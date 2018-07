Dodik: Srpska neprikosnoveno može da se brani

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su prijetnje ratom nekadašnjeg komandanta Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića uznemiravajuće za srpski narod, ali da Srpska neprikosnoveno može da se brani.

Dodik kaže da je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na današnjem sastanku u Beogradu upoznao sa atmosferom u BiH koja je generisana raznim izjavama, prije svega Nasera Orića koji ponovo prijeti.

"Mislim da je to dio njegove /Orićeve/ frustracije i želim da mu poručim da Srpska neprikosnoveno može da se brani, a pogotovo od takvih ološa kakav je Naser Orić", rekao je Dodik na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beogradu.

Dodik se zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na jasnom stavu da nikada više neće dozvoliti nikakve nove "Oluje" prema srpskom narodu, gdje god se on nalazio.

"Republika Srpska je pokazala svoju privrženost miru i stabilnosti. Isto tako, niko ne treba da sumnja u to da ćemo ozbiljno braniti sve ono što je naše", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da su Orićeve izjave uznemiravajuće za srpski narod, ali da isto tako okupljaju Srbe u uvjerenju da moraju da održe kolektivitet.

"Institucije u Republici Srpskoj se spremaju i spremne su da daju odgovor na sva ta pitanja. Bilo kakav pokušaj ugrožavanja Republike Srpske odvijaće se u atmosferi napada na Srpsku i oni to moraju da znaju", rekao je Dodik.

On je naveo da je Orić ratni zločinac koji je učestvovao ili podstrekavao na ubistvo i da je zbog svega što je činio omražen u srpskom narodu, kome sada prijeti.

Dodik je podsjetio da je gledao dokumentarni film o dječaku Slobodanu Stojanoviću /12/ koga je zaklala Elfeta Veseli, a taj zločin je podstrekao Naser Orić, iako su neki od njega tražiti da to spriječi.

"To sama ojačava naše samoupozdanje i naše samouvjerenje da Republika Srpska mora da se brani svim raspoloživim sredstvima i mi to činimo uporno iz dana u dan jačajući njenu snagu i institucionalno i drugim poslovima", rekao je Dodik.

On kaže da je ključno pitanje u BiH ponašanje organa BiH, koji su odgovorni što još nije rasvijetljen pokušaj ubistva Vučića na komemoraciji u Potočarima 2015. godine.

"To govori o odnosu sarajevske čaršije prema tom događaju. Policija Republike Srpske je dokumentovala i identifikovala skoro sve učesnike u ovom događaju, međutim institucije na nivou BiH, prije svega bošnjačko-muslimanske komponente u njima, ne žele da se to pitanje razriješi, a mi to uporno postavljamo kao zahtjev", rekao je Dodik.

Ratni komandant Armije BiH u Srebrenici Naser Orić zaprijetio je novim ratom, učestvujući kao specijalni gost na promociji knjige "Život prije i poslije Srebrenice", autora Esnefe Smajlović Muhić.

"Meni kada su pričali mislio sam da rata više nikad neće biti, ali sljedeći rat će se desiti malo brže nego što smo ga mi dočekali. To vam ja kažem. Što kaže Matija Bećković, njihov, srpski akademik, `ćeraćemo se još`. Svega će biti osim toga da se nećemo ćerati", poručio je Orić sa govornice Zeničanima okupljenim u prostorijama Islamskog pedagoškog fakuleta.