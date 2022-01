Dodik: Srpska nije genocidna tvorevina nego narodna država

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je prvih 30 godina poseban jubilej u istoriji Republike Srpske i naglasio da je svaka od njih bila posebna i istorijska.

U obraćanju na svečanoj akademiji povodom Dana Republike, Dodik je istakao da se svih trideset godina moralo boriti za Srpsku kao i 1992. godine, jer protivnici njenog postojanja nisu spavali nijednu od tih trideset godina, te odatle i njegov osjećaj da se svakog dana borimo za Republiku Srpsku.

"Ništa je nije održalo osim naše ljubavi, naše želje i istrajnosti da živimo svoji na svome. Republika Srpska nije samo toponim, ona je simbol našeg postojanja i života s ove strane Drine. Simbol našeg opstanka i našeg nepristajanja na nestanak ili odlazak. Ona je čuvar sjećanja na naše stradanje u 20. vijeku.

Republika Srpska je izraz naše želje da živimo na svojoj zemlji, uređujemo je u skladu sa svojim željama i dostignućima savremenog svijeta, dijelimo je sa svim ljudima dobre volje, ma koje vjere ili nacije oni bili", naglasio je Dodik.

On je rekao da je Republiku Srpsku stvorio srpski narod, ali kao što nikada ništa u istoriji nije stvarao samo za sebe tako ni Republika Srpska nije stvorena samo za Srbe.

Srpski član Predsjedništva BiH je naglasio da Republika Srpska nije nastala iz inata, ni prkosa, nije nastala da bi bila ičiji trn u oku.

"Nastala je najviše iz straha da nam se drugi put u istom vijeku ne ponovi genocid, kakav smo preživjeli u Drugom svjetskom ratu, kada smo potpuno nezaštićeni, bez države iza sebe, odvođeni u logore smrti nedaleko odavde, u jame, u Drinu, i ubijani na najmonstruoznije načine", konstatovao je Dodik.

Onako kako je svijet priznao pravo da stradalni jevrejski narod osnuje državu Izrel, rekao je Dodik, isto takvo pravo su dugovali Srbima koji su sami dug izmirili 47 godina kasnije.

"Zato svako ko krene da je osporava na bilo koji način neka se sjeti šta se na teritoriji današnje Republike Srpske dešavalo u četiri godine Drugog svjetskog rata. Koliko Srba je ubijeno za te četiri godine, samo zato što su bili Srbi?! Neka se sjeti kako su nas 1992. godine preglasali i ne pitajući nas o bilo čemu odlučili i u naše ime. Kako su žrtvovali mir za BiH koja ne postoji i koja nije postojala", istakao je Dodik.

On je dodao da Srbi ne žele da glavu drže okrenutu unazad i da ovo govori zbog današnjih dana i iznad svega zbog budućnosti.

"Nećemo je izgraditi na lažima, osporavanjima i revizijom istorije. Možemo je graditi samo na činjenicama. A sve što sam naveo su samo gole činjenice", rekao je Dodik i naglasio da se Republika Srpska na svoj trideseti rođendan bori da sačuva ono što su joj velike sile priznale nakon okončanja građanskog rata u BiH, na šta je i sama Republika Srpska stavila potpis.

Mi smo jedina republika na svijetu koja mora da se opet i iznova bori za nešto što je prije 26 godina napisano i potpisano. Ne znam ni za jedan dio svijeta u kojem se napadaju oni koji poštuju Ustav i traže od drugih da se Ustav poštuje", rekao je Dodik.

On je naveo da ne zna da li još negdje na svijetu ustavobranitelje proglašavaju faktorima nestabilnosti i da li je u svijetu ostala ijedna kolonija poput BiH.

"I što je meni najčudnije, ne znam kako naši susjedi više vole kolonizatore nego nas, svoje susjede, sa kojima opet dijele dobro i zlo. I dijeliće, jer mi nećemo otići odavde. Kakva je to sklonost ka ropstvu? To pitanje me ne ostavlja godinama", istakao je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je ukazao da je BiH velika nevolja i regresija, te da je nju teško opisati, a pogotovo objasniti. U BiH, naveo je Dodik, nema vizije, ideje koja bi je mogla okupiti u budućnosti.

"Ne smijemo ostati nostalgični sanjari sa sindromom vještačkog gubitnika u miru. Moramo naučiti da prebrodimo poraze i pobjede, obilježavati i slaviti. Često su nas tjerali da gutamo uvrede ne pisnuvši i da se ne možemo žaliti. Ne smijemo se vezivati za BiH da ne bi morali žaliti kad neminovno odemo", rekao je Dodik i dodao da nas danas tjeraju da koračamo naprijed sa povezom preko očiju koji su nam nametnuli i mrmljamo kako će sve biti u redu.

Prema njegovim riječima, svaki nacionalni pokret ima samo jedan cilj - da izgradi narodnu vlastitu državu.

