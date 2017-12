Dodik: Srpska se oduprijela centralizaciji BiH

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je da je najveći uspjeh u 2017. uspostavljanje Mehanizma koordinacije kojim se Republika Srpska oduprijela centralizacija BiH koju su pokušali da sprovedu Bošnjaci uz pomoć stranaca.

On je, gostujući na RTRS, istakao da je otpor kojim su institucije Srpske odgovorile na pokušaje devastiranja njenih nadležnosti od strane određenih struktura u Sarajevu i međunarodnih faktora, najvažniji politički uspjeh Republike Srpske.

Dodik je rekao da se Srpska u ovoj godini suočila i sa ozbiljnim ekonomskim teškoćama koje su u velikoj mjeri bile izazvane globalnim kretanjima.

Predsjednik Srpske je naglasio da je koncept liberalne ekonomije, loša privatizacija i štete od poplava u mnogome doprinjeo lošem stanju, ali da se Srpska izvlači iz takvog stanja. Tome u prilog idu i kapitalna infrastrukturna ulaganja u Srpskoj, 110 kilometara izgrađenih auto-puteva, najavljena gradnja novih dionica, najava gradnje termoelektrane Gacko 2, završetak Kliničkog centra u Banjaluci, naveo je između ostalog Dodik.

Govoreći o ekonomiji i zaduživanju, Dodik je istakao da već duži period nema zaduživanja u oblasti javne potrošnje, već samo za infrastrukturne projekte.

"Dobit preduzeća ove godine je preko milijardu maraka, a javni dug je dug javnih preduzeća koji oni redovno servisiraju. Osim "Željeznica Srpske", koje mi moramo da preuzmemo", dodao je Dodik.

Ekonomista Aleksa Milojević konstatovao je da se unazad 15 godina ekonomija Republike Srpske veoma ozbiljno urušava. Za to je naveo primjer da se od 2003. do 2009. godine u Republici Srpskoj na zarađenih pet KM vraćalo duga jednu KM, a da se od 2009. do ove godine na zarađenih jednu KM vraćalo duga četiri KM.

Milojević tvrdi da smo ove godine zaradili 140 miliona KM BDP-a, a da vraćamo milijardu KM i to u okolnostima kada nemamo monetarnu nadležnost što, kako tvrdi, stvara strašan deflatorni pritisak. Deflacija je, kaže Milojević, karcinom i rušenje ekonomije.

Dodik je ove tvdrnje okarakterisao netačnim ističući da je Srpska u posljednjih 10 godina povećala BDP za 100 odsto i da je najmanje zadužena republika na prostoru bivše Јugoslavije.

U studiju RTRS-a su ekonomisti Aleksa Milojević i Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske, novinari Vedran Škoro i Žarko Marković, kao i politikolog Đorđe Vuković, profesor FPN-a u Banjaluci.

(RTRS)