Dodik: Srpska nije napisala nijedan "non-paper"

BEOGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska nije napisala nijedan "non-paper", neke od njih nije ni pročitala, te da umjesto toga treba da razgovaraju relevantni faktori, legitimni predstavnici država na ovim prostorima.

Dodik je ocijenio i da su "non-paperi" uobičajna priča, te da su u vrijeme virusa korona i uglavnom onlajn komunikacija na međunarodnom nivou postali atraktivni.

"Mi nismo pisali non pejpere, neke od njih nismo ni pročitali", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

Dodik je istakao da umjesto toga treba da razgovaraju releventni faktori, legitimni predstavnici država na ovim prostorima, a to su u BiH dva entiteta i tri naroda, kao i da srpski nacionalni interesi moraju jače da se ističu.

Dodik je rekao da na ovim prostorima egzistiraju i bošnjački i albanski i crnogorski nacionalni interes, ali da samo smeta srpski nacionalni iinters.

"Ako njega pomenete, odmah ste remetilački faktor, ne samo na Balkanu nego i šire", rekao je Dodik.

Na pitanje novinara zbog čega stalno povezuje Republiku Srpsku i takozvano Kosovo, Dodik je rekao da je činjenica da je gotov identična situacija sa Kosovom i pozicijom Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, to postoji bez obzira što Zapad pokušava da zabrani da se to pitanje uopšte postavi i što smatra da to pitanje kao takvo i ne postoji.

"Naprosto, istorijski situacija je identična, priznali su Kosovo kao neku državu i onda se postavlja pitanje zašto ne priznaju Republiku Srpsku", naglasio je Dodik.

On je upitao i da li to znači da su ljudi u Republici Srpkoj "manje vrijedni i da to ne zaslužuju" ili da li su Srbi glupi i ne mogu da imaju državu, a "Šiptari prosvećeni i mogu da budu država".