Dodik: Srpska otvara trgovinsku kuću i svoje predstavništvo u Sankt Peterburgu

SANKT PETERBURG - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je današnji sastanak u Sankt Peterburgu sa gubernatorom tog ruskog grada Georgijem Poltavčenkom bio kvalitetan, da su konstatovali napredak u saradnji, kao i da će razgovori biti nastavljeni.

On je naglasio da su na sastanku izrazili zadovoljstvo činjenicom da su nedavno u Sankt Peterburgu bili održani Dani Republike Srpske.

"Saznao sam sad da su vlasti Petrburga zadovoljne prezentacijom, možemo reći da je bilo uspješno i da je prisustvovalo mnogo naših ljudi iz raznih oblasti", rekao je Dodik, koji boravi u višednevnoj posjeti Sankt Peterburgu.

Nakon sastanka sa Poltavčenkom, predsjednik Republike je naglasio da će Srpska otvoriti u Sankt Peterburgu svoje predstavništvo, a dogovoreno je da otvori i svoju trgovinsku kuću.

"Ideja je da Sankt Peterburg obezbijedi prostor, to ne bi bila klasična robna kuća, ali bi bilo mjesto gdje bi naši privrednici na različite načine, pa i konkretnom robom mogli da prezentuju to što imaju, da se bave komercijalom i da se u toj kući susreću naši ljudi i predstave svoje mogućnosti sa potrebama koje ima Peterburg", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, Peterburg ima izražene potrebe i mogućnosti da uzima robu iz Republike Srpske.

"Do sada je bio problem da mi ne možemo u kvantitetu da pratimo narudžbe prehrambenih proizvoda i ne možemo da obezbijedimo kontinuitet. Pokušaćemo da vidimo na koji način izgraditi taj pristup i obezbijediti da se u tom pogledu stvari kreću naprijed", dodao je Dodik.

Redsjednik Srpske je za RTRS rekao da je na sastanku sa Poltavčenkom ponovo bilo riječi o mogućnosti da se servisiranje ruskih helikoptera u regionu Balkana, koje je bilo smješteno u Ukrajini, sada premjesti u "Orao" AD Bijeljina i da to bude regionalni centar za remonte.

"Sa Srbijom razgovaramo da vlasnički uđe u preduzeće `Orao`, da bi obezbijedili kontinuitet, jer je to specifična proizvodnja i bez unaprijed osiguranih poslova nemoguće je ići na tržište, pogotovo imajući u vidu da su ranije intervencionističke snage u BuH devastirale i devalvirale sav `Orao` kao jednu referentnu kuću u svojoj oblasti", dodao je Dodik.

Dodik je naglasio da se nastoji održati pažnja ljudi u Peterburgu, prije svega, gubernatora da se napravi dogovor za isporuku lijekova, prije svega, lijekova koji se rade u Sankt Peterburgu, koji su u skladu sa najboljim evropskim standardima i u prosjeku su 25 odsto jeftiniji nego oni koje Srpska nabavlja iz Zapadne Evrope.

"Problem je što se u BiH do sada nije nikako moglo obezbijediti da se na pozitivnu listu stave i lijekovi odavde. Dakle, mi direktno gubimo u pogledu nabavke opreme i lijekova jer to nemožemo ovdje da uradimo", dodao je Dodik.

Predsjednik Srpske je rekao da će u Peterburgu iznijeti i jednu novu ideju, o mogućnosti saradnje u pogledu kontrole, pa čak i nabavke vakcina.

"Vakcine su jedna nova stvar koju sam želio ovdje da otvorim, danas ću je pomenuti, a zamoliću i predsjednika Rusije Vladimira Putina kada budem s njim razgovarao. Kod nas je društvo gotovo podijeljeno oko toga, ima onih koji su preplašeni i imamo, nažalost, i nekih u struci koji izražavaju sumnju u vakcine koje dolaze sa Zapada", dodao je Dodik.

