše osim Republike Srpske, "sviđalo se to nekom ili ne".

"Mogu da vam pričam o tome da su zajedničke institucije nakaradne, da ništa ne odrađuju, da je tamo nekoliko pojedinaca koji ostvaruju samo svoje interese, da se raspala većina, da se raspada još više, da se potpuno urušava, da se ne donose odluke, koje su potrebne", rekao je Dodik.

On je naveo da visoki predstavnik, koji prima 24.000 evra platu, mora da piše negativne izvještaje po svijetu da bi opravdao tu svoju platu, ali da to Republiku Srpsku ne zanima.

Dodik je napomenuo da je Republika Srpska u prva dva mjeseca na stavci izvornih prihoda budžeta i izvornih prihoda fondova imala 70 miliona veće prihode.

On je naveo da Republiku Srpsku nije uspjela da uništi ni politika koju je "vodio tzv. Savez za promjene, koji očigledno ne postoji, jer ne može ni da se sastane" s obzirom na to da su dvije godine blokirali 710 miliona sredstava po raznih projektima koji je trebalo da idu u Srpsku.

Dodik je naglasio da Republika Srpska u tom pogledu funkciniše i da nema namjeru ni na političkom planu da vraća stare prakse pričom o nametanju.

"Incko jednog dana kaže da razmišlja o tome, a onda ode u Brisel, pa mu neko kaže da ne može to da uradi, onda on kaže da neće. Pitanje je samo kad laže, tad kad osokoljen u Sarajevo Bošnjacima to radi ili kad ode u Brisel i kad kažu `prestani da to više činiš`. Sad ne znam kad laže, a laže sigurno jedno", kaže Dodik.

On je naveo i da je neprihvatljiv prijedlog izmjena Izbornog zakona SDP-a, jer je riječ o korekcijama koje nisu cjelovito rješenje, te da će SNSD u Domu naroda parlamenta BiH tražiti većinu da takav prijedlog bude odbačen. "Mislim da imamo tu većinu", zaključio je Dodik.