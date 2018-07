Dodik: Srpska nikad spremnija i stabilnija

PRNJAVOR - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska nikada nije bila spremnija i stabilnija pred izbornu kampanju, te da ne smije da zastane i promijeni svoje uspješno kretanje.

"Mislim da će to biti glavno obilježje kampanje. Drugi će birati na koji će način prezentovati svoje programe, a mi iza sebe imamo Republiku Srpsku. Spremni smo da kažemo da ovaj period ostavljamo iza sebe, da uđemo u jedan novi gdje ćemo Republici Srpskoj, na osnovu ovih temelja, dati novi podsticaj", rekao je Dodik večeras u Prnjavoru.



Dodik je napomenuo da javni računi danas jačaju u Republici Srpskoj i da javne funkcije sve ostvaruju besprijekorno.



"Niko ne kaže da je naša ekonomija sjajna, ali je stabilna i rastuća, jer u 15 prethodnih kvartala imamo kontinuirani rast domaćeg proizvoda. To je omogućilo da prvi put, već od prošle godine, dosegnemo domaći proizvod u apsolutnom iznosu od 10,5 milijardi", rekao je Dodik.



On je naglasio da niko ne kaže da teče med i mlijeko, ali da je sigurno da je Republika Srpska stabilna, da se pokreće.



"/Premijer/ Željka Cvijanović, koja je vodila Vladu, učinila je zajedno sa nama da danas, sasvim sigurno, Republika Srpska može da ponese epitet stabilne sredine", smatra predsjednik Srpske.



On očekuje da se u predstojećoj predizbornoj kampanji upotrebljavaju podvale i "prljavštine", ali je napomenuo da toga nisu pošteđene ni savremeno uređene demokratske zemlje.



"Hoću da kažem da smo mi nova demokratija i da je sloboda izražavanja, javnih nastupa gotovo bezgranična, ponekad iritirajuća. Narod je taj koji će da odluči da li je to neko uradio i iz kojeg razloga, da li je govorio istinu ili nije", naveo je Dodik, te pozvao na toleranciju i odbranu političkih programa.



On je ukazao na važnost da se u Republici Srpskoj gradi, te je napomenuo da će u septembru u Prnjavoru biti otvorena preostala dionica auto-puta od Prnjavora do Drugovića, čime će biti završen auto-put od Banjaluke do Doboja.



"Vjerujemo da je to ozbiljna dobrobit za građane opštine Prnjavor, čitavu regiju. Da li će to neko prepoznati ili ne, drugo je pitanje, ali mislim da građani opštine sa načelnikom Darkom Tomašem zaslužuju da se napravi auto-put i mi smo to uradili", naglasio je Dodik.



On je ocijenio da je prošlo vrijeme da se u politici nešto čini samo na bazi prizemne emocije, već da se mora vidjeti šta je pametno.



"Svijet se promijenio, moramo da imamo jake politike, da odbacimo izdajničke politike BiH koje smo vidjeli, koje su, nažalost, i neki ljudi iz Prnjavora najčešće promovisali i nosili", rekao je Dodik, koji je u Prnjavoru prisustvovao Festivalu nacionalnih manjina.