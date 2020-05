Dodik: Srpska sa najmanje otpuštenih radnika na Balkanu

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je Republika Srpska u vrijeme epidemije virusa korona imala najmanje otpuštenih radnika na Balkanu.

"Ponosan sam na poslodavce koji nisu otpuštali radnike. U Federaciji BiH je otpušteno više od 20.000, a u Austriji za samo sedam dana 150.000 radnika. U Srpskoj je bez posla ostalo oko 2.500 ljudi, a više od pola ih je imalo ugovore na određeno, ali je u tom vremenu zaposleno 1.500 ljudi. Naš primarni cilj je bio da održimo zaposlenost i povjerenje i stalno smo radili sa poslovnom zajednicom", istakao je Dodik.

On je poručio da Srpska nije na ekonomskom dnu, kao što neki tvrde, navodeći da je pokazala vitalnost u mnogim pitanjima i izvršila obaveze za koje su mnogi smatrali da je to nemoguće, iako nije dobila ni fening međunarodne pomoći.

"Isplatili smo zdravstveninm radnicima, policiji, inspektorima, a sada ćemo i zaposlenima u medijima isplatiti pomoć jer su i oni predano radili na tome da društvo što lakše prođe kroz ovo. Mogli smo da se nosimo sa krizom ova tri mjeseca zato što je stanje u budžetu bilo odlično i imali smo kontinuirano povećanje prihoda", rekao je Dodik za RTRS.

On je naveo da su u budžetu imali rezerve za ovu godinu jer je bio planiran niz stvari kao što je povećanje plata i otvaranje investicionog ciklusa, ali da sada to ne mogu ni pominjati jer moraju da prepakuju prioritete.

"Prihodi u budžetu su samo u aprilu bili manji za 80 miliona KM. Više od 100 miliona KM je otišlo za nabavku opreme i održavanje medicinskog sistema. Nijedna medicinska ustanova nije zakazala, tamo rade sjajni ljudi, nisam znao koliko su dobri dok nije došlo do ovog i društvo treba da bude ponosno na zdravstvene radnike", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, rezerve u iznosu od oko 50 miliona KM i zahvati sa drugih stavki omogućili su da bude isplaćeno između 18 i 19 miliona KM za doprinose za mart i da za april počne isplata minimalne plate sa doprinosima za oko 66.000 radnika koji su pogođeni epidemiološkim mjerama.

Dodik je istakao da je u razgovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom, Evropskom unijom i drugim potencijalnim donatorima i kreditorima obezbijeđen znatan iznos novca, koji će značajano amortizovati gubitke.

"Neće ih sve pokriti, ali neće biti smanjenja plata u javnom sektoru i nastavićemo sa podrškom realnom sektoru. Kroz važne investicije koje smo planirali u ovoj godini održaćemo potrošnju čime će se povećati i priliv na javne račune i gubici će biti manji. U ovoj godini ulažemo 100 miliona KM u magistralne i regionalne puteve, a sljedeće je planirano još 100 miliona. Tu su i važne investicije u sistem `Gornji horizonti` vrijedan 400 miliona KM, te hidroelektranu `Buk Bijela`", podsjetio je Dodik.

On je ponovio da nijedna mjera nije bila preoštra, te da nije bilo kršenja i zloupotrebe vanredne situacije.

"Čak je u većini slučajeva poštovan i policijski čas. To su bile efikasne, dobre, besprijekorne i pravovremene mjere, a nije zloupotrebljeno ni vanredno stanje. Ministar zdravlja je obavio odličan posao u upravljanju krizom, a mi smo pratili ono što kažu epidemiolozi", rekao je Dodik.

On je dodao da su morali da odlučuju u nepoznatim okolnostima i ne samo da prate šta drugi rade, nego i da inoviraju i donose mjere koje će imati podršku građana.

"Ništa ne vrijedi bez podrške građana. Zadovoljan sam narodom u Srpskoj koji je iščekujući mjere govorio da treba da ih donesemo. Želim da im zahvalim i ovo je bila naša zajednička borba", kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, cilj je bio da Srpska izbjegne masovnu zarazu i obezbijedi kapacitete u zdravstvu da bi moglo da prihvati zaražene.

Gledajući dešavanja u Italiji, Španiji, Velikoj Britaniji i drugim zemljama, naveo je Dodik, bio je prisutan strah od toga da se pojavi veliki broj zaraženih ljudi i da zdravstveni sistem ne može da reaguje.

"Zato su bile važne mjere koje smo preduzimali, kao što su zatvaranje škola i ugostiteljskih objekata, zabrana javnog prevoza i kretanja izvan mjesta prebivališta, policijski čas i druge. Pažljivo smo birali obim mjera i način na kojih ćemo ih provesti, ali uvijek smo imali na umu da ih podrži većinska javnost. Sve mjere su zahvaljujući, prije svega, narodu provedene bez greške. Ljudi iz zemalja u okruženju su pozdravili to što činimo, jer su smatrali da je to blagovremeno, a to je onemogućilo i brzo širenje epidemije i ugrožavanje zdravstvenog sistema", naglasio je Dodik.

On je poručio da bi iste mjere preduzeli i sutra, a možda i šire po obimu i rigoroznije po ozbiljnost sprovođenja.

Govoreći o kupovini mobilne bolnice, Dodik je naveo da ona ima sve što jedna bolnica treba da ima da može samostalno da funkcioniše.

"Nemedicinska oprema je išla direktno na carinjenje i stigla je u Srpsku, ali je medicinska oprema kao vitalni dio bolnice morala da prođe dodatne faze i procedure, od kojih je jedna da se od Agencije za lijekove BiH pribave potrebne dozvole. Sva oprema je stigla u carinske terminale, ali je bila potrebna dodatna dokumentacija i tu je došlo do zastoja. To će u najkraćem roku biti riješeno i to će ljudi da vide", poručio je Dodik.

On je upozorio da epidemija nije završena, iako epidemiolozi kažu da je virus oslabio i da ne može da obuhvati ovoliki broj ljudi.

"Priče da će sve proći kada dođe toplo vrijeme nisu tačne, virus slabi, rečeno je da mutira, ali vjerujemo da će nauka naći način da se nađe ili lijek ili vankcina i da novi talas na jesen dočekamo spremni. Ovo je vrijeme u kojem treba da naučimo da imamo odgovornost prema sebi i svom okruženju i da držimo distancu i sprovodimo mjere higijene. Apelujem na ljude da to pretvorimo u naše nove navike i imaćemo manje problema", rekao je Dodik.