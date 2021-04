Dodik: Srpska nikad nije imala značajniju posjetu od ove današnje

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider SNSD-a, reako je da Republika Srpska nikad nije imala značajniju posjetu od ove današenje, jer je u Banjaluku stigla delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Dodik je zahvalio Vučiću što je došao u Banjaluku zajedno sa predsjednicima parlamenta i Vlade Srbije.

"Naša saradnja se odvija u okviru naših specijalnih veza i to je utvrđeno Dejtonsikm sporazumom, i mi se trudimo da ne izlazimo iz okvira koji su tu utvrđeni", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sastanka delegacija RS i Srbije.

Zahvalio je Srbiji koja, kako kaže, vodi računa o Srpskoj.

"Ja mogu da posvjedočim da je ovo naš najbolji period. Da se Srpska, zahvaljujući Vučiću i njegovom timu, može pohvaliti velikim projektima u opštinama širom RS", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je izvijestio Vučića o situaciji u BiH i da je to trajalo malo duže.

"Situacija u BiH zamornija je od naše priče. Situacija je veoma loša. Situacija u kojoj se RS zaklinje u proces mira i razgovora, ne nailazi na odgovor. Problem Sarajevu predstavlja i Srbija jer je jaka Srbija njima problem i zato iskorištavaju priliku da nam zalijepe etikete koje ne stoje", rekao je Dodik.

On je ponovio da RS neće voditi rat za nezavisnost.

"Često me ljudi pitaju kako je moguće da živimo s onima koji izmišljau termine poput 'genocidaša'. Naše nastojanje da govorimo u Narodnoj skupštini RS kako ćemo razgovarati, nailaze na to da su nas ponovo okrivili. RS neće voditi rat, branićemo se, ali nikad nećemo povući nijedan ratni potez. Uporno nam stalno pripisuju tu vrsu priče. Nema tri posto Srba u RS koji razumiju tu politiku. Oni hoće da ukinu RS i to su zapisali u deklaraciji SDA 2019. godine. Ima političara u RS, uvijek kada ispadne problem između Banjaluke i Sarajeva, uvijek su na strani Sarajeva i to smo vidjeli i juče", izjavio je Dodik.