Dodik: Srpska nema namjeru da sarađuje sa licima sumnjivih mandata

BEOGRAD - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska prihvatiti novog visokog predstavnika u BiH samo ukoliko on bude imenovan odlukom Savjeta bezbjednosti UN, te da Republika Srpska nema namjeru da sarađuje sa licima koja imaju sumnjive mandate.

Dodik je uoči sjednice Savjeta bezbjednosti UN, u okviru bi trebalo da budu održani sastanak i konsultacije o BiH, rekao da je imenovanje Kristijana Šmita za vis0kog predstavnika "nakaradna situacija" i Srpska će se po ovom pitanju ponašati u skladu sa stavom Narodne skupštine.

"Mi ćemo prihvatiti imenovanje samo ako je to odluka Savjeta bezbjednosti UN. Ako ne bude, ja ću vjerovatno imati priliku u okviru Predsjedništva da mu kažem da je on za nas neizabran i da on za nas nema značaj visokog predstavnika. Ako dođe na taj način, niko ne treba da sumnja da mu neću reći da Republika Srpska nema namjeru da sarađuje sa licima koji imaju sumnjive mandate", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

On je pojasnio da, prema međunarodnom pravu, Savjet bezbjednosti mora da donese relevantnu rezoluciju o imenovanju ličnosti za tako nešto.

"Vidimo da u posljednje vrijeme mnogi izbjegavaju tako nešto. Očigledno je da je sumnjivo njegovo imenovanje. Večeras imamo neku sjednicu Savjeta bezbjednosti na kojoj će se na to pitanje pokušati dati odgovor, ali sama formulacija pitanja govori o tome da neki žele da izbjegnu ili provuku uz minimalno činjenicu da je to, eto, samo bilo dnevnom redu", rekao je Dodik.

Dodik je pojasnio da, prema Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, visokog predstavnika biraju i usaglašavaju strane potpisnice, a relevantnom rezolucijom potvrđuje ga Savjet bezbjednosti, i nijedan drugi način nije poznat.

"Dakle, Aneks 10 je sastavni dio međunarodnog akta koji se zove Dejtonski sporazum i nije ga bilo moguće drugačije promijeniti, osim da se sastanu svi oni koji su donijeli taj akt i uveli međunarodnog predstavnika", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, međunarodni predstavnik nije uveden izvorno aktima Savjeta bezbjednosti nego Aneksom 10 strana potpisnica – Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Hrvatske i zajedničkih institucija BiH, i to precizno piše.

"Ali, naravno arogancija moćnih, velikih ide da ignorišu i sami dokumente koje oni podržavaju. Postalo je cinično i degutantno da se oni koji najviše krše Dejtonski sporazum zaklinju u Dejton, a druge koji opet poštuju Dejton krive da ga krše", rekao je Dodik.

U Njujorku će večeras biti održana sjednica Savjeta bezbjednosti UN u okviru koje bi trebalo da budu održani sastanak i konsultacije o BiH.