"Zato u umove nas Srba, kao i drugih naroda koji žive u Republici Srpskoj, nikad ne smije da se uvuče egzistencijalna sumnja da je to moguće. Jeste moguće! Moramo odbaciti misli o svemogućem stranom faktoru i da im ne treba pružati otpor. Kad god dođe nova ponuda za nas od posrednika koji mašu silom, moramo se naučiti da strpljivo čekamo da se oni obeshrabre dok ta ponuda ne ode u korpu gdje joj je mjesto", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je rekao da je BiH u stanju parališuće krhkosti sa izgubljenim i uzaludnim traganjem za mogućim, jer se ne vidi način na koji bi to moglo.

Naprosto, dodao je Dodik, ne može se prokrčiti put među toliko vjera, klanova, fikcija i nasleđenih omraza.

"Ostajanje u paraustavnoj BiH za nas je ostajanje pored puta. Ono što je potrebno jeste da se u BiH nađe volje i mudrosti da se učini potrebno i striktno poštuje Ustav BiH. To je tako normalno, inače će se BiH raspasti, a Republika Srpska krenuti ka izlazu.

Republika Srpska može i mora, ima pravo, ima teritoriju, ima narod i funkcionalnu narodnu vladu da teži samostalnosti koja joj je data Ustavom BiH, a ako to nije moguće, a vidimo da je teško, onda i afirmacijom prava na samoopredeljenje i nezavisnosti. Mi samo hoćemo samo ono što nam je Ustavom dato", pojasnio je Dodik.

On je poručio da Republika Srpska nije genocidna tvorevina nego narodna država, a srpski narod nije genocidan već državotvoran narod.

"Nije uvijek tačno ono što nam govore zapadni partneri, a često je to najgore za nas. Nije samo neophodno, nego je imperativ, to neumorno odbaciti i činiti bez popustljivosti i bez zlovolje, prije svega. Treba ostati s one strane halabuke namjerno loših dnevnih vijesti, ostati smireni i posvećeni", naveo je Dodik.

On je rekao da je danas, bez sumnje, na snazi nova realnost koja radikalno mijenja perspektive za budućnost, te da novi odnos snaga više niko ne spori, kao ni nove tehnologije koje tako brzo mijenjaju svijet.

"Ljudska inteligencija u svojoj nevjerovatnoj složenosti se sada imitira, i sve češće prevazilazi. Danas je najbolji šahista svijeta računar, zato i nemamo vijesti o duelima koje smo gledali kad je Republika nastala. Mnogo je dokaza o čudesnom napretku vještačke inteligencije robotizacije, na sceni je nesporno fascinantna evolucija. Sve se promijenilo. Samo nas tjeraju na BiH, onu paraustavnu koju nećemo, i koja ne može da prođe ni elementarni test inteligencije", ukazao je Dodik.

On je konstatovao da je priča o građanskoj BiH iluzija kojom žele da srpski narod gurnu u poziciju građanske manjine i da je jednaka ideji ustaške države iz prošlog vijeka.

Prema njegovim riječima, samo ona BiH koja je zasnovana na svom Ustavu, ravnopravnosti, koja uvažava istorijske i etničke realnosti, koja je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda može opstati.

Dodik je dodao da je BiH oblik koji je sahranio suživot, koji je moguć samo ako je svako na svome, ako se to poštuje i njeguje i ako svi u suživotu vide neku vrijednost.

On je naveo da su suživot i pozivanje na njega farsa političkih predstavnika Bošnjaka, s kojom žele da uspostave dominaciju, ističući da nema suživota ako se mrzi, ako želiš osvetu, ako ponižavaš i ako želiš sve da unitarizuješ i potčiniš.

Prema njegovim riječima, u BiH je nemoguće uspostaviti suživot, jer je to sahranila ideja o unitarnoj BiH.

"Znam da se Republika Srpska ponekad smatra svadljivim i prilično odlučnim članom državne zajednice. Imamo karakter slobodnog naroda - nezavisnost, jasni stavovi, strastvenost u odbrani našeg suvereniteta. Srpski karakter moguće je promijeniti koliko i da planine pretvoriti u ravnicu. Učestvovali smo u pisanju evropske istorije, a Evropa je učestvovala u pisanju naše. Nisam srpski izolacionista. Ne želim bolji aranžman samo za Republiku Srpsku. Želim i bolji aranžman za sve.

Uvijek ima onih koji kažu: 'Ne postavljaj teška pitanja'. Ipak, od suštinskog je značaja za BiH, naravno i za Republiku Srpsku, da treba upravo to da radimo, jer se suočavamo sa velikim izazovima. Ako ne riješimo ove izazove, prijeti opasnost da će se BiH raspasti, a da će se Republika Srpska povući ka izlazu", naglasio je Dodik.