On je napomenuo da nije isti kvalitet, na primjer, ni automobila koji se prave u Njemačkoj za zapadne zemlje i za jugoistok Evrope, koji je tu daleko niži.

Dodik je rekao da je pozvao Poltavčenka da dođe u Republiku Srpsku i da je on najavio da će polovinom septembra pokušati da dođe barem jedan dan u Banjaluku.

Predsjednik Srpske je naveo da bi prilikom dolaska Poltavčenka bio organizovan jedan forum političara i privrednika iz Republike Srpske na kojem bi se gubernator obratio sa stanovišta pogleda iz Peterburga na saradnju sa Srpskom, izazovima te saradnje, te dao ocjene o kretanjima na globalnom planu.

Dodik je naveo da je postalo uobičajeno da se tokom Međunarodnog ekonomskog foruma u Peterburgu sastaje sa Poltavčenkom, te istakao važnost saradnje Republike Srpske i ove najvažnije i najrazvijenije ruske oblasti koja ima 12 miliona stanovnika.

"Redovno vršimo inventuru naših dogovora iz raznih oblasti", rekao je Dodik i podsjetio da je ranije Srpska potpisala memorandum o saradnji sa Peterburgom, a kasnije i akcioni plan koji se provodi.

Dodik: Registrovati sve korisnike sredstava stranih vlada i fondacija

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Sankt Peterburgu da se u Srpskoj priprema donošenje zakona prema kojem će svi koji koriste sredstva stranih vlada i fondacija morati da se registruju u Ministarstvu pravde Srpske i da podnose izvještaje o korištenju tih sredstava.

Dodik je istakao da su to neke zemlje već učinile i da je, možda, interesantno da samo bude prepisan američki zakon u tom pogledu.

"Na primjer, vi ako hoćete nešto da učinite u SAD sa stanovišta podrške bilo kome tamo, prođete rigoroznu proceduru, a termin za te koji bi to radili tamo u ime neke vlade ili države, oni se nazivaju agentima", rekao je Dodik u sjevernoj ruskoj prijestonici gdje učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu.

On je podsjetio da su Britanci prije nekoliko mjeseci rekli da izdvajaju određenu količinu funti za sprečavanje ruskog uticaja na Balkanu, a da Amerikanci imaju šest miliona dolara u BiH samo od toga.

"To znači da je to, imajući u vidu realan kontekst i odnos snaga, upereno sve protiv nas", rekao je Dodik za RTRS i naglasio da oni imaju 12 miliona dolara da podrže medije u BiH da sarađuju s njima.

Predsjednik Srpske je istakao da Rusija gotovo da i nije prisutna sa stanovišta medija.

"Postoji 'Sputnjik', koji je rado slušan i prenošen, ali trebalo bi, kao što su i neki drugi učinili, da se otvori ruska informativna kuća koja bi na lokalnim jezicima imala elektronski, tv program na lokalnom jeziku i pokrivala region, kao što rade N1, 'Al džazira' i drugi koji su odavno prisutni i niko više ne smatra da je to problem. Ali, ako bi Rusija to učinila, to bi izazvalo lavinu napada i na nas i na Ruse, a oni u suštini ništa ne čine", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ako ko ima uticaja, to imaju Britanija i Amerika, a ne Rusija. "Ali, živimo u svijetu stereotipa, lažnih vijesti", rekao je Dodik.

Zamislite, naveo je predsjednik Srpske, da je jedna EU na nivou Savjeta ministara, komesara, formirala radnu grupu da izuči način kako bi spriječila lažne informacije, a kada su predstavnici Srpske prije nekoliko godina krenuli da kažu da ne mogu ti sadržaji, "skočila" je sva Zapadna Evropa da spriječi donošenje tog zakona, kao i opozicija koja je mislila da je to ugrožavanje slobode mišljenja.

"Pogledajte šta sada oni rade", rekao je Dodik.