Dodik: Srpska neće u NATO, ne mogu me ucijeniti

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio da danas neće doći do imenovanja kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, jer prema dosadašnjim izjavama sporazum neće biti postignut i istakao da neće prihvatiti ucjene lidera SDA Bakira Izetbegovića i predsjedavajućeg Predsjedništva Željka Komšića da se ide u NATO.

"Do isteka roka sporazuma 5. septembra odlučićemo o daljim potezima. Spreman sam da idem do kraja i treba mi podrška naroda. A, ja ću tu podršku tražiti i od Narodne skupštine Republike Srpske", rekao je Dodik za beogradski dnevnik "Alo".

On je podsjetio da je tražio vanrednu sjednicu Predsjedništva na kojoj će se raspravljati o kandidatu za predsjedavajućeg Savjeta ministara koji bi trebalo da bude Srbin.

"Istovremeno, Komšić je zakazao i redovnu sjednicu i bez konsultacija i procedure na dnevni red stavio tačku Godišnji nacionalni plan za članstvo u NATO. Neću tražiti da se tačka za put u NATO skine sa dnevnog reda, ali ću glasati protiv toga, pošto me obavezuje odluka Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je prošlo devet mjeseci od izbora, a da neko i dalje ne želi da Srbi u organima BiH budu predstavljeni kako je to predviđeno Ustavom i ostvarenim rezultatima na izborima.

"Raznim igrama, podmetanjima i lažima Sarajeva i međunarodne zajednice sa Zapada čine se razne spletke da se Srbi ponize i da u organe vlasti ne uđu pobjednici na izborima, nego Srbi koji su muslimanima podobni. Tako se i sada u Sarajevu izmislila neka priča o odluci koja bi Republiku Srpsku odvela u NATO, a to se od Bakira Izetbegovića i muslimana postavlja kao uslov za formiranje Savjeta ministara i vlasti u BiH", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, čim je 5. avgusta potpisan sporazum u Sarajevu, Amerikanci su "odmah skočili" i rekli da oni to ne vide u sporazumu, što je bio vjetar u leđa muslimanima da izađu iz tog sporazuma.

"A, onda su iz američke ambasade tražili da s ljudima iz moga kabineta nešto usaglašavaju u sporazumu, što sam odbio jer je to miješanje SAD u unutrašnje stvari BiH", istakao je Dodik.

On je poručio da nametnuta rješenja nikada neće proći i da će se protiv njih uvijek boriti.

"Narodna skupština Republike Srpske donijela je odluku o vojnoj neutralnosti, što je za mene obaveza. Kad je potpisivan sporazum, rekao sam da ne prihvatam akcioni plan za put u NATO. Prijeti nam se silom, ali naš stav je jasan - mi pratimo Srbiju i sve što uradi Srbija i mi ćemo uraditi", rekao je Dodik.

On je naglasio da Srpska neće granicu na Drini koja bi dijelila Srbe.

Dodik je rekao da je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Metju Palmer dio stare američke administracije i da će "i on proći".

"Šta ima veze šta je Palmer rekao. I taj Palmer će proći. Ko da je on neka faca, on je dio stare administracije koja pokušava da koristi percepciju moći Amerike da bi forsirao podršku muslimanima u BiH. Protiv sam te politike. I nije me prepao Palmer. Ja da se njih bojim, ili bih napustio politiku ili bih je promijenio", rekao je Dodik.