On je upitao da li se može zaista opravdati ogroman broj skupih be-ha institucija, stalno povećavanje administracije na nivou BiH i naglasio da je njegov princip da se mora omogućiti vraćanje ovlašćenja entitetima, a ne samo njihovo oduzimanje.

"Dajte da iskoristimo ovaj trenutak da detaljno utvrdimo šta BiH treba da radi, a šta da prestane da radi. U Republici Srpskoj smo pokrenuli pregled prenosa naših nadležnosti da bismo dobili sadržajnu i objektivnu analizu stavki u kojima BiH pomaže i odmaže. Ne dozvolimo da nas zavede zabluda da je za razvoj potrebno da sve bude usklađeno, da se teži nekoj nedostižnoj jednoj adresi. Moj princip je da entitetski parlamenti moraju da imaju veću i značajniju ulogu.

Entitetski parlamenti su ti koji predstavljaju i nastaviće da predstavljaju istinski izvor stvarnog demokratskog legitimiteta i odgovornosti u BiH. Smatramo da BiH ide u pravcu na koji nismo pristali zaključivanjem Dejtonskog sporazuma. Zamjerke se odnose na miješanje u naše nadležnosti", pojasnio je Dodik i upitao zašto Republika Srpska ne može da ima ono što je potpisano?

On je rekao da ima osjećaj da BiH ide u krivom pravcu, te da se jedna za drugom mijenjaju nadležnosti u korist BiH, ali ne primjećuje da bilo ko izražava kajanje zbog toga.

"Kako možemo da razumno odgovorimo na pitanje o izlasku ili ostanku u BiH. Onima koji kažu da se ne može postići dogovor, želim da kažem da poslušaju stavove koji zagovaraju vraćanje nadležnosti entitetima, kao što su odbrana, pravosuđe, finansije...

Moraćemo pažljivo da odmjerimo šta je naš istinski entitetski interes. Neće se uvijek dobiti ono što želimo, ali to ne znači da ćemo odustati. Po okončanju rasprava koje će uslijediti, narod će na referendumu odlučiti o novom Ustavu Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je naveo da zna da ima onih koji će reći da je viziju koju je iznio nemoguće ostvariti, da nema šanse da će druga strana sarađivati i istakao da vjeruje da se uz hrabrost i uvjerenost može ostvariti dogovor prema kome svako može da se dobro osjeća u BiH i da svi narodi mogu da napreduju.

"Izgleda da mi ne možemo promijeniti odnos velikih prema BiH i Republici Srpskoj, ali isto tako mi ne možemo promijeniti naš odnos prema onome za šta je ovaj narod dao velike žrtve i za šta su generacije ljudi ovdje davali najbolje od svog znanja.

Ako su naumili da nas iscrpe, smore, da nam ogade vlastitu zemlju kriminalizujući i prljajući sve čega se dohvate, poručujem im da im je to zalud. Mi smo izdržljiviji nego što iko misli. Mi volimo svoju Republiku Srpsku, svoju Srbiju baš kao što i jedan Amerikanac, Francuz ili Nijemac vole svoju zemlju. Mi drugo svoje osim ovoga nemamo", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da brojni srpski narod nije preživio Jasenovac, Pag, Jadovno, Donju Gradinu, Garavice, Prebilovce, Brod na Drini, Silos, Čelebiće, Dretelj, Ozren, sarajevske kazamate, i neće ga ni sada zastrašiti prijetnje da odustane od svoje kuće.

"Zato nemojte da nam prijetite, nemojte pokušavati da nas zastrašite, jer narod koji je preživio stratišta koja sam već nabrojao nije moguće zastrašiti. Naši dželati su shvatili da nas nije moguće uništiti. Zato i danas s ovog mjesta, na ovaj veliki dan, pozivam sve u i van BiH na razum, razumijevanje, na poštovanje Ustava BiH, na normalan život u kome niko nikome neće nametati kako treba da živi.

Pozivam na poštovanje nečega na šta smo se svi obavezali. Pozivam sve na dijalog, samo da se odmah razumijemo u tom dijalogu o svemu možemo pregovarati osim o pravima Republike Srpske, jer mi nemamo pravo da sebi oduzimamo prava! Za ta prava proliveno je i previše krvi da bi iko njima trgovao", poručio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je naglasio da Republika Srpska hoće ono što joj je dao Dejton.

"Srećan ti Dan Republike Hercegovino suncem obasjana, Romanijo snijegom okićena, Podrinje Drinom okupano! Srećan ti Dan Republike plodna Semberijo i Posavino, brdoviti Ozrene i Trebavo goro, ponosne Krajino i Kozaro! Republiko računaj na mene! Republiko Srpska računaj na nas, tvoj narod i tvoju djecu. Srećan ti praznik Republiko Srpska! Narodu srpskom i svim građanima Republike Srpske srećan praznik! Živjela Republika Srpska, živjela zemlja Srbija", poručio je Dodik u obraćanju na svečanoj akademiji povodom Dana Republike.